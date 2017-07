Politic show: Pe ce toaca Parlamentul banii publici. Limuzine de lux de peste 1 milion de euro, cafetiere, cuburi de gheata si hartie roz in valoare de zeci de mii de euro; Dependenta politicianului de liderul de partid. Cazul Eugen Teodorovici: Dragnea l-a facut senator, l-a refuzat ca ministru si l-a dat afara din Guvernul Tudose 

Adrian Nastase e suparat ca protestatarii anticoruptie incalca legea traversand strada neregulamentar. Nicaieri nu vei gasi ipocriti mai mari decat in politica. Stiu, truism, dar simteam ca trebuie sa incep articolul cu o vorba duh. Sa citesti si sa-ti spui "trist, dar fff adev". Totusi, serios vorbind, ideea la care vreau sa ajung e urmatoarea: la cati politicieni infractori s-a dovedit c-avem in ultimii ani, sunt putin surprins de faptul ca niciunul dintre ei nu-i in stare sa imbratiseze identitatea de smecher. Sa-si asume statutul de mafiot public. In schimb, ii vad pe toti cu legea-n gura. Teoretic, nu exista politician roman care sa-si fi asumat vreodata o platforma pro-coruptie. Toti sunt anticoruptie, chiar si Dragnea, daca te uiti pe discursurile lui. Atat doar ca intelege "anticoruptia" putin diferit fata de cei care nu detin afaceri si proprietati prin Brazilia, informeaza Vice Primirea facuta presedintelui Donald Trump la Paris ar putea fi perceputa drept lingusire. Insa intreaga UE ar putea profita de pe urma actiunii lui Emmanuel Macron, este de parere Catherine Martens. Fara indoiala e o schimbare radicala de pozitie. Dar s-ar putea si sa iasa prost. Pe de o parte o penibila linguseala politica, pe de alta un exercitiu transatlantic reusit. Avea nevoie Franta sa sarute cizma acestui vantura-lume, care, cu nu mult timp in urma, o califica drept iad? "La Grande Nation" are intelegere pentru Trump? Trebuia presedintele Macron sa-si traiasca inclinatia spre autoreprezentare chiar cu orice baietandru politic cu care nu mai vrea sa se joace nimeni? In ce lumina apare asa Europa? Macron intra in jocul riscant care inabusa din fasa necesitatea, tot mai des amintita, a unei noi constiinte de sine europene (Putem si fara SUA!) prin linguseli prezidentiale. Si se mai si ofera, indraznet, fara sa-i fi cerut careva, sa fie noul lider al europenilor. O obraznicie! Franta n-are nevoie de amicitia Trump-Macron, potrivit Deutsche Welle. Autoturisme de protocol de peste un milion de euro, electrocasnice, hartie de xerox roz si covoare cu fire rasucite. Iata pe ce s-au mai dus, cu dare de mana, banii publici. O privire in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) ne arata cum a crezut de cuviinta Parlamentul sa cheltuiasca banii publici si care sunt achizitiile necesare pentru buna desfasurare a activitatii legislative. De la inceputul anului 2017, Senatul si Camera Deputatilor au lansat mai multe serii de proceduri de achizitii publice. De la autoturisme de protocol, la echipamente de bucatarie sau hartie pentru copiator roz si bleu, toate se regasesc pe lista de cumparaturi a Parlamentului. Si nu e deloc o lista ieftina. Spre exemplu, numai pentru cea de-a 63-a Adunare Parlamentara a NATO la Bucuresti, Parlamentul scoate din buzunar peste 1 milion de euro. De asemenea, vedem ca Parlamentul nu ar mai putea sa functioneze la putere maxima fara hartie de copiator roz sau bleu, de vreme ce pentru aceasta achizitie, potrivit cererii de oferta publicata pe SEAP, Camera Deputatilor este dispusa sa cheltuie nu mai putin de 22.000 de euro, scrie Adevarul Deputatul Victor Ponta, fost presedinte al PSD, a anuntat vineri pe Internet ca nu intelege "modul de gandire al conducerii PSD". Declaratia lui Ponta intervine dupa ce Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante in Guvernul Ponta, a fost demis din functia de consilier onorific al premierului Tudose. "Cand Eugen Teodorovici a acceptat solicitarea lui Liviu Dragnea si a votat pentru caderea Guvernului PSD Grindeanu - a fost considerat bun de conducerea PSD! Cand Eugen Teodorovici a spus un lucru perfect adevarat despre modul netransparent si ineficient in care Liviu Dragnea (prin semnatura doamnei ministru Sevil Shaideh si a Secretarului General Busuioc) imparte banii publici din PNDL - a fost dat afara din functia de consilier onorific! Este clar ca nu am cum sa inteleg modul de gandire si actiune al actualei Conduceri a PSD - si zau ca nu vad absolut deloc de ce acestea ar fi bune pentru votantii PSD si pentru toti romanii!!!", a scris Victor Ponta pe Facebook, arata Romania Libera. Senatorul PSD Eugen Teodorovici a vazut pe propria piele ce inseamna dependenta politicianului de liderul de partid. Liviu Dragnea i-a aratat in mai multe cazuri ca in pixul si autoritatea sa pot sta o candidatura pentru Parlament, dar si propunerea sau revocarea pentru un post guvernamental, in functie de "relatia" de moment. Premierul Mihai Tudose l-a demis vineri seara pe senatorul PSD Eugen Teodorovici din functia de consilier onorofic. Demiterea a venit la o zi dupa ce Teodorovici a criticat alocarea a 12 milioane de euro pentru constructia unui stadion in Alexandria si a vorbit despre impozitarea Bisericii. Eugen Teodorovici, fost ministru de Finante si consilier onorific al prim-ministrului Mihai Tudose, a spus, joi seara, la Digi24, ca nu se justifica alocarea a 12 milioane de euro pentru construirea unui stadion de fotbal in Alexandria, judetul Teleorman. Banii urmeaza sa fie alocati direct de ministrul Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, apropiata de Liviu Dragnea, fara sa fie nevoie de semnatura premierului Mihai Tudose, relateaza Adevarul