Politic show: Dragnea: Il sustin moral pe Tudorache in salvarea clubului Rapid, sper sa nu fiu acuzat de trafic de influenta; Ponta: Sper sa terminam si cu sistemul in care Dragnea anunta in fiecare zi de la partid cate o gogoasa umflata; Schulz a pornit la atac, usurel

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernare, ca il sustine moral pe primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, in demersul de a salva clubul Rapid Bucuresti, deoarece este rapidist de la trei ani si spera ca nu va fi acuzat "de vreun trafic de influenta". "Mi-a zis (primarul sectorului 1, Daniel Tudorache - n.r.) ca vrea sa se implice, ca autoritate, in Clubul Rapid si eu am spus ca il sustin. Moral. Sunt rapidist de la trei ani si orice pot sa fac moral, sa-l sustin, sa-l incurajez - sper sa nu mai fie si asta vreun trafic de influenta. As vrea sa salvam acel club, care este un club simbol, este o legenda a sportului romanesc, nu numai a fotbalului", a afirmat Liviu Dragnea. Liderul PSD si-a exprimat increderea ca si Primaria Capitalei "doreste" sa se implice in acest demers de salvare a Clubului Rapid Bucuresti, informeaza Adevarul. Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat ca "statul roman ne fura", intr-o discutie referitoare la modul in care sunt platite contributiile sociale ale angajatilor catre stat. Nu e prima oara cand Dragnea sustine acest lucru. Dragnea a garantat ca salariile bugetarilor nu vor avea de suferit in urma modificarii Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2018, potrivit careia angajatul va prelua in totalitate sarcina de plata a contributiilor de asigurari. "Angajatul va plati el, in contul lui, dar operatiunea efectiva o face firma", a explicat Dragnea, adaugand faptul ca avantajul "mare" al acestei masuri va fi cresterea contibutiilor revenite la bugetul de stat. Liviu Dragnea a tinut sa clarifice, luni, declaratiile facute de premierul Mihai Tudose, cu privire la modificarea Codului Fiscal, la 1 ianuarie 2018, potrivit careia angajatul va prelua in totalitate sarcina de plata a contributiilor de asigurari, subliniind faptul ca "nu se pune problema ca vreun cetatean roman, angajat undeva, sa mearga singur sa isi plateasca CAS si CASS", relateaza Gandul.



Partidul Popular Maghiar din Transilvania i-a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, prin care ii cere sefului statului sa initieze si sa modereze un dialog romano-maghiar despre formele de autonomie din structura administrativa. "Am convingerea ca, si dumneavoastra aveti interesul de a reforma in asa fel relatiile de putere din Romania, incat Transilvania sa nu mai considere Bucurestiul ca un centru corupt si ineficient de putere, si care nu este in stare sa valorifice sansele si resursele existente, ci deopotriva, am dori ca Bucurestiul sa fie o capitala moderna, generoasa si deschisa spre provincie, care poate fi un exemplu pentru toata tara. Acum e greu de crezut ca se poate", sustine presedintele PPMT, Zsolt Szilagyi. In replica, deputatul PMP Marius Pascan a declarat ca solicitarea PPMT de a initia un dialog cu presedintele Iohannis pe tema autonomiei este "o mojicie", informeaza Mediafax. Marius Pascan subliniaza ca, de fapt, in Transilvania, romanii au ajuns sa fie tratati drept cetateni "de rangul doi" de catre unguri, noteaza Romania Libera. Cu noua saptamani inaintea scrutinului parlamentar, Martin Schulz a pornit o ofensiva si anunta planul sau de viitor. In esenta, candidatul SPD solicita mai multi bani din partea statului. Martin Schulz se vede nevoit sa reactioneze. Nu are de ales. Aproape 15 puncte procentuale il despart de cancelara Angela Merkel. SPD e cu mult in urma partidelor unionale conservatoare CDU/CSU. Aceasta si pentru ca principala tema electorala a social-democratilor - dreptatea sociala - nu a trezit interesul scontat. Dar si pentru ca Angela Merkel se bucura evident de o mai mare popularitate. Cancelara puncteaza in sondaje opunand rezistenta unor Trump, Putin si Erdogan, ca gazda a summitului G20, ca "mama a Europei". Obligatia statului de a investi. Pe marea scena internationala, Schulz n-o poate provoca pe Merkel la duel. Duminica, 16 iulie, candidatul social-democrat la functia de cancelar federal a lansat un plan de zece puncte pentru o "Germanie moderna", arata Deutsche Welle. Deputatul Victor Ponta spune ca se bucura ca ratiunea a castigat si nu se schimba sistemul de impozitare si isi exprima speranta ca se va termina cu sistemul in care Liviu Dragnea anunta in fiecare zi de la partid cate "o gogoasa", doar pentru a arata ca el este seful. "Ma bucur ca ratiunea a castigat si nu se schimba sistemul de impozitare - sper ca premierul Tudose sa "ingroape" si cealalta traznaie numita "impozitul pe gospodarie"!!! Avem nevoie doar de stabilitate legislativa si de un ANAF nepolitizat care sa combata evaziunea fiscala", scrie Ponta pe pagina sa de Facebook. Totodata, el isi exprima speranta ca se va termina cu sistemul in care Liviu Dragnea anunta in fiecare zi de la partid cate "o gogoasa", doar pentru a arata ca el este seful Guvernului. "Mai sper sa terminam cu acest sistem care face numai rau unei bune guvernari - Dragnea anunta in fiecare zi de la Partid cate o gogoasa umflata ca sa arate ca el e "Seful" si Premierul ( Grindeanu sau acum Tudose) transpira sa o respinga cat mai delicat ca sa nu se supere prea tare!", scrie Ponta, potrivit Adevarul