Politic show: Aritmetica macelului de partid: ce sanse are motiunea PSD sa tranteasca Guvernul pus de PSD; Cinci momente cand PSD a aratat ca e mai apropiat de Rusia decat de America; De ce familia traditionala reprezinta o falsa problema. Si de ce o falsa problema trimite catre probleme adevarate

Pentru ca a refuzat sa demisioneze din fruntea Guvernului, conducerea PSD l-a exclus pe Sorin Grindeanu din partid, iar luni va depune motiune de cenzura impotriva propriului Guvern. Aritmetica arata ca PSD si ALDE au o majoritate sigura, insa Victor Ponta si Daniel Constantin incearca sa atraga oameni de partea lui Grindeanu. UDMR ar putea inclina decisiv balanta. Criza politica generata de PSD va fi stinsa printr-o decizie istorica: partidul aflat la guvernare isi va tranti propriul Guvern, desi propriul Guvern mai inseamna doar premierul Sorin Grindeanu. Din punct de vedere constitutional, Guvernul exista atat timp cat premierul este in functie, chiar daca toti ministrii au demisionat. Potrivit legii, Guvernul pica in cazul in care premierul isi da demisia - si automat tranteste tot Cabinetul - sau prin motiune de cenzura, potrivit Adevarul Lui Sorin Grindeanu i se reproseaza, printre altele, ca nu a strans relatiile cu Putin. Scandalul asta din PSD bate record dupa record in ceea ce priveste ridicolul. Nu stiu daca ai remarcat dar, miercuri seara, Sorin Grindeanu i-a dat o zmetie puternica partidului care-i reproseaza, printre altele, ca nu a strans relatiile economice cu Rusia. Premierul a spus ca-si asuma acest lucru dintr-o gramada de motive legitime si a sugerat ca Dragnea si ceilalti ar avea propriile interese in domeniul asta. "Stiam ca Romania e in Uniunea Europeana, iar UE a impus sanctiuni economice Rusiei. Poate ca domnul Valcov si ceilalti stiu altceva. Si de-asta trebuie sa plec, probabil", a declarat Grindeanu intr-o conferinta de presa, noteaza Vice Incepand cu anii 2000, problema drepturilor minoritatilor sexuale din Romania a revenit periodic pe agenda publica. S-au scris articole, s-au exprimat opinii, s-a dezbatut, s-au conturat tabere, spiritele se agitau, iar apoi lucrurile reveneau la normal, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Desigur, de-a lungul timpului, aceste dezbateri au fost presarate si cu momente tensionate - vezi spre exemplu conflictele dintre simpatizantii Noii Drepte si participantii la Gay Pride sau dintre nationalisti si activistii pentru drepturile minoritatilor sexuale de la MTR. Insa, per ansamblu, fiecare tabara isi pastra pozitia, iar in societate nu se producea nici o schimbare semnificativa. Totul a capatat o alta turnura anul trecut, o data cu initiativa Coalitiei pentru Familie, scrie Contributors Declaratia rezervata a Presedintelui, care a lasat rezolvarea crizei exclusiv pe seama coalitiei, adanceste impasul in care au intrat Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Coalitia PSD-ALDE se gaseste intr-un punct mort. Cata vreme premierul Grindeanu refuza sa demisioneze, se poate spune ca, legal vorbind, guvernul se afla in functiune. Strict tehnic vorbind, ministrii demisionari pot fi inlocuiti cu secretarii de stat. Prin urmare catastrofa are mai curand o dimensiune morala. Practic, viata continua. De altfel exact acest lucru a parut sa spuna joi purtatoarea de cuvant a presedintelui Iohannis: "Cand functia de prim-ministru va deveni vacanta, fie ca urmare a demisiei primului-ministru, fie prin adoptarea in Parlament a unei motiuni de cenzura, Presedintele Romaniei va declansa procedurile constitutionale in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru", informeaza Deutsche Welle USR nu participa la vot. Partidul Miscarea Populara nu va face nicio alianta de sustinere parlamentara si nici alianta de guvernare cu PSD-ul. Anuntul, in aceasta forma, a fost facut de senatorul Train Basescu, membru al formatiunii. USR nu voteaza. Pe de alta parte, Uniunea Salvati Romania face clarificari asupra pozitiei fata de motiunea de cenzura initiata de forurile de conducere PSD la adresa propriului premier Grindeanu. "Intrucat in presa au aparut in ultimele ore diverse opinii despre pozitionarea USR fata de proaspat anuntata motiune de cenzura, va prezint mai jos succint pozitia oficiala: USR nu va participa prin nici un fel de vot la aceasta motiune de cenzura. Este un circ pe care PSD-ALDE a decis sa il serveasca poporului roman si pe care acestia trebuie sa si-l asume singuri, integral si pana la capat cu toate consecintele sale." - anunta deputatul Dan Barna, in numele formatiunii pe care o reprezinta, conform Deutsche Welle