Politic show: Victor Negrescu: La final, fiecare roman trebuie sa simta ca a detinut Presedintia Consiliului UE; CV-ul ministrului Liviu Pop: "Sunt un om modest, din popor"; Ludovic Orban: Romania risca sa intre in criza si nu sunt un prooroc

Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vorbeste, intr-un interviu acordat EurActiv, despre semnificatia Presedintiei UE, despre drepturile romanilor din Marea Britanie, dar si despre scopul vizitei premierului Mihai Tudose la Bruxelles. EurActiv: Ati lasat un mandat sigur de europarlamentar pentru un post de ministru... Victor Negrescu: Am renuntat la mandatul de europarlamentar pentru ca am considerat ca aceasta este maniera responsabila de a proceda in contextul actual. Este vorba de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului UE, este vorba de imaginea pe care o are tara noastra la nivelul Uniunii Europene, este vorba despre a avea un guvern stabil, capabil sa-si indeplineasca promisiunile si angajamentele. Eu cred ca trebuie sa transmitem si acest mesaj: pe noi, cei implicati in mediul politic, nu ne intereseaza in primul rand venitul. Nu este vorba despre venit, este vorba despre ceea ce poti face pentru cei pe care-i reprezinti, relateaza EurActiv Noul ministru al Educatiei a publicat, pe site-ul oficial al ministerului pe care il conduce, povestea romantata a vietii sale, populata cu amintiri din Viseul natal, dragostea fata de catedra si referiri la ani in care era lider sindical. La doua saptamani de la validare, ministrul Liviu Pop a publicat in loc de CV, pe www.edu.ro, la categoria "Despre ministru", o compunere (cam de nivelul clasei a V-a), de un pitoresc si o sinceritate aparte, din care razbate mandria de a se fi nascut intr-o zona incarcata de istorie. "M-am nascut in Viseul de Sus, in Maramuresul Voie-vodal, un loc cu oameni sinceri, deschisi si gata sa sara in ajutor ori de cate ori este nevoie. Sunt mandru ca am primit o educatie aleasa de la parintii si bunicii mei. Am fost invatat ca in viata nimic nu este mai presus de adevar, cinste si respect", a scris Liviu Pop, potrivit Romania Libera Fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, Ana Maria Patru, trimisa in judecata pentru ca ar fi luat mita pentru a atribui contracte preferential firmei SIVECO, afirma ca procurorii DNA i-ar fi cerut sa faca denunturi impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Sebastian Ghita. Intr-un interviu pentru evz.ro, Patru mai spune si ca anchetatorii s-au interesat si de persoana fostului premier Victor Ponta, "dar si ei stiau ca nu sunt apropiata in vreun fel de fostul premier". "Avocatul mi-a cerut sa-i denunt pe Liviu Dragnea si Sebastian Ghita, pe acesta din urma vazandu-l doar de doua ori in viata mea", afirma Patru in interviul citat. "Prietena mea, denuntatoarea Socol, a fost invitata, pe perioada cat am fost arestata preventiv, de cateva ori la DNA Ploiesti pentru a se intalni si discuta cu mine. Eu eram scoasa din arest si dusa la aceste discutii, la care participau: avocatul pe care am fost determinata sa-l angajez, uneori, avocata ei si politistii DNA, intotdeauna, precum si procurorul care se ocupa de instrumentarea cazului, acesta supervizand discutiile", detaliaza Patru, citata de Adevarul. Eu sunt foarte preocupat de calul care trage. Nicio societate nu se misca inainte fara oameni de afaceri, fara antreprenori. (...) Statul trebuie sa creeze o administratie prietenoasa, care sa nu fie o frana in calea initiativei individuale pe care o au oamenii, ci o trambulina. (...) Romania risca sa intre in criza si nu sunt un prooroc. Nu ai cum sa sustii cheltuieli publice asa cum sunt ele astazi, nu vorbesc despre cele care urmeaza a fi prognozate, nu ai cum, nu se poate, decat daca te indatorezi sau daca iei sapte piei de pe firme. Dar daca iei sapte piei de pe firme ce vor face firmele? O sa isi inchida portile, o sa apeleze la masuri din zona gri. Cei care au investit din alte tari isi vor cauta alte locatii sa investeasca, pentru ca asta este capitalul, intotdeauna cauta sa isi reduca costurile, sa isi maximizeze profitul", a afirmat Ludovic Orban, la dezbaterea "SOS, mediul de afaceri in pericol!", organizata la Parlament, citat de Romania Libera.



Exponentii guvernarii oligarhice de la Chisinau forteaza, din rationamente electorale, un raspuns negativ din partea UE in privinta aderarii Republicii Moldova. Intrebati despre o posibila aderare a Republicii Moldova la UE, mai multi oficiali europeni, care au vizitat in ultima vreme Republica Moldova, au raspuns diplomatic ca "extinderea nu mai este o prioritate pentru UE￯, dar au incurajat autoritatile sa munceasca la indeplinirea conditiilor de preaderare. Au conectat retorica, pentru a acoperi coruptia, stagnarea reformelor si proasta guvernare. Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, unul din fruntasii Partidului Democrat, care controleaza momentan puterea, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ca este optimist si spera ca Moldova va depune cerere de aderare la UE pana la alegerile parlamentare din 2018 "daca vom avea si in continuare rezultate la implementarea reformelor", scrie Deutsche Welle Premierul Mihai Tudose a afirmat ca prin incercarea miliardarului George Soros de a destabiliza PSD si pe Liviu Dragnea se destabilizeaza, totodata, si Guvernul si tara. Intrebat daca Soros vrea sa destabilizeze PSD si pe Liviu Dragnea, Tudose a raspuns: "Eu nu cred ca e vorba de o persoana, neaparat. Domnul Dragnea este presedintele partidului. Evident ca, destabilizand presedintele partidului, destabilizezi si partid, si coalitie de guvernare, si Guvern si evident tara". La randul sau, Liviu Dragnea nu a stiut sa spuna ce ar avea miliardarul cu persoana lui. "Asta e o intrebare la care as vrea sa am raspuns. Nu stiu, dar ceva este. Sunt prea multe lucruri care se leaga", precizeaza EurActiv.