Politic show: Comisia de inventariere a arhivei SIPA incepe sa lucreze miercuri, a anuntat ministrul Tudorel Toader; Cele mai nasoale lucruri pe care le-a facut Soros in Romania, conform documentelor lui; Iritarea domnului Dragnea

. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti seara, ca a convocat Comisia de inventariere a arhivei SIPA, aceasta urmand sa isi inceapa activitatea miercuri, de la ora 10.30. Ministrul Toader a facut acest anunt pe pagina lui de Facebook. "Vivat justitia! Pentru maine, la orele 10.00, am convocat Comisia de inventariere a arhivei SIPA. Membrii Comisiei vor alege presedintele acesteia. La orele 10.30, Comisia va incepe activitatea de inventariere a arhivei!", a scris Tudorel Toader. Ministrul Justitiei anuntase duminica, tot pe Facebook, ca luni va transmite catre Ministerul Public rezultatele verificarilor privind detinerea certificatelor ORNISS de catre vizitatorii arhivei SIPA, potrivit Romania Libera Documentele hackuite arata ca fundatia lui Soros lupta contra extremismului maghiar din Romania, contra rasismului si contra homofobiei. Stii ca e vorba de un site schizofrenic prorus cand vezi ca pun flacari in jurul unui om si il acuza de chestii fara nicio dovada, fix cum face Dragnea zilele astea. Se pare ca vara asta revine Soros in discursul politic al omului aflat la marginea prapastiei. Zic asta pentru ca, desi ti-am mai disecat conspiratia asta in trecut, romanu' verde nu se lasa. Alaltaieri, daddy Dragnea a declarat ca in Romania tot raul pleaca de la magnatul asta ungur-evreu-ateu, si a ignorat intrebarile legate de cum ar face asta mai exact. Spaima asta renascuta a lui Dragnea e cu atat mai ciudata cu cat pare sa vina la pachet si cu un documentar la Adevarul cu trumpistul Roger Stone, care s-a lasat cu scandal si concedieri in redactie, noteaza Vice Domnul Dragnea este un om care doreste binele patriei sale si doar opozitia, agasanta, a inamicilor sai interni si externi face ca acest prea-plin paradisiac sa nu se reverse peste Romania. Iritarea domnului Dragnea este din ce in ce mai evidenta. Acestor forte obscure, dintre care se detaseaza ubicuul Soros, li se datoreaza blocarea initiativelor sale. Dotata cu unul dintre cele mai competente cabinete din istoria ei, Romania are motive de speranta, ne asigura domnia-sa. Ceea ce ni se cere este sa denuntam cu energie pe dusmani, pe inamici, pe sabotori. O data acest instinct al loialitatii fata de conducator activat, fericirea colectiva este mai aproape de noi ca oricand. Iritarea domnului Dragnea este provocata de inversunarea cu care unii dintre noi se dedica unor idealuri pe care viziunea sa politica le socoteste irelevante si pernicioase, scrie Contributors Presedintele Iohannis intreprinde in judetele Harghita si Covasna o vizita putin umitoare, daca tinem seama de raceala pe care a manifestat-o fata de ungurii din Romania. Programul presedintelui Iohannis contine o mica surpriza. Saptamana viitoare va face o vizita in judetele Harghita si Covasna. Purtatoarea sa de cuvant a anuntat evenimentul cu oarecare emfaza tocmai pentru a sublinia importanta pe care i-o acorda presedintele. Pe 18 iulie, de pilda, va participa la o dezbatere ampla cu reprezentanti ai autoritatilor locale din cele doua judete secuiesti, in cursul careia vor fi abordate subiectele de interes major pentru cei din zona: infrastructura, perspective de dezvoltare, scaderea demografica, riscul pierderii identitatii etc. Strict birocratic, o vizita nu se poate intreprinde decat intr-un singur judet si nu in doua simultan, dar tocmai aceasta particularitate e semnificativa, conform Deutsche Welle Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, vorbeste, intr-un interviu acordat EurActiv, despre semnificatia Presedintiei UE, despre drepturile romanilor din Marea Britanie, dar si despre scopul vizitei premierului Mihai Tudose la Bruxelles. Victor Negrescu: "Am renuntat la mandatul de europarlamentar pentru ca am considerat ca aceasta este maniera responsabila de a proceda in contextul actual. Este vorba de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului UE, este vorba de imaginea pe care o are tara noastra la nivelul Uniunii Europene, este vorba despre a avea un guvern stabil, capabil sa-si indeplineasca promisiunile si angajamentele", informeaza Euractiv.ro