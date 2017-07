Alin Teodorescu, fost deputat PSD: Mihai Tudose e mult mai putin maleabil decat Grindeanu. Daca nu reuseste sa rezolve problema lui Dragnea fara compromis, atunci va incerca sa-l schimbe pe Dragnea din fruntea PSD

Teodorescu a spus si ca in randul celor circa 40.000 de membri PSD cu functii in "middle management" s-a format impresia ca partidul a fost capturat de serviciile de informatii din Romania.Intrebat ce rol joaca Liviu Dragnea in ecuatia cu serviciile, Teodorescu a afirmat ca este o situatie "foarte interesanta": "La inceputul mandatului sau de presedinte al partidului, a fost impotriva acestui grup de ofiteri acoperiti, de agenti de influenta ai serviciilor de informatii romanesti. In ultima perioada, se vede ca nu mai are ce sa faca sau incearca sa caute o punte de legura, pentru ca nominalizarea lui Mihai Tudose inseamna o cedare in fata SRI, de data asta, asa cum fusese cu Victor Ponta, o cedare in fata SIE"."Ca sa nu intram in maruntisuri zilnice: Liviu Dragnea trebuie si vrea sa modifice legile justitiei. Daca nu face asta, n-are nicio sansa sa ajunga prim-ministru, sa candideze la Presedintia Romaniei, nu are nicio sansa sa evite o a doua condamnare, sa evite inchisoarea in cazul celei de-a doua condamnari, si atunci, dupa doua incercari - prin puterea executiva la sfarsitul lui ianuarie, apoi prin puterea legislativa in mai, ambele nereusite, prima prin reactia publicului romanesc, cea de-a doua prin institutiile romanesti si straine - acum incearca cu Mihai Tudose. Mihai Tudose e mult mai putin maleabil decat a fost Grindeanu. Il cunosc destul de bine. Daca nu reuseste sa rezolve problema lui Dragnea pe o cale legala si care sa nu il compromita, adica sa-i asigure dansului lipsa de compromis, atunci va incerca sa-l schimbe pe dl Liviu Dragnea, ceea ce va duce la tulburari in partid" a declarat Teodorescu.