Politic show: Cearta in Parlament pe tema Legii salarizarii. Dumitru Coarna: "Nimeni nu o sa primeasca niciun spor. Nu mai mintiti la televizor ca ne mariti salariile"; Cat de dubioase sunt intrarile in Bucuresti pentru care Firea vrea cate o poarta noua; Klaus Iohannis premiat de Comitetul Evreiesc American

Deputatii din Comisia de Munca au dat, marti, un raport favorabil cu amendamente asupra proiectului de lege privind salarizarea personalului bugetar. Printre amendamentele votate marti in comisie s-a numarat si un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% pentru personalul de predare din invatamant, urmand ca acesta sa fie acordat de la 1 decembrie 2018. Sedinta Comisiei de Munca din Camera Deputatilor a fost intrerupta, marti, de doua ori, in timp ce se discuta Legea salarizarii, dupa ce sindicalistii au acuzat parlamentarii ca le iau bani in loc sa le dea si ca maririle de salarii sunt "minciuni spuse la televizor", informeaza Mediafax. "Nimeni nu o sa primeasca niciun spor. Nu mai mintiti la televizor ca ne mariti salariile, ca ne luati. Ne luati si contributiile de la angajat la angajator si o sa venim cu bani de acasa", a spus presedintele SNPPC, Dumitru Coarna, in timpul dezbaterilor, noteaza Romania Libera Indiferent din ce directie ai veni in Capitala, nu poti sa nu remarci mizeria, betoanele, praful, aglomeratia si infrastructura paraginita (poate cu exceptia intrarii de pe DN1). Stii si tu ca, in general, prima impresie conteaza. Iar prima impresie pe care o lasa Bucurestiul este... "Doamne, pazeste-ma!". O sa-mi spui acum ca nu e nimic nou, chestia asta a fost dintotdeauna. Ce m-a facut insa sa ma gandesc mai intens la felul cum arata intrarile in oras a fost anuntul facut in urma cu vreo trei saptamani de Gabriela Firea ca vrea sa faca un concurs de porti pe care sa le amplaseze la fiecare intrare in oras. Cu alte cuvinte, portile sunt problema cu intrarile in Bucuresti, nu orasul in sine, scrie Vice Premiul pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit la Washington este in cele din urma expresia unui puternic angajament romanesc de politica externa. Am observat ca exista o ezitare in a traduce numele distinctiei pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit-o din partea Comitetului Evreiesc American (AJC): "Light Unto the Nations". E de inteles, dar mai inainte de a incerca o traducere, sa descriem contextul. Cu prilejul Forumului Global al AJC, desfasurat in aceste zile la Washington, presedintelui Klaus Iohannis i s-a inmanat premiul care-i fusese decernat cu doua luni in urma pentru "eforturile sale in privinta combaterii antisemitismului si pentru legaturile stranse dintre Romania si Statele Unite ca si dintre Romania si Israel". Se implinesc deja multi ani de cand Romania cauta sa intretina cele mai stranse relatii cu SUA si multe decenii de relatii amicale cu Statul Israel, dar recent a avut loc un eveniment care a iesit cu mult din rutina, potrivit Deutsche Welle Cartea Tatianei Niculescu despre Corneliu Zelea Codreanu este una dintre cele mai bine vandute carti din Romania, in ultimele doua luni. Este o carte de scriitor, nu cartea unui istoric. Scriitura e limpede si alerta, jurnalistica. Se citeste sau, mai bine spus, se soarbe pe nerasuflate. E o carte ce clarifica multe lucruri din biografia lui Codreanu, lucruri pe care poate istoricii le stiau, dar care pareau dificil de inteles fara o imagine a vietii personajului. Dupa ce termini de citit, ramai in minte cu o figura mai umana, mai simpla. Era un om mai rudimentar si mai influentat de lumea in care a trait decat te-ai fi gandit. Cum v-ati documentat pentru acest volum? Ce surse ati folosit? Este prima biografie a lui Codreanu aparuta pana acum? Tatiana Niculescu: In orice caz, cred ca este prima biografie a lui Corneliu Zelea Codreanu semnata de un scriitor, nu de un istoric. Sursele mele au fost diverse, pe mine interesandu-ma mai putin o analiza a fenomenului legionar, asa cum l-ar fi interesat pe un istoric. Pe mine m-a interesat viata unui om, informeaza Contributors Curtea Constitutionala a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, privind abuzul in serviciu. Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, este judecata alaturi de acesta in dosarul angajarilor la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Prodana a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu faptul ca infractiunea de abuz in serviciu nu contine un prag, iar acest lucru ar fi fost neconstitutional, considera fosta sotie a lui Dragnea. Judecatorii au considerat ca sesizarea trebuie respinsa ca fiind inadmisibila, deoarece nu fixarea unui prag nu cade in sarcina sa. Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, a invocat o exceptie de neconstitutionalitate privind lipsa unei limite a prejudiciului pentru abuzul in serviciu.