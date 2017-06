Politic show: Cum a reusit Orban sa castige detasat sefia liberalilor. Ce nu s-a vazut: mici, bere si un reportofon furat; Sorin Grindeanu a avut o discutie cu Ion Iliescu. Fostul sef al statului a vrut sa stie care este situatia interna in PSD; Grindeanu, despre lista Gandul cu oamenii de la Guvern

Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, "Romania nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul romanilor", a fost depusa si citita in Parlament, duminica, fiind semnata de 222 deputati si senatori PSD si ALDE, cu 11 mai putin decat ar fi nevoie pentru ca motiunea de cenzura sa treaca, miercuri. Cei 11 parlamentari au absentat motivat, a explicat Liviu Dragnea, care a dat asigurari ca miercuri "votul va fi masiv". PSD nu se poate baza pe 10 parlamentari, cei de Timis, cu exceptia unuia singur, anuntand ca il sustin pe Grindeanu, iar cei din Caras Severin nepronuntandu-se inca. Victor Ponta si un alt deputat PSD de Gorj nu au semnat nici ei motiunea. Grupul ALDE nu se poate baza la motiune pe cei 5 plecati in noul partid condus de Daniel Constantin, fostul lider PC, si care ii sunt parteneri lui Victor Ponta, scrie Gandul. Peste 4.000 de delegati liberali din cei 5.000 asteptati la Congresul PNL s-au strans sambata sa-si aleaga noul sef. Pana la alegerea lui Ludovic Orban ca presedinte, delegatii au fost mai preocupati de servirea unei portii de mici si sa stea afara sa fumeze. Nu in ultimul rand, cand presa nu a fost atenta, acestia "au imprumutat" un reportofon pe o perioada nedeterminata. Liberalii participanti la Congresul formatiunii au inceput sa vina la locul desfasurarii evenimentului inca de la ora 9, cu doua ore inainte de debutul reuniunii. Inainte de intrarea in sala, o parte din acestia s-au oprit la cateva dintre magazinele din apropierea pavilionului central pentru a servi mici, cafele si bere. De altfel, multi dintre delegati au ales sa stea o buna parte din timp in zona rezervata fumatorilor, noteaza Adevarul. Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminica seara, ca a avut o discutie cu Ion Iliescu in urma cu doua sau trei zile. Convorbirea a fost "cu privire la situatia politica", a precizat Sorin Grindeanu, intr-o intalnire avuta cu un grup de jurnalisti. "Am avut o discutie cu domnul presedinte Ion Iliescu in urma cu doua sau trei zile cu privire la situatia politica. Dansul stiti ca nu spune "da" sau "nu". A vrut sa stie care este situatia", a spus Grindeanu. Premierul nu a dat alte detalii, precizeaza Romania Libera Premierul Sorin Grindeanu a reactionat la publicarea de catre Gandul a listei de consilieri si secretari de stat care lucreaza in subordinea sa la Guvern, sustinand ca "80% dintre ei erau aici functionari de foarte mult timp". Acest lucru este fals, cea mai mare parte a oamenilor prezentati in articolul Gandul venind sau revenind la Guvern in timpul mandatului lui Sorin Grindeanu. Intrebat de ce are in aparatul de lucru asa de multi oameni care au lucrat in structurile de forta - servicii secrete, armata -, Grindeanu a declarat ca a vorbit personal doar cu trei oameni pe care i-a adus la Guvern: seful sau de cabinet de la Timisoara, Alexandru Chirila, fost angajat la serviciul secret al MAI, Marius Nica, fostul ministru al Fondurilor Europene, care si-a facut studiile la Academia SRI, iar sotia sa lucreaza la SRI, precum si fostul colonel SRI Gabriel Mazilu, directorul adjunct al Centrului Cyberint al SRI, anunta Gandul Un document intern al PSD arata liniile pe care comunicatorii partidului trebuie sa le respecte in luarile de pozitie publice, iar printre ideile principale care trebuie prezentate sunt incercarea statului paralel de a prelua partidul, inlaturarea lui Liviu Dragnea si un PSD care este sub asediu, informeaza Mediafax. Potrivit unor surse politice din interiorul PSD, documentul a fost primit de catre comunicatori, iar acesta contine directive clare despre ce trebuie sa spuna acestia in iesirile publice. "Unghiul principal: PSD se afla sub asediul statului paralel. Dupa victoria PSD in alegerile parlamentare, am asistat la continuarea unui scenariu mai vechi de folosire a PSD in interesul sistemului cu scopul de a captura statul. In Romania au avut loc alegeri democratice, a avut loc o campanie electorala, un partid a castigat alegerile, o coalitie a castigat guvernarea, iar tara e condusa acum de un individ din Timisoara, care s-a incuiat pe dinauntru in Guvern si insulta democratia, electoratul, legile tarii", se arata in documentul intern, potrivit Romania Libera