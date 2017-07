Politic show: Orban porneste atacul: Vom demara dezbateri pentru a mobiliza intreaga societatea impotriva propunerilor PSD; PNL incepe pregatirea "guvernului din umbra"; Averile liderilor din Parlament: milionul lui Dragnea, apartamentele mamei lui Tariceanu si indemnizatia de presedinte a lui Basescu

Liderii partidelor politice din Parlament au averi deloc neglijabile, conform noilor declaratii de avere depuse in luna iunie. Presedintele Senatului si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu este cel mai avut dintre ei, cu o impresionanta colectie de masini, aproape jumatate de milion de euro cash, iar in 2017 el a mai primit prin mostenire si doua apartamente in Bucuresti, de la mama sa. Presedintele PSD Liviu Dragnea a realizat in 2016 venituri de 850.000 de lei doar din inchirieri si vanzari de imobile, insa declaratia sa de avere nu pomeneste nimic despre afacerile in care este implicat fiul sau in Teleorman. Senatorul PMP Traian Basescu nu are modificari semnificative in declaratia de avere publicata recent, remarcandu-se doar indemnizatia sa de fost presedinte al Romaniei, care s-a ridicat la peste 11.000 de lei pe luna, in 2016. Liderul UDMR Kelemen Hunor are o mica avutie imobiliara, cu 6 terenuri si 4 case, in timp ce liderul liberalilor din Camera Deputatilor, fosta presedinta a PNL Raluca Turcan, si-a vandut un apartament in Bucuresti pe 70.000 de euro. Cea mai "subtire"declaratie de avere este cea a fostului lider USR Nicusor Dan, a carui cea mai importanta posesie este un teren in zona Cioplea din Predeal, scrie Gandul. Conducerea PNL a decis reactivarea comisiilor de specialitate din interiorul formatiunii, adica forurile care vor monitoriza activitatea Executivului si care ar oferi o alternativa politica, adica un "guvern din umbra". "Monitorizam cu maxima atentie tot ce se intampla in cadrul fiecarui minister pentru ca exista in legea de abilitare a Guvernului niste domenii in care pot sa faca exact cum au facut cu Ordonanta 13, sa se trezim cu cine stie ce acte normative publicate in Monitorul Oficial fara niciun fel de dezbatere publica, acte normative care pot sa genereze efecte catastrofale pentru economie", a declarat Ludovic Orban, luni, dupa sedinta conducerii nationale a formatiunii. Liderul PNL a subliniat ca vor fi repuse in functie comisiile de specialitate ale partidului, responsabile sa refaca programele sectoriale ale formatiunii. Practic, acestea ar trebui sa ofere alternativa la programul de guvernare al PSD, relateaza Adevarul. Senatorul PNL Florin Citu a lansat o provocare publica social-democratilor, privind participarea la o dezbatere pe tema noilor masuri economice din programul de guvernare al Executivului Tudose, la care sa ia parte si reprezentantii mediulu de afaceri si ai multinationalelor. "Are curaj Liviu? Voi ce ziceti? In Romania, lucrurile devin serioase! Pentru ca programul guvernului Tudose nu este cel votat de romani in decembrie, am obligatia sa fac urmatoarea propunere. PROVOCARE PUBLICA: chem public specialistii PSD (cati vor ei) la o intalnire in care sa dezbatem, de fata cu mediul de afaceri si chiar si multinationalele hulite de PSD si Liviu Dragnea, masurile anti-liberale adoptate in programul votat in Parlament! Impozit pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate, amanarea reducerii TVA, etc ... La dezbatere propun sa participe si mass media pentru a avea o reflectare cat mai corecta a intalnirii", precizeaza senatorul liberal, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, potrivit Romania Libera. Legea a fost adoptata vineri, in Bundestag, dar mai ales in randul partidelor conservatoare se fac auzite voci critice, care o considera anticonstitutionala. Cat de probabila este o plangere la Curtea Constitutionala? "Casatoria pentru toti" - trei cuvinte, dar pentru perechile de acelasi sex trei cuvinte revolutionare. In Codul Civil german se mentioneaza: "casatoaria se incheie pe viata". Dupa ce vineri, Bundestagul a aprobat "casatoria pentru toti", noua formula este urmatoarea: "casatoria se incheie pe viata intre doua persoane de sex diferit sau de acelasi sex". Dar va fi de ajuns aceasta formula extinsa? Nu ar trebui oare modificata si Constitutia? Sa vedem cum se prezinta situatia. Cine este impotriva "casatoriei pentru toti"? Inainte de toate politicieni din partidele unionale conservatoare CDU si CSU. Acestia considera ca modificarea Codului Civil nu este de ajuns si sustin ca ar trebui modificat si articolul 6 al legii fundamentale. Acolo citim: "Casatoria si familia se afla sub protectia speciala a statului", precizeaza Deutsche Welle Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor demara ample dezbateri cu mediul de afaceri si persoanele afectate de masurile propuse de PSD pentru a mobiliza intreaga societate impotriva acestor propuneri de modificare a legislatiei care "risca sa arunce Romania in criza". "Am hotarat sa demaram ample dezbateri cu mediul de afaceri, cu toate persoanele care sunt afectate negativ de propunerile de modificare a legislatiei (propuse de PSD-nr.), astfel incat sa mobilizam intreaga societate impotriva acestor masuri care risca sa arunce Romania in criza economica. Vom organiza atat la Bucuresti, cat si in toata tara intalniri, dezbateri cu tot ce inseamna mediul de afaceri, oameni apartinand profesiilor liberale, cu manageri companiilor private, cu persoane care sunt afectate negativ si, mai ales, cu orice persoana care este constienta de riscurile enorme pe care le va presupune adoptarea unor astfel de masuri￯, a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, citat de Gandul.