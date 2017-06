​Politic show: Primul sondaj dupa scandalul Dragnea-Grindeanu. Cati romani ar vota PSD, daca ar fi alegeri duminica; Adrian Nastase: Nu este suficienta o buna desemnare a unui premier; USR Bucuresti, la bilantul de un an, cu plusuri si cu minusuri

PSD si-a conservat bine procentele electorale, scandalul Dragnea-Grindeanu neafectand scorul partidului, potrivit unui sondaj Avangarde, casa de cercetare apropiata social-democratilor. Daca maine ar avea loc alegeri pentru Parlamentul Romaniei, PSD ar obtine 46% din voturi, similar scorului inregistrat in decembrie 2016. Potrivit Avangarde, PNL este partidul care are o cota cu 10% mai mare decat la parlamentarele din iarna. Astfel, acum, liberalii ar fi votati de 30% dintre romani. USR isi mentine si ea cota electorala, fiind creditata cu 9% din optiuni, in vreme ce pentru ALDE ar vota 6%. De asemenea, PMP este creditat cu 5%, in vreme ce UDMR este sub pragul electoral, cu 3%, potrivit datelor Avangade. Sondajul Avangarde a fost realizat telefonic in perioada 15-22 iunie si a avut 781 de respondenti, iar eroarea maxima este de =/-3.51%, anunta Gandul Fostul premier Adrian Nastase considera ca mai importanta decat desemnarea unui nou premier de catre PSD este lansarea unor masuri care sa angajeze membrii partidului intr-o dezbatere mai larga, pentru "pregatirea viitoare a cadrelor, re-ideologizarea partidului", potrivit Agerpres. "In acest weekend au loc negocieri esentiale pentru viitorul guvern si pentru viitorul PSD. Desemnarea, luni, a candidatului de premier, dar si a masurilor de recredibilizare a partidului sunt asteptate cu mult interes. In opinia mea, nu este suficienta o buna desemnare. Este foarte importanta lansarea unor masuri care sa angajeze membrii partidului intr-o dezbatere mai larga, pregatirea viitoare a cadrelor, re-ideologizarea partidului si lansarea unor noi proiecte de solidarizare interna in organizarea Centenarului Marii Uniri. Relatiile externe ale partidului ar trebui, de asemenea, revitalizate. Si multe altele...", a afirmat fostul presedinte al PSD, intr-o postare pe blogul sau, potrivit Romania Libera. In martie, SPD l-a ales pe Martin Schulz in functia de presedinte al formatiunii. Dupa euforia initiala a urmat declinul electoral. Social-democratii vor prezenta, duminica, programul lor electoral. Doua congrese, doua lumi. Au trecut doar trei luni de la alegerea lui Martin Schulz in functia de presedinte al socialistilor germani. Schulz a fost votat cu scor absolut: 100%. La acea vreme, partidul era cuprins de o reala euforie, noul sau lider fiind perceput de colegii sai drept o mare speranta pentru SPD. Duminica, social-democratii vor prezenta, la Dortmund, noul program de guvernare, in contextul alegerilor din toamna. E multa treaba de facut, mai ales dupa usturatoarele infrangeri electorale suferite in plan local, in landurile Renania-Palatinat si Renania de Nord-Westfalia, acesta din urma fiind un fief social-democrat, informeaza Deutsche Welle. USR Bucuresti si-a prezentat, duminica, bilantul de un an de cand, in urma alegerilor locale din 2016, a dat zeci de consilieri generali si de sector. Liderul USR din cadrul CGMB, Roxana Wring, a subliniat ca in Primaria Generala nu domneste democratia, ci "tirania majoritatii", fiind trecute doar proiectele PSD si ALDE, in timp ce unul dintre invitati, scriitorul Alex Tocilescu, le-a cerut consilierilor USR sa fie "rai, vocali". Peste o suta de membri ai USR si simpatizanti ai formatiunii, precum si invitati din societatea civila, s-au reunit duminica dupa-amiaza, in sala unui cinematograf, pentru a face bilantul primului an de activitate in consiliile locale ale Capitalei. Vremea de afara, peste 30 de grade Celsius, nu ia impiedicat pe USR-isti sa umple sala rezervata pentru eveniment, arata Adevarul. . Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat, duminica, ca este destul de sigur ca va putea negocia un acord bun in privinta iesirii tarii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Atunci cand a fost intrebat daca este sigur ca va exista un acord, David Davis a raspuns, pentru BBC, ca este destul de convins, ba chiar si ca va fi un acord din care Marea Britanie va castiga, in final. "Sunt destul de sigur. Nu 100%, pentru ca este o negociere. Sigur ca va fi un acord, insa acordul pe care il doresc este cel privind liberul-schimb si vamile. Am spus ca va fi turbulent, ca vor fi dificultati, dar, la capatul procesului, este un punct de interes comun pentru ambele parti, in care noi castigam din faptul ca putem exploata pietele mondiale, iar ei castiga prin faptul ca au un aliat prietenos si confortabil, nu un membru iritant al clubului", a declarat Davis, citat de EurActiv