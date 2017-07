Politic show: Care este bilantul primului an de mandat al primarului Cosmin Necula; Cum inca ar putea ajunge condamnatul penal Liviu Dragnea premierul Romaniei; Cu drumul expres la vale

Joi, 13 iulie, de la ora 12, la Centrul de Afaceri si Expozitii "Mircea si Georgeta Cancicov" primarul Cosmin Necula a trecut in revista bilantul principalelor actiuni si proiecte desfasurate in ultimul an, de cand a fost investit. Edilul Bacaului a facut o critica dura a fostei administratii, careia i-a pregatit un material de tip pamflet. Mai mult, primarul Necula a explicat ca dupa aproape toate investitiile s-ar fi deschis dosare penale. Primarul Cosmin Necula a sustinut astazi o conferinta de presa, in cadrul careia, timp de aproape o ora si jumatate a vorbit despre problemele Bacaului dar si despre stadiul proiectelor, o parte incepute pe vremea fostei administratii. In aceasta perioada se realizeaza documentatia pentru Stadionul Municipal, care va fi in conformitate cu standardele UEFA si va avea o capacitate de 20 de mii de locuri si va dispune si de o pista de atletism, cu 10 culoare. Noua administratie locala si-a propus sa amenajeze si 56 de noi clase pregatitoare in peste 23 de unitati scolare. Un alt proiect este cel al rezervei de apa, pentru care exista promisiuni de finantare, prin Ministerul Dezvoltarii, potrivit Adevarul Guvernul Tudose vrea sa abroge Legea de functionare a Guvernului, cea care interzice unei persoane condamnate penal sa faca parte din Executiv. Chestia asta il intereseaza in mod special pe Liviu Dragnea care, de cand a castigat alegerile, viseaza sa ajunga premierul Romaniei. Intrebarea care se ridica acum este urmatoarea: il ajuta sau nu chestia asta pe seful PSD? Pentru a-ti raspunde am vorbit cu un specialist in Drept Constitutional, care a preferat sa-si pastreze anonimatul. Pana acum, regula a fost urmatoarea. Pot fi membri ai Guvernului cei care nu au suferit condamnari penale si nu sunt supusi unor incompatibilitati sau interdictii. Dupa ce pesedistii au castigat alegerile in decembrie 2016, ei au criticat constitutionalitatea acestei legi care il impiedica pe Dragnea sa fie premier. Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, a sesizat CCR in aceasta speta care a decis in cele din urma ca persoanele condamnate penal pot deveni membri ai Guvernului. Conditia este sa le fi expirat condamnarea si sa fi fost reabilitate sau amnistiate, scrie Vice . In ultimile saptamani onor Guvernul Romaniei si al sau Minister al Transporturilor a inceput sa alerge la vale cu viteza de proiectare a drumului expres, din care Romania nu are inca niciunul, facand voit sau nu o grava confuzie intre "viteza de proiectare"si "viteza maxima legala a autoturismelor" Pentru conformitate, drumul expres este o categorie de drum intermediara, inferioara autostrazii, dar care permite circulatia cu in conditii mai sigure decat pe un drum national. La fel ca autostrada, drumul expres nu trece prin localitati, nu are intersectii la nivel, nu are treceri de pietoni, are - uzual dar nu obligatoriu - doua benzi pe sens, separator central intre sensuri si intrari/iesiri cu benzi de acceleratie/deceleratie, care daca exista sunt insa mult mai scurte decat pe autostrada. De asemenea la fel ca pe autostrada si pe drumul expres este interzis accesul vehiculelor lente si al bicicletelor. Tocmai intersectiile la nivel si trecerile de pietoni sunt cele care impiedica clasificarea ca drum expres al celor catorva drumuri nationale cu doua benzi pe sens si separator central din Romania, precum Centura Bucuresti Nord, Centura Ploiesti Vest ori Centura Brasov, care raman astfel niste simple drumuri nationale, noteaza Contributors Europa occidentala si Statele Unite par sa se fi despartit cat priveste sensul pe care il ofera democratiei, ceea ce ar putea fi chiar evenimentul capital al secolului XXI. In ajunul festivitatilor dedicate zilei nationale a Frantei, la care vor participa si cancelara Germaniei Angela Merkel, dar si presedintele Statelor Unite, Donald Trump, presedintele Emmanuel Macron a dat un interviu unui grup de 12 ziare germane si cotidianului frantuzesc "Ouest-France", in care si-a expus viziunea despre Europa si despre lume. Interviul pare a fi orientat, cu precadere, catre cititorii germani, caci proiectele sale cu privire la Europa au nevoie in primul rand de acceptul Germaniei. Sa retinem doar un aspect: in opinia presedintelui Frantei, Germania profita de slabiciunile zonei euro si s-ar cuveni, in consecinta, sa cheltuiasca mai multi bani pentru investitii europene de natura sa echilibreze situatia, informeaza Deutsche Welle Lacul unde liderul PSD s-a fotografiat la pescuit de stiuca cu fostul premier Sorin Grindeanu a ajuns ilegal in proprietatea Tel Drum. Acesta era initial la Ministerul Dezvoltarii, dar a fost trecut la CJ Teleorman, iar apoi a ajuns la Tel Drum. DNA investigheaza modul in care a ajuns lacul Belina sa fie detinut de firma Tel Drum, dupa ce Ministerul Dezvoltarii, condus de Liviu Dragnea, l-a cedat CJ Teleorman, iar de aici a fost inchiriat catre firma al carui proprietar este necunoscut, deoarece are actiuni la purtator. Lacul Belina este cel in care Liviu Dragnea s-a fotografiat cu Sorin Grindeanu la pescuit de stiuca, pe vremea cand relatia dintre ei era una excelenta. Procurorii anticoruptie il ancheteaza, deocamdata, pe Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, in prezent secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, dar si pe Dorica Iordan, fost inspector in cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, conform Euractiv.ro