Politic show: Vochitoiu exploateaza imaginea lui Brancusi; PSD isi face televiziune cu 1,3 milioane de lei din banii tai, in Bucuresti; Procesul presedintelui CJ Olt, la un pas de final

Operele din Targiu Jiu ale lui Brancusi vor fi incluse intr-un tur virtual de catre traseistul si controversatul politician Haralambie Vochitoiu. Tot firma lui Vochitoiu va scana 3D si parcul "Coloana fara sfarsit", acolo unde este amplasata Coloana Infinitului a lui Brancusi. Decizia a fost luata in unanimitate de consilierii locali din Targu Jiu. "O firma cu imagine zob, specializata in selectia si plasarea fortei de munca, cu experienta zero in crearea de imagine si care n-are nici macar un site de prezentare, plina de datorii si de litigii in instante judecatoresti, a fost selectata de viceprimarul pe probleme de cultura Adrian Tudor sa imprumute din imaginea ei "foarte buna" si orasului lui Brancusi, prin intermediul specialistilor ei inexistenti", potrivit Romania Libera Primaria a decis ca locuitorii Sectorului 6 au nevoie de o scoala de televiziune, nu de drumuri asfaltate in Prelungirea Ghencea sau de trafic decent in Drumul Taberei. Primaria Sectorului 6 vrea sa puna bazele unei televiziuni online si pentru asta e gata sa sparga o groaza de bani. Bugetul echivaleaza cu cel al unei redactii maricele, cu mult peste ce mai sunt dispuse sa cheltuiasca in prezent institutii de presa cu traditie de pe la noi. Daca aveai impresia ca banul public, in Romania, se arunca efectiv la gunoi, sa stii ca ai dreptate. Nu locuiesc in Sectorul 6, dar nu cred ca cei de-acolo traiesc intr-un univers paralel cu restul Capitalei. Adica, si cei din Drumul Taberei, Militari sau Giulesti cred ca se confrunta cu aceleasi probleme ca restul bucurestenilor, noteaza Vice Pronuntarea, saptamana viitoare. Presedintele CJ Olt, Marius Oprescu, este aproape de primirea sentintei in dosarul in care este acuzat de ucidere din culpa, marti, 27 iunie 2017, la Judecatoria Slatina, avand loc ultimul termen. La ultimul termen al procesului in care presedintele CJ Olt, Marius Oprescu, este judecat pentru ucidere din culpa, dupa ce, in 3 octombrie 2013, a lovit cu masina de serviciu o caruta, mai multe persoane au ajuns la spital iar una dintre acestea a murit dupa doua saptamani, s-au audiat astazi ultimii martori, a depus martirie si inculpatul, iar avocatii si procurorul si-au sustinut pozitiile. Discutii au fost inca de la inceput, avocatii exprimandu-si neincrederea in faptul ca politistii din Piatra-Olt ar fi facut tot ce le-a stat in putinta sa aduca la acest termen o martora care se afla, la momentul producerii accidentului, in caruta, si care ar fi semnalizat, atunci, cu o lanterna, prezenta carutei pe carosabil, informeaza Gazeta de Sud Cine nu a criticat desemnarea lui Mihai Tudose? Cu exceptia consilierilor lui Klaus Iohannis, redusi la tacere prin functie, absolut toata lumea. Pana si unii dintre militantii PSD. Desemnarea fostului ministru al Economiei pare sa fie un esec, dar nu numai al PSD, ci un esec al tarii intregi. Unanimitatea negativa care a urmat alegerii PSD si a deciziei presedintelui Iohannis este remarcabila, ceea ce are si un avantaj, caci de acum incolo nu se vor putea produce decat surprize placute. De aici inainte, orice s-ar intampla, nu poate sa fie decat mai bine. Acum, chiar daca e doar o iluzie pe care o vom regreta, suntem cu totii de acord ca am ajuns, dupa vorba celebra a unui istoric american, "la fundul gramezii". Sigur el se referea in mod concret la altceva, dar ca metafora a unei pozitii care nu mai ingaduie decat ascensiunea, expresia e destul de buna, scrie Deutsche Welle Intr-un raspuns oficial pentru pressone , Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV) sustine ca Mihai Tudose nu a fost incadrat si nu a predat niciodata acolo, ceea ce ar contrazice informatia din CV-ul oficial al premierului desemnat potrivit careia el ar fi fost lector si apoi conferentiar universitar la aceasta institutie. "Da! E corect ce spune Academia. Am luat titlul in vara lui 2014, iar materia era pentru 2015. Intre timp am intrat in guvern in decembrie 2014 si nu am mai mers sa predau fiindca am considerat ca nu le pot face pe ambele in acelasi timp. Nu aveam timpul fizic necesar. Tocmai de aceea nu se regaseste la venituri nici un leu de acolo si nici un contract de munca. Conform uzantelor universitare, daca nu te prezinti la post dupa ce incepe semestrul se disponibilizeaza postul. Sunt acuzat ca nu am vrut sa fac doua lucruri prost", a declarat prim-ministrul desemnat, conform Stiri pe Surse