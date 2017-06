Politic show: Olguta Vasilescu: Am demisia in alb la partid; Scandal in PSD: Niculae Badalau, presedinte executiv, sustine ca partidul este gata sa-l demita pe premierul Grindeanu; Grindeanu, sfat pentru Dragnea: Daca eram parlamentar, votam Legea salarizarii "cu doua maini"

Ministerul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca si-a depus demisia in alb la partid cand a preluat functia, precizarile fiind facute in contextul evaluarii ministrilor, facuta de un comitet al PSD din care fac parte, printre altii, Liviu Dragnea si Darius Valcov. "Nu depinde de mine ce se va intampla cu acest Guvern, inclusiv cu mine. Este o evaluare in curs care ar trebui sa se termine in doua saptamani. Un comitet de la partid, in frunte cu presedintele (n.r. Liviu Dragnea) face evaluarea. Darius Valcov este unul dintre cei care fac parte din comitet. (...) Evaluarea poate sa insemne orice. Eu am demisia in alb din prima zi cand am devenit ministru. Am depus-o la partid. Nu stiu cine o tine. Am scris-o. Este normal atunci cand iei o functie publica, eu asa am facut de fiecare data. Nu stiu daca exista si altele, eu mi-am dat-o ca asa mi s-a parut normal", a declarat Lia Olguta Vasilescu la B1TV, citata de Gandul. Intrebat daca este multumit de prestatia de pana acum a Guvernului, Codrin Stefanescu a raspuns: "In ansamblu, da, adica s-au tinut de foarte multe puncte din programul de guvernare si nu sunt intarzieri foarte mari. Mai avem de rezolvat saptamana aceasta cu legea salarizarii. Suntem putin in intarziere cu legea preventiei. In rest, suntem cam in grafic cu tot, mai putin pachetul de legi pe justitie, unde il asteptam pe domnul Toader de vreo cateva luni de zile sa trimita la Parlament propunerea pentru dezbatere publica. In rest, sunt niste probleme legate de comunicarea publica din partea unor ministere. Sigur ca suntem in intarziere cu procedurile de audit in anumite ministere, pentru ca noi am promis ca vom face public un raport privind nu neaparat mostenirea, ci situatia creata de tehnocrati intr-un an de tehnocratie, noteaza Romania Libera. Ideea potrivit careia conceptia asupra casatoriei este ceva "intim" pare destul de raspandita, dezvaluindu-ne una dintre cele mai grave erori din cuprinsul dezbaterii aflate in curs. L-am auzit pe deputatul Nicusor Dan spunand ca nu poti activa intr-un partid a carui pozitie oficiala e impotriva convingerilor tale intime. Cuvantul "intime" ne-a surprins si am putut constata ca nu este un accident, caci a revenit de mai multe ori. Exista - mai spunea fostul presedinte USR - "teme, foarte putine, intime" (hotnews). Am regasit insa modul acesta de a vorbi si la alti aderenti USR, ca de exemplu la Clotilde Armande, care califica si ea tema casatoriei homosexuale ca fiind de natura intima. Intr-o postare pe Facebook, ea scria, cu referire la framantarile din USR: "Am crezut in acest proiect pentru ca nimeni nu era obligat sa adopte o ideologie, nimeni nu era obligat sa se pronunte pe chestiuni intime, sa voteze fiecare asa cum ii dicteaza constiinta si optiunea lui ideologica", relateaza Deutsche Welle. Fondurile Europene, in pericol! Solicit public demisia doamnei Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene sau, in caz contrar, ii solicit domnului premier Sorin Grindeanu sa o demita de indata", spune Daniel Buda (PNL). "Suspendarea misiunilor de audit privind acreditarea Autoritatilor de Management prin intermediul carora trebuie absorbite cele peste 30 de miliarde de euro fonduri structurale si de dezvoltare rurala acordate tarii noastre pentru perioada 2014-2020 este de natura sa prejudicieze grav si iremediabil interesele Romaniei pe termen mediu si lung", sustine europarlamentarul intr-o postare pe Facebook. Daniel Buda, membru al grupului popularilor din Parlamentul European, spune ca sistemul informatic nu este functional, ceea ce "demonstreaza inca o data incapacitatea si ineficienta acestui minister care rateaza sansa unica de a folosi bani europeni pentru dezvoltarea Romaniei", precizeaza EurActiv Sa stiti ca eu nu sunt membru in parlament, nu sunt deputat, dar nu asta e important. (...) Daca as fi fost astazi membru in Parlamentul Romaniei, as fi fost astazi si as fi votat cu doua maini aceasta lege buna pentru tara noastra", a declarat premierul Sorin Grindeanu. Liderul PSD Liviu Dragnea i-a criticat, miercuri, de la tribuna Camerei Deputatilor, pe premierul Sorin Grindeanu si ministrul de Finante, Viorel Stefan, pentru ca au absentat de la dezbaterea si votul Legii salarizarii. Ulterior, liderul PSD Liviu Dragnea a revenit si a declarat ca ministrul de Finante, Viorel Stefan, a procedat incorect si ofensator, el mentionand ca l-a intristat atitudinea acestuia, dar si cea a premierului Sorin Grindeanu, de a absenta de la dezbaterea si votul Legii salarizarii, informeaza Gandul.