Politic show: Joaca PSD la cacealma cu Mihai Tudose? Cine e Mihai Tudose, viitorul premier al Romaniei, considerat incompetent de Dragnea; De ce conteaza opiniile individuale ale judecatorilor Curtii Constitutionale?

Mihai Tudose are toate ingredientele unui candidat fara sanse mari de a fi nominalizat de presedintele Klaus Iohannis pentru formarea unui nou guvern. Tudose nu corespunde profilului de integritate al presedintelui. Chiar daca nu a fost dovedit de o institutie abilitata ca plagiator, lucrarea de doctorat a lui Mihai Tudose este o pata suficient de mare pe CV-ul sau pentru a-l descalifica in ochii presedintelui. Tudose chiar a recunoscut public ca a copiat, cu acceptul autorului, dar fara sa-l citeze, un general din Ministerul de Interne, cateva pagini din lucrarea acestuia de doctorat. Mai mult, a solicitat, la fel ca fostul lui sef Victor Ponta, renuntarea la titlul de doctor, fapt ce atrage suspiciuni referitoare la modul in care si-a realizat doctoratul. Ce sa mai spunem de numele coordonatorului lucrarii sale de doctorat, generalul Gabriel Oprea, care a produs un pluton de doctori-plagiatori la Academia Nationala de Informatii, noteaza Adevarul Noua propunere de prim-ministru este un (fost) ministru cu zero realizari in cabinetul lui Grindeanu, pe care Dragnea l-a pus sa demisioneze. Acum doua saptamani, ministrii cabinetului Grindeanu si-au depus demisiile dupa ce au picat evaluarea lui Darius Valcov. Initial, doar trei au luat note de trecere (Daea, Olguta Vasilescu si Carmen Dan), insa niciunul dintre astia n-a ajuns propunere de prim-ministru. Din contra, Mihai Tudose - omul despre al carui fizic nu vreau sa comentez, dar care a fost distrus la evaluare, cu zero realizari - este acum propunerea PSD pentru pozitia de prim-ministru. Sa nu crezi ca mai exista ceva pompos in functia asta, se pare ca in Romania oricine poate ajunge in fotoliul de premier. Mihai Tudose este fostul ministru al Economiei din guvernul Dragnea I, ma rog, Sorin Grindeanu, si are atatea pete pe CV, incat este absolut firesc sa se califice pentru o astfel de functie, in politica damboviteana, scrie Vice Conferirea catre Presedintele Curtii Constitutionale a dreptului de a cenzura opiniile concurente sau separate ale judecatorilor Curtii, precum si cenzurarea opiniei concurente a Judecatoarei Stanciu din Decizia 392 din 6 iunie 2017, reprezinta un atac asupra statului de drept si un semnal de alarma pentru sistemul constitutional din Romania. Legitimarea cenzurarii opiniilor individuale, pe baza criteriilor din Articolul 1 din Hotararea Curtii, este fara precedent in practica curtilor constitutionale din Europa si a democratiilor constitutionale din lume. Desi nu toate curtile constitutionale permit publicarea opiniilor separate sau concurente, si desi unele jurisdictii interzic publicarea unor asemenea opinii in domenii de doctrina constitutionala specific enumerate, nici un sistem constitutional nu confera o asemenea autoritate Presedintelui Curtii, potrivit Contributors Seful UDMR si premierul ungar au avut o discutie in Parlamentul din Budapesta despre problemele si provocarile cu care se confrunta comunitatea maghiara din Transilvania Potrivit lui Bertalan Havasi, seful biroului de presa al premierului, discutiile dintre Orban si Kelemen s-au axat pe stoparea asimilarii comunitatii maghiare si pe capacitatea acesteia de a-si pastra identitatea nationala, transmite agentia maghiara de presa MTI, preluata de Agerpres. Seful guvernului de la Budapesta si liderul UDMR au discutat de asemenea despre proiecte locale economice, educationale si culturale care ar putea fi finantate de guvernul ungar, a mai precizat Havasi, informeaza Euractiv.ro Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, l-a criticat dur pe presedintele Klaus Iohannis, luni seara, dupa ce a anuntat ca il desemneaza pe Mihai Tudose, fost ministru al Economiei si propunerea PSD-ALDE, ca premier al Romaniei. Intr-o interventie telefonica, fostul presedinte al Romaniei a declarat, la Romania TV, ca Iohannis "a simulat negocieri", pe care le-a calificat drept "o mascarada". "Protestez pentru mascarada in care am fost atras de presedintele Romaniei. Iohannis a facut cel mai urat lucru pe care l-a facut un presedinte de la Revolutie incoace. A simulat negocieri, desi negociase cu Liviu Dragnea finalul negocierilor", a declarat Traian Basescu, conform Romania Libera