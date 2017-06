Politic show: Cina de taina de la Oprea: s-a incalcat legea, doar daca intalnirea a avut caracter politic; Tot ce trebuie sa stii despre Cristian Boureanu, politicianul care a lovit un politist: Extermporalul domnului Dragnea

Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a recunoscut luni ca, in seara turului doi al alegerilor prezidentiale din 2009, a participat la o intalnire la resedinta lui Gabriel Oprea, fost vicepremier pentru siguranta nationala. Cu toate acestea, nu a oferit nicio informatie suplimentara parlamentarilor din comisia care ancheteaza scrutinul. "A fost un eveniment privat", a spus Maior, la acea vreme director al SRI. El a refuzat sa confirme sau sa infirme prezenta la acea intrunire a generalului Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, si a Laurei Codruta Kovesi, actual procuror-sef al DNA. "Atributiile mele au fost indeplinite conform legii. (...) Nu s-au intamplat aspecte pe care sa le sesizez ca ilegale, neconstitutionale si chiar conform unor standarde de moralitate din punct de vedere al functionarii institutiilor si persoanelor care reprezinta acele institutii", a adaugat Maior. potrivit Romania Libera Intr-o era indepartata, foarte indepartata, Cristian Boureanu era considerat o tanara speranta a politicii romanesti. Nu stiu precis de ce, dar la fel ca multe alte foste tinere sperante, cariera lui s-a dus complet pe apa sambetei. In cazul sau, de vina a fost prestatia dezastruoasa a dreptei de la alegerile parlamentare din decembrie 2012. La alegerile de atunci, Boureanu era vicepresedinte al PDL-ului si voia sa obtina al treilea mandat de deputat, dar, cumva, Providenta a hotarat ca-i cazul sa-si vada de afaceri sau ibovnice si sa lase politica de nivel inalt pe seama altora. De obicei, politicienii retrasi cu coada intre picioare macar au decenta sa nu devina subiect de presa din motive non-politice. Nu si Boureanu, insa. De niste ani buni incoace, omul e un favorit al tabloidelor. In general, sunt non-subiecte: pe unde-si mai face vacantele, cu cine s-a mai cuplat, cine l-a mai inselat, pe cine a mai porcait complet gratuit si asa mai departe. Dar, acum cateva zile, omul a sfeclit-o rau. S-a luat la bataie cu politia dupa ce a fost oprit in trafic, desi nici nu prea avea de ce, ca nu era el la volan, noteaza Vice Netulburat de vizita prezidentiala din Statele Unite, Liviu Dragnea isi continua opera de guvernare. De aceasta data, domnul Dragnea se instaleaza,sever, in postura de dascal. Asemeni unui profesor ce oficiaza de la catedra, domnia-sa deschide catalogul, spre a examina pe cei care se adapa de la fantana cunoasterii. In cazul de fata, invataceii sunt membrii cabinetului Grindeanu, iar izvorul de apa vie politic din care se alimenteaza este insusi programul de guvernare al PSD. In aceasta opera pedagogica ce aspira la excelenta, domnul Dragnea nu este singur. Ii sunt alaturi, coplesiti de importanta misiunii, doi dintre cei care ilustreaza noua arta pesedista a bunei guvernari. Doamna Firea, zana buna a Bucurestiului, este flancata de domnul Badalau, politicianul care se confunda cu un intreg judet. Din cand in cand se poate distinge si vocea, energica, a doamnei Lia Olguta Vasilescu, arhitecta inteleapta a noului sistem de salarizare, informeaza Contributors Criza dintre PSD si propriul guvern se desfasoara intr-o ambianta neclara de aluzii si lucruri spuse pe jumatate. Acum doua zile premierul Sorin Grindeanu a publicat pe facebook un mesaj de criza. Amenintat aproape direct cu destituirea, el a facut o trimitere la planul global care ar legitima activitatea guvernului pe care il conduce. Premierul nu a spus direct la ce se refera, dar a sugerat ca anumite masuri care i-au nemultumit pe liderii PSD ar avea ca scop sa conserve credibilitateta externa a Romaniei in plan strategic si economic. Totodata a facut o trimitere la presedintele Iohannis si la vizita acestuia in SUA care s-ar gasi pe aceeasi linie de preocupari cu Guvernul. De fapt Sorin Grindeanu a dat impresia ca solicita sprijinul presedintelui. Un anumit aspect este mai limpede. Prim-ministrul Sorin Grindeanu nu s-a adresat in mesajul sau militantilor si alegatorilor PSD pentru care invocarea lui Klaus Iohannis este nerelevanta, daca nu chiar contraproductiva, scrie Deutsche Welle Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de for decizional, OUG 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice. Potrivit unui amendament aprobat de deputati, de la data intrarii in vigoare a legii se majoreaza cu 30% cuantumul brut al salariilor de baza pentru personalul care nu a beneficiat de majorari salariale conform OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, si anume cel din bibliotecile nationale sau de importanta nationala, din cadrul Bibliotecii Academiei Romane si din muzeele de importanta nationala, scrie Agerpres. Un alt amendament stipuleaza majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de baza pentru urmatoarele categorii de personal: din institutiile si autoritatile subordonate Ministerului Agriculturii, cu exceptia APIA si a Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", potrivit Euractiv.ro