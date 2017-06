Politic show: Darius Valcov, dezvaluire surpriza: sunt angajat la grupul parlamentar al PSD din Camera Deputatilor; Jocul de-a demisia; Programul de guvernare, Biblia si Manifestul Partidului Comunist

Fostul ministru al Finantelor in Guvernul Ponta, Darius Valcov, a sustinut, joi, ca este "angajat" al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Darius Valcov a venit, joi, la Palatul Parlamentului, el fiind surprins de jurnalisti in zona lifturilor care fac accesul catre zona grupului parlamentar al PSD, dar si catre zona biroului presedintelui Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea. Intrebat de jurnalisti ce face acolo, Valcov a spus ca este "angajat" al grupului parlamentar al PSD. "Am spus de ce am venit", le-a spus Valcov jurnalistilor, el precizand ca este angajat al grupului PSD. Intrebat daca a facut modificari la programul de guvernare al PSD, Valcov a spus ca acest lucru va fi transmis de catre presedintele PSD Liviu Dragnea, anunta Gandul Luptele pentru putere din interiorul PSD nu sunt o noutate. Insa, pentru prima data in politica romaneasca, PSD si-a daramat propriul guvern prin motiune de cenzura. Sorin Grindeanu a aparut din neant in politica la nivel central, fiind, practic un necunoscut atunci cand Liviu Dragnea l-a propus conducerii PSD pentru postul de premier. Dupa cinci luni si jumatate la Palatul Victoria, Grindeanu este alungat de acelasi Liviu Dragnea printr-o motiune de cenzura, votata de 241 de parlamentari PSD, ALDE si ai minoritatilor. Dupa aceasta nebunie fara precedent, Romania libera incearca sa raspunda principalelor intrebari pe care le-au pus oamenii care, de obicei, schimba canalul atunci cand sunt stiri politice.Ce este german - o chestiune mult discutata in Germania. Cancelara germana a raspuns acum la aceasta intrebare. O lista foarte iscusit alcatuita, crede redactoarea-sefa a DW, Ines Pohl. Niciun alt politician nu se confrunta in prezent cu presiuni mai mari decat cancelara germana. Dupa ce Donald Trump a devenit presedinte al SUA, multi o considera acum pe Angela Merkel drept ultima voce a ratiunii, gardiana a lumii occidentale. Nu in ultimul rand, singura politiciana capabila sa impiedice destramarea UE. Prin ea, Germania a reocupat un loc major in politica internationala - lumea intreaga priveste inspre Germania. Odata cu aceasta raspundere noua, cu noua insemnatate si noua sporire de putere, cresc in mod natural si fricile. Vechea teama ca Germania si-ar putea folosi dominatia fara rusine in indeplinirea propriilor interese este formulata tot mai vocal, noteaza Deutsche Welle. Doar doua lucrari din Istoria Omenirii mai seamana cu programul de guvernare al domnului Liviu Dragnea: Biblia si Manifestul Partidului Comunist. Toate trei, fiecare in felul sau, sunt atat de vaste in ambitiile lor, atat de generoase, de seducatoare si atat de incompatibile cu firea umana, incat bietul om, oricat s-ar stradui, nu poate decat sa tinda sa le respecte, dar fara sa reuseasca vreodata integral. In vremuri bezmetice, cand ticalosii au devenit administratorii absoluti ai acestor lucrari, acestia au stiut plateasca polite valorificand exact diferenta dintre litera lor si ceea ce firea umana poate sa faca. In Evul Mediu, Inchizitia a fost instrumentul exemplar prin care erau pedepsiti cei care indrazneau sa interpreteze Biblia altfel decat o faceau capii Bisericii, precizeaza Adevarul Conducerea PNTCD Constanta il apreciaza, pe de o parte, pe Liviu Dragnea pentru ca, prin motiunea de cenzura a reusit sa conserve PSD, iar pe de alta parte sustine ca PSD si ALDE au pierdut majoritatea, lucru de care va profita Opozitia. O motiune de cenzura a Opozitiei poate duce, acum, la rasturnarea coalitiei majoritare, potrivit liderului filialei PNTCD, Adrian Tapliuc. Taranistii constanteni au anuntata, astazi, intr-o conferinta de presa, ca atat in judet cat si in tara, partidul trece printr-o reorganizare masiva. Analizand actuala criza politica, presedintele organizatiei PNTCD Constanta, Adrian Tapliuc, a observat ca dupa votarea motiunii, coalitia de guverrnare a pierdut majoritatea. "Fara voturile minoritatilor motiunea nu ar fi ar fi trecut. De aceea cred ca, intr-un timp relativ scurt, vom avea o alta motiune de cenzura, de data aceasta din partea Opozitiei. Daca Opozitia stie sa gestioneze bine criza are sanse sa rastoarne Puterea", a comentat liderul taranist, citat de EVZ Ministrii demisionari din guvernul demis prin motiune de cenzura vor sa-si retraga demisiile depuse inainte de depunerea (si votarea) motiunii. 20 de ministri au cerut retragerea demisiei din Guvern, conform purtatorului de cuvant al Executivului, Alina Petrescu, care a precizat, insa, ca cererile sunt "lipsite de obiect", invocand legea 90 privind organizarea si functionarea Guvernului. Presedintele Klaus Iohannis a transat discutia: "Nu o sa ma apuc sa numesc ministri pentru doua zile". Discutia este artificiala, a adaugat presedintele, "cei care sunt pe functie n-au decat sa-si vada de treaba"pana la numirea noului Guvern, informeaza EurActiv