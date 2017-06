Politic show: Orban il anunta pe Iohannis ca PSD-ALDE nu mai are majoritate absoluta; Ce urmeaza dupa caderea guvernului Grindeanu. Cine se incalzeste pentru Palatul Victoria; Reactii de la eurodeputati dupa demiterea guvernului

"241 (de voturi-n.r) inseamna ca PSD-ALDE nu mai au majoritate absoluta in Parlament. 241 de voturi au fost luate impreuna cu 12 voturi de la minoritati si doua voturi de la alte partide. 241 minus 14 fac 227, fata de 232 care inseamna majoritatea absoluta in Parlamentul actual. Este importanta aceasta observatie, pentru ca (...) detinerea unei majoritati absolute in Parlament de catre coalitie poate, intr-un fel, sa determine presedintele sa desemneze premierul din coalitia care detine majoritatea absoluta. Daca nu exista un partid sau o coalitie care sa detina majoritatea absoluta, evident, presedintele poate sa-si permita sa desemneze un alt candidat la functia de prim-ministru", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, la B1 TV, citat de Gandul Liderul PSD Liviu Dragnea cauta o solutie de incredere pentru functia de premier, dupa ce Sorin Grindeanu i-a iesit din cuvant. Dar totul depinde de presedintele Klaus Iohannis. Iata cine pleaca favorit in cursa pentru Palatul Victoria. Imediat dupa ce motiunea de cenzura a trecut, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, a anuntat ca partidele vor fi chemate luni pentru consultari in vederea desemnarii noului premier. De ce abia luni? Seful statului participa in aceste zile la Consiliul European de la Bruxelles, in marja summitului avand programata si o intalnire cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron. PSD a programat deja o sedinta a Comitetui Executiv - for ce reuneste toti vicepresedintii si liderii din teritoriu - pentru a decide cu ce nume de premier vor merge Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la Cotroceni, noteaza Adevarul "Azi, prin votarea motiunii de cenzura, Romania a reintrat in normalitate." Care normalitate, domnule Dragnea? In tot scandalul asta cu schisma din PSD si motiunea depusa (si castigata) de Dragnea impotriva propriului guvern, un singur lucru m-a socat: rapiditatea cu care ministrii cabinetului Grindeanu si-au depus demisiile. Practic, s-au uitat pe evaluarea aia facuta de Valcov la comanda sefului PSD si au zis "da, ba, n-am facut nimic lunile astea, sunt un incompetent". Cam asta reiese din decizia lor de a se solidariza cu partidul si nu cu seful lor direct. Ori asta, ori vor sa lase impresia ca Grindeanu e unicul responsabil pentru neimplementarea programului de guvernare. Ei chiar au vrut sa faca treaba, dar acoperitul de la Timisoara le-a pus bete-n roate, n-a vrut sa fie bine ca sa nu fie rau, informeaza Vice. Cristian Preda a reactionat, tot pe Facebook, la succesul motiunii de cenzura, sugerand ca primul pas pentru indepartarea lui Dragnea poate fi facut la Cotroceni. "Presedintele trebuie sa ceara propuneri fiecarui partid. Constitutia e clara: daca nu exista majoritate monocolora, seful statului trebuie sa caute o solutie negociata. Daca Dragnea insista sa vina impreuna cu Tariceanu, trebuie refuzat. Nu deschizi usa puterii cuiva care ignora Legea fundamentala...", a scris Cristian Preda. Macovei: Nominalizarea unui premier fidel lui Dragnea este o amenintare la adresa anticoruptiei si justitiei Europarlamentarul Monica Macovei a declarat ca nominalizarea unui premier fidel presedintelui PSD, Liviu Dragnea, este o amenintare la adresa anticoruptiei si justitiei, scrie Agerpes, citat de EurActiv. Premiera in istoria politicii romanesti: parlamentarii PSD si ALDE si-au demis propriul guvern prin motiune de cenzura. Balanta a fost inclinata de Grupul Minoritatilor. Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu a trecut de Parlament cu 241 de voturi "pentru" si zece impotriva, premierul fiind demis. Pentru aprobarea motiunii de cenzura erau necesare 233 de voturi. Votul a fost secret cu bile. Informatiile de la varful PSD indica faptul ca motiunea a avut 228 de voturi din PSD - ALDE si 13 din Grupul Minoritatilor. La nivel oficial, liderii PSD sustin ca au majoritate. Deputatul Lia Olguta Vasilescu a sustinut ca PSD si ALDE ar fi avut 234 de voturi iar sapte au provenit din partea minoritatilor, precizeaza Romania Libera