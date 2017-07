​Politic show: Traian Basescu nu o iarta: "DNA trebuie salvata acum de Codruta Kovesi"; Cata scoala are Guvernul Tudose; Epopeea de vara a fraudarii alegerilor prezidentiale din 2009. Ce au aflat pana acum "anchetatorii" Parlamentului: de la lustra lui Oprea, la spritul lui Iordanescu

Fostul sef al statului a declarat ca, in urma cu aproape cinci ani, o serie de "procurori de elita" s-au impotrivit numirii Laurei Codruta Kovesi la conducerea DNA pe considerentul ca "nu stie carte" si nu e pregatita sa conduca respectiva institutiei. El a mai spus ca "bresa" din interiorul acestei institutii s-a creat la DNA Ploiesti, iar apoi si alti procurori si politisti judiciari din Bucuresti au avut curajul sa vorbeasca despre "lucruri in neregula din interior". Traian Basescu a opinat ca "DNA trebuie salvata acum de Codruta Kovesi" si ca fiecare zi a acesteia la conducerea DNA "stirbeste autoritatea si credibilitatea" institutiei. Totodata, Traian Basescu a mai spus ca, in calitate de politician, va lupta ca "institutiile de forta" ale statului roman "sa lucreze dupa lege si nu dupa bunul plac", adaugand ca "greseala" pe care a facut-o el, de a "pune oameni cu zero experienta in aceste functii, nu mai trebuie repetata", potrivit libertatea.ro, citata de Gandul. Aproape jumatate dintre ministrii noului Executiv au absolvit facultati private sau au urmat universitati slab cotate din tara. Doar trei dintre ei au bifat si studii in strainatate, dar nu la universitati de prestigiu. Cei mai multi si-au cosmetizat CV-urile cu diverse cursuri de perfectionare, insa nici macar asa nu se potrivesc cu ministerele pe care le conduc. La 28 de ani, pe cand era deja "sef birou senatorial", premierul Mihai Tudose a obtinut diploma de jurist la Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, una dintre universitatile private pe la care s-au perindat foarte multi politicieni in cautare de o diploma. La sase ani dupa terminarea facultatii, ajuns deja parlamentar, Mihai Tudose urmeaza un curs postuniversitar de "management si gestiunea afacerilor" la Universitatea Dunarea de Jos din Galati. Si mai trec alti cinci ani in care Mihai Tudose ia o pauza de studii. Apoi revine in forta: intr-un interval de doi ani, urmeaza nu mai putin de sase cursuri de specializare la SRI, Colegiul de Aparare si SNSPA, si obtine doua diplome de master, noteaza Adevarul. La un calcul superficial, cei 275 de parlamentari care au votat Cabinetul Tudose sunt aproape tot cei care au votat pentru caderea cabinetului Grindeanu, plus, de data aceasta, cei 30 de UDMR-isti (9 senatori si 21 de deputati), plus minus cateva persoane. Cam asa a fost interpretat de toata tara votul de ieri. O analiza atenta a chiulangiilor arata insa o situatie fundamental diferita si mai nuantata, care merita sa fie dezbatuta pe larg de opinia publica. Evident, intereseaza chiulangii din toate taberele - chiulangii de la PSD fiind anti-Dragnea si foarte putini, chiulangii de la PNL si USR, care sunt foarte multi, au ajutat prin neprezentare instalarea guvernului Tudose. Poate pentru unii, USL inca traieste, iar pentru altii se aplica zicala lui Caragiale "Tradare sa fie, dar sa stim si noi!". Chiulangii de la PSD sunt foarte putini. Cap de lista la absentii social democrati a fost Victor Ponta, cel care inca are probabil stampila de secretar general in brate sau macar decizia de eliberare din functie. Diaconu Adrian Nicolae este senator de Timis si nu a raspuns apelului lui Liviu Dragnea, semn ca in filiala Timisoara urmeaza, probabil, decapitari si semn ca Sorin Grindeanu mai are cativa suporteri pe acolo arata Romania Libera. Ce va aduce Romaniei noul executiv instalat, cu binecuvantarea presedintelui Iohannis, la palatul Victoria? Cat de bine le va fi cetatenilor cu acest guvern? In timp ce proaspat investitul executiv romanesc isi celebreaza, sub numele de pomina de "guvernul Tudose", primele zile si ceasuri in functie, ar fi util sa se evalueze ce-ar putea face acest cabinet pentru romani. Intrucat oracolul din Delphi s-a desfiintat, nu le ramane decat analistilor sa faca proorociri. Dar oricat vor incerca ei sa evite obiceiul deplorabil al jurnalismului contemporan de a scandaliza si emotionaliza excesiv orice, subiectul abordat va isca inevitabil intense aprehensiuni si tulburari. Caci notoriu, din capul locului, ar putea deveni nu doar fostul redactor sel al nurilor de pitipoance de la pagina 5 sau de aiurea. Intrucat abia instalat a si intors-o ca la Ploiesti, anuntand vesel renuntarea la "desfiintarea sau nationalizarea Pilonului II de pensii", la capitolul notorietate are sanse a-l seconda pe ministrul identitatii nationale si al culturii aferente proaspat unsul ministru al finantelor, Ionut Misa, scrie Deutsche Welle. O luna si zece zile. Atat le-a luat deputatilor si senatorilor din comisia parlamentara special infiintata, pentru a ancheta alegerile prezidentiale din 2009, plecand de la dezvaluirea chermezei din sufrageria generalului Gabriel Oprea, din noaptea alegerilor, la care ar fi participat mai multi lideri politici si ai institutiilor de forta din Romania, pentru a-si da seama ca nu au aflat mai nimic in legatura cu o posibila "fraudare" a scrutinului si sa decida prelungirea audierilor pe toata perioada verii, desi ceilalti colegi din Camera si Senat au intrat oficial in vacanta pana la 1 septembrie. Concluzia generalului Anghel Iordanescu, audiat si el in calitate de fost senator UNPR care a fost prezent la chermeza, insumeaza poate cel mai bine ce au reusit sa elucideze "anchetatorii" parlamentari: "In acea seara, nu a fost nimic ilegal", doar au mancat si au baut un "sprit". Asta dupa ce Parchetul General a decis, saptamana trecuta, inchiderea dosarului penal privind alegerile prezidentiale din anul 2009, motivand ca "nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea ca s-ar fi incercat acte/actiuni", relateaza Gandul