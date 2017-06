Politic show: Care este scorul in meciul Dragnea-Grindeanu; Dragnea a iesit la cumparat voturi. Motiunea de cenzura, negociata si la pachet si la bucata; Saftoiu, despre "degringolada" Zilei Maghiarilor: Masinatiunile febrile ale PSD au atins paroxismul

Liviu Dragnea si-a facut calculele pentru votul pe motiunea de cenzura impotriva lui Grindeanu care va avea loc miercuri si sustine ca PSD are, chiar si fara voturile UDMR, "o majoritate confortabila". Asta in conditiile in care si liderii majoritatii, dar si Victor Ponta si Sorin Grindeanu au negociat cu seful UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a concluzionat ca "fiecare parlamentar, de fiecare data, voteaza dupa propria-i constiinta", dar si ca "motiunea de cenzura este instrumentul majoritatii de a da jos guvernul", lasand, astfel, sa se inteleaga ca maghiarii vor vota pentru debarcarea lui Grindeanu de la Palatul Victoria. Aproape sigur pe voturile Uniunii, dupa ce trei proiecte ale UDMR au intrat de urgenta in dezbatere, Dragnea ar putea lua in calcul si voturile grupului minoritatilor, ceea ce nu ar trebui sa-i dea emotii la motiunea de cenzura, chiar daca exista cativa parlamentari care si-au anuntat sustinterea pentru Grindeanu, noteaza Gandul. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, promite functii in stanga si dreapta pentru a fi sigur de aprobarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului PSD. PSD a accelerat si votarea unor legi initiate de UMDR. Strategia a dat roade, UDMR dand primul semnal ca va vota alaturi de Dragnea, ceea ce ar avea ca efect adoptarea motiunii de cenzura. Strategia taberei lui Liviu Dragnea se bazeaza atat pe negocieri cu partide politice, cat si pe racolari individuale. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au avut, luni, o intalnire cu conducerea UDMR. In schimbul votului pentru motiunea de cenzura, UDMR ar urma sa primeasca un post de vicepremier si trei ministere in viitorul Executiv, afirma surse parlamentare. Un alt subiect de discutie ar fi fost autonomia pe criterii etnice. Liderii Uniunii au avut, ieri, o intalnire si cu premierul Sorin Grindeanu si secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, anunta Romania Libera. Deputatul PNL Adriana Saftoiu descrie cum a avut loc, luni, o intreaga degringolada in Parlament, in privinta adoptarii in comisii a legii prin care ziua de 15 martie devine Ziua Maghiarilor din Romania, spunand ca sedinta comisiei pentru Drepturile Omului a fost cand amanata, cand reluata. Potrivit ei, legea privind Ziua Maghiarilor in Romania a trecut pe repede inainte la Senat, dupa ce in cursul zilei au avut loc amanari sau reluari ale sedintelor comisiilor, ceea ce a facut ca membrii opozitiei sa plece si cu greu sa fie asigurata prezenta membrilor PNL in cele trei comisii. "PSD nu se astepta ca opozitia sa fie acolo. Pe de alta parte, UDMR negociaza din greu. Normal, cu plen anulat si cu comisii anuntate cu cateva minute erau sanse mari sa nu fie decat puterea care stie ce pune la cale. Si orice, dar absolut orice, sa treaca de comisii!", scrie Saftoiu, intr-o postare pe profilul sau de Facebook. Ea precizeaza ca "masinatiunile febrile ale PSD au atins paroxismul", potrivit Adevarul. Emmanuel Macron pare de neoprit. Aproape fara efort, a reusit sa castige majoritatea absoluta in Parlament. Dar reformarea Frantei este o sarcina foarte grea, crede Barbara Wesel. El pare intruchiparea politica a termenului de copil-minune: dotat cu un instinct remarcabil, cu intelegere rapida a contextului si ajutat de consilieri priceputi. Niciodata pana acum nu a avut vreun presedinte francez asa un start fulminant. Alegerea cabinetului cu personalitati din intregul spectru al formatiunii sale, primele aparitii internationale si, acum, succesul categoric la alegerile parlamentare - se pare ca Emmanuel Macron poate sa mearga si pe apa. Macron nu a primit un cec in alb. Cu toate acestea, sondajele de opinie anticipau un succes si mai mare, informeaza Deutsche Welle. O parte din tabara conservatoare vrea sa defineasca familia ca uniunea exclusiva dintre un barbat si o femeie. Dupa ce initial se pozitionase impotriva Coalitiei pentru familie, USR a revenit asupra deciziei in sensul in care va lasa libertatea fiecarui membru de a vota cum il taie capul fata de initiativa de modificare a Constitutiei. Problema e ca lucrurile nu par a se opri aici. Duminica, pe unul din grupurile de Facebook ale membrilor USR a aparut un draft al unui manifest intern care vrea sa lanseze o asa-zisa platforma crestin-democrata, orientata spre apararea valorilor traditionale ale Romaniei. Ideile lansate aici seamana foarte mult cu cele enuntate de Coalitia pentru Familie, precizeaza Vice