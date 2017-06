Politic show: Liviu Pop a uitat ca a mai fost ministru al Educatiei; Am vorbit cu Cristian Ghinea despre Coalitia pentru familie si de ce-l urasc unii membri USR; Aliatul Sistemului, Dragnea si democratia apatica

In prezentarea sustinuta in fata parlamentarilor, cu ocazia audierilor, Liviu Pop, propus pentru sefia Ministerului Educatiei, a vorbit despre responsabilitatea pe care o simte si a subliniat cat de important este ca ministerul e condus, pentru prima data in istorie, de un reprezentant al invatamantului preuniversitar. Ca si cum ar fi uitat ca chiar el a mai condus Ministerul Educatiei in primul Guvern Ponta, dupa demisia lui Ioan Mang, acuzat de plagiat. "Marturisesc ca propunerea m-a onorat dar, in acelasi timp, m-a responsabilizat pentru ca, daca memoria nu ma insala, este pentru prima data in sistemul de invatamant din Romania cand ministerul poate fi condus de un cadru didactic din invatamantul preuniversitar", si-a inceput Liviu Pop prezentarea in Comisiile de invatamant. Gafa ministrului desemnat nu a scapat neobservata reprezentantilor opozitiei. "Ati mai fost ministru al Educatiei, nu e o noutate asa cum ati spus la inceput", i-a spus deputatul PNL Raluca Turcan, noteaza Digi24 Dupa ce l-a acuzat pe Nicusor Dan de santaj politic, in problema modificarii Constitutiei, Cristian Ghinea a fost amenintat cu excluderea din USR. Nici in acest moment lucrurile nu sunt foarte clare in Uniunea Salvati Romania, atat referitor la intoarecea lui Nicusor Dan, cat si a pozitionarii partidului fata de Coalitia pentru Familie. Dupa ce am aflat care este pozitia lui Nicusor Dan si a lui Clotilde Armand, pe tema framantarile din interior, am stat acum de vorba cu Cristian Ghinea. Acesta mi-a spus ca majoritatea membrilor USR nu sunt nici progresisti, nici conservatori, ci liberali, iar Nicusor Dan ii "abuzeaza" atunci cand face aceasta impartire. "Este de neconceput pentru mine si pentru multi alti colegi de-ai mei ca un partid politic nu are o pozitie pe schimbarea Constitutiei, pe schimbarea actului fundamental al tarii", a declarat Ghinea, scrie Vice La anuntarea componentei noului Guvern, umar la umar, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul sau, Mihai Tudose, au aratat ca relatia lor de subordonare ar putea fi, cel putin din cand in cand, inversata. Tudose, cu fata brusc intinsa, pentru a nu semana cu pozele care au starnit dezgustul si antipatia pe Facebook si cu un cap mai inalt decat seful sau, l-a dominat pe acesta nu doar fizic, ci si prin calmul cu care a raspuns la toate intrebarile, inclusiv la cele despre lucrarea sa de doctorat partial plagiata. Stie sa fie imobil si nu se lasa intimidat sau enervat. Nu-si modifica vocea ca Dragnea si nici nu-si pierde cuvintele ca Grindeanu. Discutiile despre plagiatul sau si despre intimitatea cu Serviciul Roman de Informatii sunt "mijloace prin care cineva incearca sa ne slabeasca", sustine viitorul premier. Cine oare? Sistemul. Acelasi pe care Liviu Dragnea nu inceteaza sa-l aduca in discutie pentru a-si ascunde greselile scandaloase, pentru a-l indica pe Sorin Grindeanu ca pion al serviciilor si a-i face pe oameni sa creada ca ceva foarte grav, de viata si de moarte, l-a facut sa-si darame propriul Executiv, potrivit Romania Libera Brexitul genereaza haos in bugetul UE. Platile si incasarile vor trebui reajustate, iar lucrul acesta i-ar putea afecta pe unii est-europeni. Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va cauza, anual, incepand din 2021, o lipsa in bugetul comunitar de pana la 11 miliarde de euro, conform estimarilor comisarului european pentru buget, Gunter Oettinger. "Problema va trebui remediata printr-o mai buna utilizare a fondurilor, economii la buget si sporirea contributiilor statelor membre", a declarat Oettinger la Bruxelles. Anul acesta bugetul Uniunii Europene insumeaza 158 de miliarde de euro. Cand britanicii vor iesi din comunitate, bugetul va fi mai sarac cu 17% din incasarile neto. Ceea ce inseamna ca tarile care varsa bani la buget isi vor mari contributiile, in cele din urma. Reducerile in sectoarele fonduri structurale, investitii sau agricultura vor afecta actualele tari beneficiare ca Polonia, Cehia, Romania, Grecia, Ungaria sau Spania, informeaza Deutsche Welle Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, ministru al Educatiei in Guvernul Ponta, considera ca votul exprimat la recenta motiune de cenzura este "nul" intrucat "nu s-a respectat procedura". "Dupa parerea mea, democratia se deterioreaza cu gesturi mici. Votul din Parlament pur si simplu este nul. In procesul verbal scrie "in urma votului secret". Deci nu numai ca nu s-a respectat procedura, dar procesul verbal sau decizia finala a Parlamentului este un fals, iar eu, daca as fi fost in locul presedintelui, pur si simplu nu as fi declansat procedurile de consultare cu partidele si nu as fi nominalizat un nou prim-ministru pana nu m-as fi asigurat ca de fapt votul din Parlament s-a desfasurat in conditii de legalitate", a declarat Pricopie, joi, pentru Agerpres, conform Euractiv.ro