Politic show: Ce program si-a facut Grindeanu in saptamana in care Dragnea decide remanierea Guvernului; Ludovic Orban, despre votul pentru familia traditionala; Primarul general al Capitalei scoate o carte noua in meciul cu primul ministru: o femeie premier

Primarul general Gabriela Firea a descris, sambata, un scenariu privind schimbarea integrala a Guvernului Grindeanu, in care majoritatea parlamentara actuala ii va prezenta sefului statului un nou candidat de premier, care ar putea fi o femeie din actualul Executiv sau din Parlament. Firea a participat sambata seara la Romania Tv, unde a precizat ca actualul premier, Sorin Grindeanu, nu a mai participat de cateva luni la sedintele de partid si ca relatia dintre acesta si liderul PSD Liviu Dragnea s-a "racit". "La inceput (Sorin Grindeanu, nr.) a inteles rolul sau - anume ca reprezinta o functie numita. A inteles ca trebuie sa aiba o relatie puternica cu coalitia, cu Liviu Dragnea si domnul Tariceanu. Ulterior, a fost un moment, un declic, nu a mai simtit aceasta nevoie. Probabil a umplut golul lasat de consultarea cu domnii Dragnea si Tariceanu cu altceva. Ramane sa aflam ce e acel altceva", a spus Firea, citata de Gandul Primarul PSD al Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca toti membrii de partid care vor schimbarea premierului "sunt dusi cu pluta", scrie news.ro. Pe de alta parte, spune Chirica, s-ar impune remanierea mai multor ministri, printre care Olguta Vasilescu, care a starnit o tara intreaga cu Legea salarizarii, dar si Sevil Shhaideh, intrucat la Ministerul Dezvoltarii e "varza". Primarul iesean Mihai Chirica, membru PSD, a declarat, duminica, pentru News.ro ca premierul Sorin Grindeanu nu ar trebui sa fie schimbat din functie, el sustinand ca toti cei din partid care vor inlocuirea acestuia "sunt dusi cu pluta". De asemenea, Chirica a spus ca Gabriela Firea are destule griji, pentru ca "Bucurestiul e un oras greu", si ca "n-ar trebui sa loveasca in premier", informeaza Adevarul. Candidatul la sefia PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la postul de televiziune B1 TV, ca pozitia sa privind votul pentru familia traditionala este clara, politicianul afirmand ca este un "crestin si un familist convins", adaugand ca "sustine familia asa cum a lasat-o Dumnezeu, dar asta nu inseamna ca cei care gandesc diferit trebuie condamnati". Declaratia sa vine pe fondul solicitarii sefei interimare a PNL, Raluca Turcan, ca liberalii sa se abtina de la votul privind familia traditionala, tocmai pentru a ramane in acord cu doctrina partidului. Camera Deputatilor a adoptat cu 232 voturi "pentru", 22 de voturi "impotriva" si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, astfel ca, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor", scrie Romania Libera. Ciudat, dar Iohannis e mai ager in engleza decat in romana. Stiam inca dinainte de vizita ca Iohannis e poliglot, ba chiar are un debit mai mare in alte limbi decat romana. A fost inca un moment s-o demonstreze. Asa a reusit sa se remarce cu ceva in fata americanilor, care au ras de Trump ca pana si un lider est-european este mai coerent in engleza decat omul lor de la Casa Alba. Nu am ce sa zic despre engleza lui Iohannis, ca-i primul lider neaos care nu a vorbit cu un accent venit direct din inima Moscovei. Ba s-a aratat chiar mai vorbaret decat este cand il pune cineva sa vorbeasca in limba romana. As putea sa spun ca a fost elevul preferat al profesoarei de engleza sau ca avea pile la doamna Carmen, relateaza Vice. Premierul Sorin Grindeanu are programate saptamana viitoare intrevederi cu 4 premieri si un sef de stat, in conditiile in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca finalizeaza raportul de evaluare a Guvernului, fiind asteptata si o reuniune a CExN pentru a decide masurile de luat. Astfel, premierul Sorin Grindeanu va efectua luni o vizita oficiala in Croatia, in cadrul careia va avea intrevederi cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar, prim-ministrul croat, Andrej Plenkovic, si cu presedintele Parlamentului, Gordan Jandrokovic. Marti, premierul Grindeanu are programata o intrevedere cu prim-ministrul Finlandei, Juha Sipila, la Palatul Victoria, iar miercuri, 14 iunie, participa la reuniunea Consiliului National pentru pregatirea preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliului UE, care va avea loc tot la sediul Guvernului, potrivit Gandul.