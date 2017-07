Politic show: Dragnea ordona, Tudose incearca sa execute; Prima intalnire Firea-Tudose; Vechea Europa vs. Noua Europa, versiunea 2.0

Achizitionarea de catre Primaria Generala a Capitalei a pachetului de actiuni detinut de statul roman la ELCEN si trecerea metroului si centurii de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei. Acestea au fost principalele trei subiecte dezbatute de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea cu premierul Mihai Tudose, proiecte care raman, deocamdata, la stadiul de "analize". Cel putin asta i-a promis seful Guvernului. "Dintre principalele trei probleme foarte mediatizate, ELCEN-ul, metroul si Centura, ELCEN-ul incercam sa-l finalizam cat mai curand ca in iarna bucurestenii sa nu mai aiba probleme din acest punct de vedere. Discutia pe metrou isi va gasi rezolvarea, facem o analiza sa vedem in ce masura este fezabila aceasta trecere a metroului la Primaria Capitalei (...) Cu centura este un pic mai complicat, dar si acolo am picat de acord ca vom face o analiza", a concretizat Tudose, potrivit Gandul. Completarea esalonului doi al Guvernului se produce pe fondul zvonurilor privind primele tensiuni dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, dezmintite de cei doi. Activitatea va fi evaluata saptamanal, iar liderii PSD ar putea renunta la impozitul pe cifra de afaceri. Informatiile neoficiale privind existenta unor divergente intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au tulburat, ieri, apele printre liderii PSD. Totusi, printre liderii PSD exista convingerea ca nu este vorba de tensiuni care sa escaladeze si ca acestea vor fi rezolvate prin evaluari saptamanale ale Guvernului, realizate de conducerea PSD, cu acordul premierului. De asemenea, lunar vor avea loc discutii cu liderii coalitiei PSD-ALDE, pentru ca premierul sa afle daca acestia sunt multumiti de activitatea sa. Pe scurt, solutia PSD la orice neintelegeri este intarirea controlului lui Dragnea asupra Executivului, noteaza Romania Libera. Culmea optimismului este sa speri ca un politician incompetent poate deveni competent in cateva zile. Cand m-am gandit prima data sa scriu textul asta, ideea lui a fost urmatoarea: care sunt restantele guvernului Grindeanu, observate de Comisia Europeana si care trebuie urgent rezolvate? Intre timp insa avem un nou premier, Mihai Tudose, dar nu mai putin de 17 membri ai guvernului PSD si-au pastrat functiile dinainte. Si aici vine partea cea mai interesanta. Printre acestia se numara si ministrii care au inregistrat cele mai mari probleme, semnalate de Comisia Europeana. Sau, altfel spus, demnitarii astia sunt chemati acum sa repare ce au stricat tot ei, in primele sase luni de mandat. Logic, nu? Uite, asadar, care sunt marile probleme ale fostului executiv si ministrii care ar fi trebuit sa se ocupe de ele (si care acum fac parte din noul guvern), relateaza Vice. Presedintele SUA se pregateste de a doua vizita in Europa, prilejuita de Summitului G20 de la Hamburg. Mesajul acestei vizite este crucial pentru est-europeni. De ce? Pentru ca vorbim din nou de securitatea Europei Noi! Premonitia fostului Secretar al Apararii Donald Rumsfeld despre Europa, facuta in 2003, devine pe zi ce trece tot mai actuala. Presedintele Donald Trump se imbarca in Air Force One, avionul prezidential american, dupa sarbatorirea Zilei Independentei a SUA, pentru a doua vizita in Europa. O intrebare sta pe buzele prietenilor, aliatilor, dar si a dusmanilor: cum se va reflecta acest turneu fata de primul in care vizita in Arabia Saudita si Israel a fost un succes (cel putin cea de la Riad), iar cea din Europa, de la sediul NATO si de la G7, a fost una cu frictiuni intre presedintele american si liderii europeni, in principal cei din Germania si Franta, informeaza Adevarul. Ce invatam din dosarul acuzelor in contra DNA? Daca democratia se defineste ca putere a poporului, nu toate popoarele isi iubesc propria putere. Unele natiuni par hotarate sa vitregeasca acest tip de ordine politica. Cum e posibil ca, la instigarea unei clasei politice penale, o parte a societatii sa se napusteasca s-o sfasie pe sefa DNA, desi bilantul ei certifica faptul ca ea personal si nu doar institutia ei e o speranta concreta de democratie veritabila? Cum e posibil ca in aceste conditii, prea putini, in afara de presedinte si de procurorul general, sa-i sara in aparare Laurei Codruta Kovesi? Raspunsul la aceasta intrebare nu priveste doar Romania si tristetea unei tari incatusate, care nu realizeaza ca a redevenit captiva. Ci si neajunsurile unor vechi state de drept, aflate de ani buni sub stare de asediu din partea celor mai variate miscari extremiste si teroriste, precizeaza Deutsche Welle