Politic show: Firea isi continua meciul cu Grindeanu. "Eu am fost aleasa de bucuresteni, Grindeanu a fost investit de PSD"; Funky Citizens cere Avocatului Poporului sa analizeze modul in care este respectat dreptul bucurestenilor de a participa la sedintele CGMB; Tot ce trebuie sa stii despre scandalul in care Firea spune ca s-a lasat cu bataie la Primarie

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca nu a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre problemele ridicate in relatia Primaria Capitalei- Executiv, precizand totodata ca ea a fost aleasa de bucuresteni in timp ce liderul de la Palatul Victoria a fost investit. "Domnul prim-ministru nu m-a cautat. Imi pare foarte rau ca nu a dat niciun mesaj pentru bucuresteni, cata vreme am ridicat cateva dintre problemele si obstacolele in relatia Primaria Generala-primarii de sectoare-cateva ministere. (...) Eu am fost aleasa de bucuresteni, domnul Grindeanu a fost investit de catre Partidul Social Democrat si coalitia PSD-ALDE sa ocupe aceasta functie, nu a fost ales de toata lumea sa fie prim-ministru si cred ca romanii din Bucuresti meritau un mesaj din partea domniei sale", a declarat Gabriela Firea, noteaza Gandul Asociatia Funky Citizens a cerut Avocatului Poporului sa dispuna analiza modului in care este respectat dreptul legitim de participare a cetatenilor bucuresteni la sedintele Consiliului local, demersul fiind facut dupa ce mai multi cetateni si reprezentanti ai societatii civile nu au fost primiti la sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. "Asociatia Funky Citizens observa cu ingrijorare cum, de la preluarea mandatului de primar general al Capitalei de catre Gabriela Firea, PMB pare a incalca repetat dreptul inscris in legislatia nationala privind accesul cetatenilor la sedintele autoritatilor publice locale. Consideram ca articolul 42 (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, potrivit caruia "sedintele consiliului local sunt publice", este incalcat", noteaza asociati, potrivit Adevarul . Se implineste un an de cand Gabriela Firea a ajuns primarul Bucurestiului, dupa ce i-a luat fata lui Nicusor Dan, cu aproximativ 12% din voturi. Promisiunile au ramas promisiuni. De la rezolvarea traficului rutier in maximum sase luni, construirea de parcari, pana la gratuitatea transportului cu RATB-ul sau benzi unice. Pana la ora asta, dupa spusele initiale ale primaritei, niciuna din ele nu sunt incepute, daramite finalizate. Astazi, un grup de activisti a mers sa asiste la una din sedintele periodice ale Consiliului General. Bine, e mult zis sa asiste fiindca nu li s-a permis sa intre inauntru la sedinta. Motivul principal invocat de primarie a fost lipsa locurilor disponibile, din totalul de 41, desi activistii au depus cereri cu mai multe zile inainte, asa cum prevede legea, in maximum doua zile, scrie Vice Presedintele Klaus Iohannis a afirmat intr-o dezbatere publica din Statele Unite ca fenomenul coruptiei tine in primul rand de mostenirea regimului comunist. Ne intrebam cat este de adevarat. Presedintele Klaus Iohannis a rostit o fraza preluata de toata presa. Aflat la Washington, el a participat la o dezbatere organizata de Heritage Foundation privind bilantul de 20 de ani al parteneriatului strategic dintre SUA si Romania, in cursul careia a vorbit despre eforturile de combatere a coruptiei: "Romania este hotarata sa devina o democratie puternica si functionala. Dar inceputul a fost dificil. Pana in decembrie 1989 Romania a cunoscut regimul unei dictaturi comuniste. Iar aceasta mostenire a fost toxica in multe privinte. Coruptia face parte din aceasta mostenire."Am observat ca ideea mostenirii comuniste, desi dezbaterea este atat de veche si pare ca totul s-a spus, a atras atentia. Si nu intamplator", informeaza Deutsche Welle Uniunea Salvati Romania anunta ca va organiza, in perioada 7-13 august, primul referendum intern pe tema pozitionarii partidului asupra initiativei de modificare a articolului 48 din Constitutie. Referendumul statutar a fost declansat de peste 200 de membrii USR, semnatari ai unei initiative USR Suceava, potrivit unui comunicat in care se precizeaza ca Uniunea Salvati Romania este un partid modern, care incurajeaza democratia participativa, atat in interior, cat si in societate. Dupa finalizarea referendumului se va organiza si congresul pentru alegerea unui nou presedinte USR, ca urmare a demisiei lui Nicusor Dan, demisie survenita tocmai pe fondul divergentelor privind pozitionarea fata de acest subiect. Pe 17 iunie este convocat si se va desfasura Comitetul Politic al USR pentru dezbaterea situatiei curente, noteaza Euractiv.ro