Ministrul Educatiei: "Educatia e gratuita conform Constitutiei. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, copilul nu plateste nimic"

"Educatia e gratuita conform Constitutiei. In fapt, cineva trebuie sa asigure aceasta gratuitate. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, copilul nu plateste nimic," a spus ministrul, potrivit Digi24.ro Pop a mai spus ca el, ca parinte, cheltuieste bani cu sandvisul cu care merge copilul la scoala, cu auxiliarele de care are nevoie copilul."Nu avem fondul clasei. Avem o asociatie de parinti, bani pe care ii gestionam noi, nu are nicio influenta", a precizat el.