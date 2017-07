Politic show: Dragnea ordona, Tudose incearca sa execute: Sursa conflictului dintre cei doi, completarea esalonului doi al Guvernului; Scandalul Emilio: Ancheta penala in cazul "Blonda lui Iliescu" Ma puteti ierta pentru cele 300 de milioane de Euro pierdute din cauza mea?

Completarea esalonului doi al Guvernului se produce pe fondul zvonurilor privind primele tensiuni dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea, dezmintite de cei doi. Activitatea va fi evaluata saptamanal, iar liderii PSD ar putea renunta la impozitul pe cifra de afaceri. Informatiile neoficiale privind existenta unor divergente intre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose au tulburat, ieri, apele printre liderii PSD. Totusi, printre liderii PSD exista convingerea ca nu este vorba de tensiuni care sa escaladeze si ca acestea vor fi rezolvate prin evaluari saptamanale ale Guvernului, realizate de conducerea PSD, cu acordul premierului. De asemenea, lunar vor avea loc discutii cu liderii coalitiei PSD-ALDE, pentru ca premierul sa afle daca acestia sunt multumiti de activitatea sa. Pe scurt, solutia PSD la orice neintelegeri este intarirea controlului lui Dragnea asupra Executivului, noteaza Romania Libera Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova a deschis o ancheta penala in cazul demolarii fara autorizatie a unor cladiri din Centrul Istoric al Craiovei, in locul carora italianul Vincenzo Ioele (Emilio) construieste un bloc de locuinte. In spatele afacerii se afla Cristiana Sirbu, consiliera fostului presedinte al Romaniei, Ion Iliescu. Povestea se complica, pentru ca pe cladirile demolate, dar neradiate din cartea funciara au fost inscrise promisiuni de vanzare-cumparare si ipoteci de sute de mii de euro pentru clientii lui Emilio. Confuzia de la Oficiul de Cadastru pare totala. In 2008, familia Sorin si Cristiana Sirbu a obtinut pe adresa mentionata o autorizatie de construire (nr. 868/2008) pentru realizarea unui bloc de locuinte P+5. Intre timp, a venit criza imobiliara si demararea lucrarilor a fost amanata. In consecinta, autorizatia de construire a fost prelungita pana pe 27 iunie 2010. Pe terenul pe care urma sa fie construit blocul P+5 existau deja doua cladiri, o casa (167 mp) si o hala (251 mp), inscrise in cartea funciara drept C1, respectiv C2, potrivit Gazeta de Sud Lacrimi de fericire sau deznadejde, controverse, punctul final al unor ani de neuitat din viata oricarui om, inceputul zborului inspre un nou orizont, mult asteptatul, cu anxietate dar si cu speranta, moment al desprinderii de confortul casei parintesti, examen al maturitatii pentru tinerii nostri, bacalureatul s-a transformat de fapt intr-un examen al maturitatii societatii noastre, a adultilor. Cam asta ar fi descrierea romantica a bacalaureatului. Exista insa si o alta descriere, a unei fete cunoscute de putini. Ea suna asa: bani negri, foarte multi bani. Furt si complicitatea elitelor la acest furt. Mediocritate agresiva. Bataie de joc la adresa parintilor, smecherie, distrugerea cu metoda si sistem, pe termen lung, a tot ceea ce inseamna reperele valorice pe care orice societate se bazeaza, scrie Contributors Demonstratiile dinaintea summitului G20 de la Hamburg au dovedit ca in Germania s-a diversificat cultura protestului. Se repeta insa niste greseli mai vechi. Pana acum, protestele de la Hamburg inainte de summitul G20 s-au desfasurat pasnic - iar demonstrantii au dat dovada de multa creativitate. Unii dintre ei au ales raul Alster pentru a-si prezenta pancartele de pe plute si barcute. Langa un pod peste raul Elba, membrii organizatiei anti-capitaliste Attac au salvat in mod simbolic un glob din mainile sefilor de stat si de guvern ai grupului G20 (in imagine). Iar Greenpeace a proiectat mesaje pentru lupta impotriva schimbarilor climatice pe cladirea de concerte Elbphilharmonie. Cultura protestului a depasit de mult stadiul unor simple adunari de semnaturi - iar internetului ii revine rolul unui deschizator de drumuri, informeaza Deutsche Welle Procesul fostului ministru al Turismului, al fiicei fostului presedinte si al patronului evz.ro nu va mai avea loc la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Judecatorii au stabilit ca dosarul este de competenta Curtii de Apel Bucuresti. Dosarul ce priveste finantarea campaniei electorale din 2009 a fostului presedinte Traian Basescu va fi judecat in prima instanta la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce Inalta Curte de Casatie a constatat ca nu exista inculpati cu calitate speciala de compententa celei mai mari instante din Romania. Dosarul urmeaza sa fie trimis catre CAB, unde va fi repartizat aleatoriu unui complet de judecatori. Procesul s-ar putea desfasura la Inalta Curte de Casatie si Justitie doar in faza de apel, in cazul in care inculpatii sau DNA nu vor fi de acord cu solutia judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti, conform Euractiv