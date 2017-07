Lupta anticoruptie din Romania, vizata de un contract de consultanta strategica comandat de una dintre cele mai puternice companii globale de operatiuni psihologice

Contractul a fost semnat intre SCL Social ( Strategic Communication Laboratories) din Londra, parte a SCL Group - lider mondial în comunicaţiile bazate pe date, cercetare comportamentală, comunicare strategică ce foloseşte tehnici de „psy ops„/operaţiuni psihologice, implicată în Brexit şi alegerea lui Donald Trump ca presedinte al SUA, şi Andreae & Associates, o companie de consultanţă din Washington DC, potrivit sursei citate. Contractul a fost inregistrat la la Departamentul de Justiţie al SUA/ Divizia pentru Securitate Naţională/Unitatea de Înregistrare FARA– Foreign Agents Registration Act.Care sunt obiectivele contractului inregistrat la Departamentul american de Justitie? SCL Social a angajat firma americana Andreae & Associates din Washington DC ca să furnizeze “relaţii guvernamentale, consiliere pe comunicare şi servicii de afaceri publice pentru SCL Social referitoare la eforturile lor pe zona anticorupţie din România”. “Activităţile pot include comunicări cu membrii Congresului SUA şi stafful acestora şi/sau membri ai puterii Executive privind eforturile anticorupţie din România, precum şi potenţiale întâlniri ale SCL Social. Activităţile pot include comunicări cu reprezentanţii diferitelor organizaţii media şi/sau alte persoane sau organizaţii în numele SCL Social”, se arată în contractul citat de Sorina Matei.Andreae & Associates din Washington DC trebuie să furnizeze către SCL Social din Londra următoarele: “consultanţă în privinţa afacerilor publice strategice şi servicii de consiliere, educarea membrilor Congresului SUA şi membrilor Administraţiei SUA în problemele legate de corupţia din România, furnizarea de cercetări şi notificări despre eforturile depuse în cadrul USG (United States Government) care afectează eforturile anticorupţie din România, indentificarea şi organizarea angajamentelor de a vorbi la nivel local şi naţional în numele SCL Social despre starea corupţiei şi eforturile de a fi contracarată în România, menţinerea şi fortificarea/întărirea alianţelor cu alte grupuri de interese ale căror scopuri sunt similare cu cele ale SCL Social, lucrul în vederea susţinerii echilibrate şi neutre a eforturilor anticorupţie din România”.Contractul a fost încheiat şi semnat pe 17 Martie 2017 între SCL Social şi Andreae & Associates pe o perioadă de o lună şi potrivit Departamentului de Justiţie al SUA este încă activ, putând fi prelungit după acordul scris al părţilor. În schimbul serviciilor funizate, SCL Social din Londra a plătit către Andreae & Associates din Washington DC suma de 60.000 de dolari.Documentul depus la Departamentul de Justiţie al SUA mai stipulează existenţa şi a unui acord de confidenţialitate, semnat încă din 9 Martie 2017, înainte de încheierea propriu zisă a contractului, între Andreae & Associates şi firma sa mamă, Global Strategy Limited.Înţelegerea dintre Andreae&Associates şi SCL Social a fost semnată pe 17 Martie 2017, în olograf de către Julian Wheatland, preşedintele SCL Group în numele “Group COO” şi Charles Andreae, preşedintele Andreae&Associates (foto dreapta), iar potrivit Departamentului de Justiţie al SUA, locaţia agentului străin pentru care Andreae&Asscociates a trebuit să declare acest contract în baza legii FARA este România.SCL Group, adică Strategic Communication Laboratories, este o companie privată britanică de cercetare comportamentală şi de comunicare strategică, înfiinţată în Londra în 1993. Prezentată ca “o agenţie globală de gestionare a alegerilor”, implicată în Brexit şi alegerea lui Donald Trump, SCL Group şi-a dobândit succesul, dar şi recunoaşterea publică în special prin intermediul societăţii afiliate din SUA, Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este in centrul unei investigatii lansate de Marea Britanie: Organismul britanic pentru protectia vietii private lanseaza o ancheta privind modul cum sunt colectate si exploatate datele personale ale votantilor, a caror utilizare ar fi fost un factor cheie in victoria lui Trump si a votului pentru Brexit. http://www.hotnews.ro/stiri-international-21645019-marea-britanie-investigheaza-cum-foloseste-companie-datele-personale-ale-votantilor-cambridge-analytica-avut-rol-cheie-victoriile-lui-trump-taberei-brexit.htmŞeful biroului SCL Group de la Bucureşti este omul de afaceri Petre Imre, fost Corporate Affairs Director la producatorul de tigari Philip Morris Romania si fost director general la Adevarul Holding, cand trustul media era condus de Dinu Patriciu. Imre a declarat ca nu are „nicio treabă” cu contractul încheiat pe România între SCL Social, parte a SCL Group, şi Andreae & Associates pe tema luptei anticorupţie din România: „Nu am nicio treabă, dar absolut nicio treabă (…) Eu am treabă cu ce se întâmplă în România. (…) Da, am auzit de contractul acela. (…) În general, toate contractele sunt semnate de el (n.m. Julian Wheatland, şeful SCL Group).”