Politic show: Vladimir Tismaneanu, la Timisoara: "Romania are Guvern SRI"; Tot ce trebuie sa stii despre Felix Rache, comediantul Antenei 3 care va lucra in guvern; Justitia face curat in ograda presei

Reputatul politolog Vladimir Tismaneanu, profesor de stiinte politice la Universitatea Maryland, a revenit la Timisoara, pentru lansarea cartii "Teze si antiteze la Washington". Intalnirea lui Vladimir Tismaneanu cu publicul timisorean a avut loc in libraria independenta "La Doua Bufnite", acolo unde a fost insotit de bunul sau prieten Mircea Mihaies si de politologul Marius Stan, coordonatorul volumului aparut la Editura Curtea Veche. Vladimit Tismaneanu a mai fost in Timisoara in ultimii ani. In 2011 a venit sa lanseze "O tranzitie mai lunga decat veacul", iar in 2015 "Efigii ale unui cosmar istoric". "Relatia de colaborare intelectuala cu Mircea Mihaies a adus patru sau cinci carti comune, care au fost stranse in megavolumul . Si s-a dovedit ca e mai lunga decat veacul, o tot tinem cu tranzitia din decembrie 1989. Eram la Viena cand am aflat de noul guvern. Si am scris imediat. Mi-a luat trei minute sa o pun pe Facebook si am spus: In sfarsit Romania are Guvern SRI. Avem in momentul de fata ce si-au dorit de la inceput. Avem guvern securist pe fata, nu mai trebuie sa ne ascundem", a declarat Tismaneanu, potrivit Adevarul Daca aveai impresia ca apogeul ridicolului a fost atins atunci cand Dragnea l-a pus premier pe un securist care picase evaluarea partidului, stai sa vezi ce echipa de consilieri si-a tras Mihai Tudose. De fapt, unul singur ma intereseaza: Felix Rache. Da, ai citit bine, cel mai iubit tonomat de bancuri si jocuri de cuvinte al Antenei 3 este acum consilier de stat in cabinetul Tudose. Potrivit Paginii de Media, il va consilia pe noul premier "pe probleme de comunicare" si pe "proiectul Centenarului Marii Uniri din 1918". Ce calificari are domnul Rache de i-au fost trasate aceste doua sarcini? Pai, cel putin in privinta "problemelor de comunicare", e usor de inteles: lucreaza in presa de aproape doua decenii, e dezinvolt, are umor, stie cuvinte, are cele mai bune cuvinte. Pana sa devina consilier de stat in cabinetul Tudose, Felix Rache a realizat emisiunea "Deziluzia Optica", la Antena 3, noteaza Vice Decizii recente ale CEDO si ale justitiei romane pun degetul pe metehne nevindecate ale societatii romanesti care influenteaza conduita mass-media. Cazurile releva cateva fenomene deloc izolate, pentru care comunitatea jurnalistica nu a gasit terapiile potrivite, ramanand la latitudinea instantelor sa le rezolve, corect sau nu. In primul rand, spiritul critic al jurnalistilor este inabusit sistematic de puterea baronilor locali cu efect inhibitoriu si asupra institutiilor. Magistratilor romani le-a trebuit ceva vreme sa ia in considerare principiile libertatii de exprimare, ignorate multi ani dupa Revolutie, cand calomnia figura inca in Codul Penal (a fost scoasa prin diligentele ministrului Monica Macovei) si sute de jurnalisti erau hartuiti cu procese de calomnie. In al doilea rand, se vede oportunismul jurnalistilor, dispusi sa se puna la dispozitia patronilor incalcand regulile profesiei si ignorand complet etica ei. Santajul, manipularea josnica, intimidari de tot felul au fost si sunt exercitate de companii media, scrie Contributors Presedintele Klaus Iohannis va lua parte pentru prima data la o reuniune a "Initiativei a celor Trei Mari", un proiect promovat in principal de Polonia. La reuniune va participa si presedintele SUA, Donald Trump. Initiativa celor Trei Mari este o idee relativ noua in peisajul diplomatic european care isi propune sa stimuleze o cooperare mai stransa mai ales pe teme energetice intre cele 12 tari membre UE cuprinse intre marea Adriatica, Marea Baltica si Marea Neagra. E vorba mai exact de Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Ungaria, adica in principal de tarile fostului Est comunist. Prima reuniune a avut loc anul trecut in Croatia, la Dubrovnik, unde a participat din partea Romaniei secretarul de stat Cristian Badescu, dar anul acesta va participa presedintele Klaus Iohannis, ceea ce ar putea insemna ca, dupa tatonarile initiale, Romania s-a decis sa se implice mai mult in acest proiect subventionat moral si de Statele Unite, conform Deutsche Welle Viata lui Liviu Dragnea este o serie de coincidente absolut incredibile. S-a intamplat ca omul sa calatoreasca in Brazilia de vreo 9 ori, in ultimii 7 ani, in exact aceeasi perioada, cu unul dintre administratorii de la TelDrum. Administrator care, bineinteles, zice ca dupa facultate (perioada in care a cantat in aceeasi trupa cu liderul PSD) l-a mai vazut pe Dragnea doar la televizor. TelDrum a vandut firmei fiului lui Dragnea furaje de 11 milioane de euro. A girat 4 credite pentru aceeasi firma, in valoare de aproape 4 milioane, si a cumparat de peste 4 milioane produse de la firma fiului lui Dragnea. Coincidente similare si superbanoase s-au intamplat la acordarea de contracte cu statul firmelor altor oameni cu care Dragnea se intalnea "accidental" in Brazilia sau cu care avusese legaturi de afaceri. De cinci ori s-a intamplat ca omul sa calatoreasca impreuna cu o fosta angajata a lui Ghita in acelasi loc - Brazilia, informeaza Adevarul