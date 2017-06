Politic show: Ponta da vina pe Dragnea pentru esecul PSD de la Targu Jiu; PMP va depune motiune in care cere demisia ministrului Sanatatii, Florian Bodog; Cum planuieste Dragnea sa scape de Grindeanu. Cine e de partea premierului

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, luni, ca si-a terminat autoevaluarea si ca nu are restante in ceea ce priveste activitatea ministerului pe care il conduce, afirmand ca are o colaborare buna cu toti colegii, insa precizand ca ceea ce conteaza este colaborarea institutionala. "Eu mi-am terminat autoevaluarea, nu am restante, in sensul ca pe ministerul meu s-au terminat toate lucrurile. Sigur ca multe dintre obiective sunt la ora actuala in curs de indeplinire, au iesit din minister, dar sunt in perioada de dezbatere publica, le putem considera rezolvate, dar asteptam Comitetul Executiv (al PSD-n.r.) cu mare nerabdare", a declarat Lia Olguta Vasilescu. Ministrul Muncii a precizat ca are o colaborare buna cu toti colegii, mentionand, insa, ca cea care conteaza este colaborarea institutionala, informeaza Gandul Potrivit unor surse social-democrate, Liviu Dragnea va forta demisia premierului Sorin Grindeanu in sedinta de miercuri a Comitetului Executiv, for de conducere pe care il controleaza. Insa Grindeanu nici nu se gandeste sa renunte cu una, cu doua la functie. Ce urmeaza? PSD este tot mai aproape de o criza interna. Potrivit unor surse din conducerea partidului, Liviu Dragnea nu incearca doar remanierea unor ministri, ci chiar trantirea intregului Executiv, pentru a scapa de premierul Sorin Grindeanu. Liderul PSD a anuntat duminica seara ca a terminat evaluarea Guvernului, iar zilele acestea ar trebui sa convoace fiecare ministru, individual, pentru a-i prezenta raportul analizei. Aceste discutii ar fi trebuit sa inceapa inca de luni, insa Liviu Dragena a stat ieri in biroul sau de la Camera Deputatilor fara a se intalni cu vreun ministru. Dupa-amiaza, ca sa nu mai dea ochii cu presa, Dragnea a preferat sa iasa printr-o usa laturalnica, noteaza Adevarul Vestea buna e ca vom avea o pozitie a USR pe tema demiterii Gabrielei Firea. Recunosc, speram sa-l scot mai mult din mesajele de politician in discutia asta. Poate e si vina mea, poate ar fi trebuit sa-i pun niste intrebari mai apasate, mai CTP style. Dar mi-am zis ca, oricum, eu si bula mea de internet i-am reprosat cam tot ce i se putea reprosa dupa ce si-a dat demisia din USR pentru ca nu a fost de acord cu pozitionarea partidului impotriva initiativei de modificare a Constitutiei. Asa ca am preferat sa-l las sa vorbeasca mai mult. Nicusor Dan mi-a spus ca se va reinscrie in USR si va candida din nou la functia de presedinte al partidului. Dar doar daca formatiunea politica va renunta la decizia de a se pozitiona impotriva referendumului de redefinire a casatoriei. El sustine ca asta e solutia castigatoare pentru USR intrucat, tot prin evitarea unei pozitionari ferme, partidul a reusit sa intre in Parlament, scrie Vice. "Observam ca PSD se afla intr-un continuu exercitiu de imagine si imaginatie. O sa il ajutam pe domnul Dragnea si o sa ii dam o solutie in ceea ce priveste remanierile din Guvern, daca tot vrea sa si le faca. Observam ca pentru PSD sloganurile sunt utile doar in campania electorala. Anul trecut le-a promis romanilor ca medicii vor avea salarii de 3.500 de euro. Observam ca recenta lege a salarizarii unitare a amanat aceasta decizie cu o majorare de doar 25% incepand de anul viitor. Insa se pare ca pentru Ministerul Sanatatii bugetul de 7 miliarde de euro nu este suficient pentru a fi cat mai predictibili in ceea ce priveste achizitionarea de vaccinuri si, mai mult decat atat, haosul din Sanatate pare sa nu ia sfarsit. Avem suflete nevinovate care decedeaza din cauza incompetentei si asta e un motiv extrem de temeinic pentru ca Opozitia sa isi faca rolul de Opozitie in Parlament si venim cu o motiune simpla prin care cerem ministrului Sanatatii sa plece", a spus Tomac, la Parlament, citat de Romania Libera. Fostul premier Victor Ponta sustine ca rezultatele PSD la alegerile partiale de la Targu Jiu si de la Craiova "nu sunt o surpriza" si da vina pe liderul partidului, Liviu Dragnea, care l-ar fi amenintat pe candidatul social-democrat la Primarie ca "ii taie" toate proiectele de la Ministerul Dezvoltarii daca il implica pe Ponta in campanie sau daca se afiseaza cu el. Fostul prim ministru s-a referit si la promisiunile facute de PSD in campania electorala care au dat oamenilor sperante, la situatia actuala in care Dragnea incearca sa dea jos guvernul, fara sa explice de ce, dar si la faptul ca, tot in campanie, liderul PSD sustinea ca Ponta ii este prieten si ca o sa primeasca functii dupa alegeri doar pentru ca alegatorii sa puna stampila pe sigla PSD, precizeaza Gandul.