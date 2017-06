Politic show: DW: Glontul unguresc; Cum sa nu fii roman prost cand vine vorba de neomarxism si corectitudine politica; Profesorii, elevii si parintii acestora achita anual factura lipsei de expertiza academica in stiintele educatiei din Romania. Dar cati inteleg asta?

Ilie Bolojan, prim-vicepresedinte al Partidului National Liberal (PNL), este de parere ca Partidul Social Democrat s-a descalificat pe termen lung in fata romanilor, negocierile cu UDMR cutremurand pacea sociala si deteriorand relatiile dintre comunitatile romana si maghiara. "Domnul Grindeanu sa-si dea demisia de onoare ca sa nu asistam la un vot pe niste proiecte de legi care in mod cert creeaza o tensiune sociala si interetnica in Romania. Este un alt element de iresponsabilitate ceea ce se intampla de ieri si azi, anume dinamitarea pacii sociale, printr-un comportament care deterioreaza relatiile dintre comunitatile romana si maghiara. Orice s-ar spune este o incercare de troc politic, indiferent ca nu-l recunosc liderii UDMR si PSD, in asa fel incat unii sa obtina niste modificari legislative care nu sunt in regula, iar altii sa-si ia votul pentru dinamitarea lui Grindeanu, potrivit Adevarul Ai zice ca unii romani sunt asaltati de neomarxisti si progresisti peste tot. Te duci dupa paine, pac, vine un neomarxist si-ti fura jumate. Te duci dupa apa, hop, vine un boschetar multicultural sa se bage in fata la pompa. Nici nu deschizi bine usa si trei gay cu drepturi depline iti violeaza unchiul si te intreaba de pisica (toata lumea stie ca de la gay la zoofilie e doar un pas). E clar ca, de cand a navalit valul asta de corectitudine politica peste noi, viata in Romania a devenit super trista. Nu mai poti uri fara griji. Nu mai poti da vina pentru orice pe romi. Cacat, aproape ca s-a interzis total folosirea cuvantului "tigan". Normal ca aberez, pentru ca asta-i singurul mod prin care te-as putea baga in starea mentala necesara pentru a intelege oamenii care cred in toate balivernele astea, noteaza Vice Anual asistam in Romania la acelasi spectacole grotesti de la sfarsit de an scolar pe care multi le considera extrem de normale (si de ce nu ar fi normal pentru ca asa a fost dintotdeauna, nu-i asa?): Evaluarea nationala si Examenul de bacalaureat. O armata de profesori sunt mobilizati INUTIL in comisii de supraveghere, apoi de corectare si apoi de rezolvarea contestatiilor, tone intregi de hartie sunt consumate INUTIL si plimbate INUTIL de la o scoala la alta pentru corectare, in timp ce o armata de elevi si parintii acestora nu dorm nopti in sir INUTIL de frica consecintelor negative ale unui esec, si isi exprima nemultumirea INUTIL legata de ambiguitatile subiectelor si baremelor de corectare. Dar cati inteleg lipsa de necesitate a acestui scenariu?, scrie Contributors Modul in care chestiunea maghiara a fost utilizata in aceste zile ne arata ca in politica romaneasca scopul scuza nelimitat. E surprinzatoare dezlantuirea antiungureasca din toate partidele. Un om neprevenit, sosit de numai cateva zile la Bucuresti, ar putea crede ca UDMR este o formatiune dubioasa, daca nu chiar terorista, un fel de Hamas, care, profitand de o anumita dificultate, s-ar insinua intr-o alianta guvernamentala. Deputati ai unui partid fara istorie se afiseaza cu banderole tricolore, un altul dintr-un partid mai vechi aranjeaza ca un cantec patriotic sa rasune subit si "subvsersiv" din difuzoarele unei comisii parlamentare, declaratii peste declaratii menite sa puna in garda natiunea cu privire la un act de tradare se succed la microfoane, informeaza Deutsche Welle Negocierile PSD cu UDMR s-au impotmolit, dar concesiile pe care Liviu Dragnea era dispus sa le acorde maghiarilor au creat nemultumire inclusiv in randul social-democratilor. Europarlamentarul Catalin Ivan, exclus din PSD de Victor Ponta, scrie pe Facebook: "Ganditi-va, dragi colegi parlamentari, la umilintele la care ati fost supusi in aceste cateva luni de zile". Deputatul PNL de Arad Eusebiu Pistru, care a contestat alegerile judetene din partid castigate de Gheorghe Falca si a obtinut invalidarea acestora, ar fi in negocieri avansate pentru a trece in tabara social-democratilor, din cauza tensiunilor pe care le are cu conducerea PNL Arad. Surse din conducerea PSD Arad, citate de News.ro, afirma ca Pistru ar urma sa-si anunte inscrierea in partid, conform Euractiv.ro