Politic show: "Cetateanul" Ponta nu mai intelege nimic: "Schimbarea Guvernului Grindeanu este urgenta noastra in aceasta vara?"; Culisele razboiului Dragnea - Grindeanu: PSD isi acuza premierul ca guverneaza cu ochii la SRI; Firea ii raspunde lui Ponta

este urgenta noastra in acesta vara? Este ceea ce isi doresc cei care au votat in Decembrie 2016 pentru PSD? Sau membrii PSD? Sau parlamentarii care sustin majoritatea guvernamentala? Eu am votat in Decembrie cu PSD, sunt (inca) membru al Partidului si ca deputat am votat mereu pentru sustinerea proiectelor acestui Guvern - sa inteleg ca pana acum am gresit?!?!", a scris Ponta pe Facebook, relateaza Gandul.

Fostul lider PSD Victor Ponta a reactionat, luni, la criticile Gabrielei Firea la adresa Executivului condus de Sorin Grindeanu, intrebandu-se daca schimbarea guvernului este urgenta social-democratilor in aceasta vara si daca asta este ceea ce isi doreste electoratul PSD. "Am si eu doua intrebari ca - ca ma uit si chiar nu mai inteleg: schimbarea GuvernuluiGabriela Firea si Codrin Stefanescu, doi dintre oamenii cei mai apropiati de liderul PSD Liviu Dragnea, l-au criticat vehement in ultimele zile pe premierul Sorin Grindeanu. Atacurile celor doi vin in contextul in care Liviu Dragnea forteaza a ampla remaniere, in timp ce Grindeanu se opune din rasputeri. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, unul dintre liderii PSD devotati lui Liviu Dragnea, a confirmat ruptura dintre premierul Sorin Grindeanu si presedintele PSD, despre care "Adevarul" a scris inca de saptamana trecuta. "Privesc si eu cu atentie si putina ingrijorare faptul ca domnul presedinte (Liviu Dragnea - n.r.) a explicat ca premierul nu se mai consulta la fel de des cu dumnealui ca la inceput, ca nu se mai intalnesc la fel de des ca la inceput. Motivele pentru care sunt in aceasta situatie nu le cunosc, dar ma ingrijoreaza faptul ca premierul nu mai are timp sa se intalneasca cu presedintele partidului, in conditiile in care avem un program de guvernare asumat politic", a spus Gabriela Firea la Antena 3, citata de Adevarul USR a infirmat, luni, afirmatiile facute de Clotilde Armand, potrivit carora formatiunea ar avea "o lista de subiecte tabu", pe tema carora membrii partidului nu ar trebui sa se pronunte. "USR este un partid european, care incurajeaza dezbaterile pe orice subiect, bazat pe competitie de idei si democratie interna. In USR nu exista subiecte sau liste de subiecte tabu, fiecare dintre temele de actualitate ale societatii fiind dezbatute activ de membrii si conducerea partidului. Opinia exprimata de Clotilde Armand, duminica, la postul de televiziune DIGI 24, se referea la principii si la lucrurile care ne leaga, nu la cele care ne dezbina", au precizat reprezentantii USR. Totodata, USR comenteaza si afirmatiile lui Clotilde Armande potrivit carora formatiunea "trebuie sa depaseasca situatia confuza", dupa demisia lui Nicusor Dan, scrie Romania Libera. Prim-ministrul Sorin Grindeanu si-a atras ostilitatea social-democratilor apropiati de liderul PSD Liviu Dragnea, samburele discordiei fi ind informarile pe care premierul le cere de la SRI inainte de numirile politice, au relatat surse din partid pentru "Evenimentul zilei". O sursa din conducerea centrala a PSD a explicat EVZ care este atmosfera din cercul lui Liviu Dragnea vizavi de Sorin Grindeanu. "Cere prea multe avize de la SRI, in loc sa fie numiti oamenii de la partidele care au castigat alegerile. Romanii nu ne-au votat in decembrie ca sa nu putem sa-i numim pe X si pe Y pentru ca nu au avize. Romanii ne-au spus la vot: "Numiti-va oamenii ca sa puneti programul de guvernare in aplicare", a spus sursa citata. Nemultumiri similare au fost ridicate si in discutiile private din ALDE, a aflat EVZ. Pe scurt, PSD si ALDE sunt nemultumite ca, in anumite situatii, informarile SRI canta- resc pentru Grindeanu mai mult decat recomandarile partidului, informeaza EVZ "Spre deosebire de Dl. Victor Ponta, eu nu-l voi jigni, nu-l voi compara cu vreun personaj politic, nici nu-l voi ironiza. Tocmai pentru ca eu cred intr-o politica a faptelor bune pentru oameni, nu intr-una a duelurilor verbale ori scrise intre politicieni. Reactionez nu pentru ca m-am simtit atacata ca persoana, ci pentru ca s-a incercat trimiterea in derizoriu a unui demers al meu prin care nu incercam sa obtin avantaje pentru mine, ci pentru cei care ne-au dat votul noua, celor de la PSD. Am comunicat public cateva dintre neajunsurile pe care le intampin ca Primar General in relatia cu Guvernul. Am vorbit doar dupa ce m-am convins ca reprezentantii guvernamentali carora le-am solicitat sprijinul pentru problemele Capitalei au avut suficient timp sa sa raspunda pozitiv, ceea ce nu s-a intamplat. Probabil Bucurestiul nu reprezinta pentru ei o prioritate, desi o Capitala bine administrata si cu problemele rezolvate inseamna jumatate de tara bine guvernata", a transmis Gabriela Firea, prin intermediul unei declaratii de presa remisa luni seara Mediafax, potrivit Gandul