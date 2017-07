Politic show: Ludovic Orban: PNL va avea consultari periodice cu Iohannis; Cine sunt baronii PSD cu lipici la banii Dezvoltarii; "Mica Rusie" provoaca neliniste in cancelariile europene

Liberalii vor avea consultari periodice cu presedintele Klaus Iohannis, a declarat la Mediafax LIVE, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am o relatie normala, fireasca de parteneriat( cu Iohannis-n.r.). O sa avem consultari periodice. Ultima data am vorbit la consultarile de la Cotroceni", a spus seful liberalilor. Pe de alta parte, Orban a declarat ca partidul este intr-un proces de repornire a Guvernului din umbra, afirmand ca vrea sa aduca in PNL si expertiza care exista in societate. "Suntem in procedura de reconstituire si de repornire a activitatii comisiilor de specialitate. Avem definite prin statut 15 comisii de specialitate. In plus, vreau sa adaug un parteneriat cu expertiza existenta in diferitele domenii, in societate, nu prin membrii PNL, ci prin oameni care impartasesc valorile noastre si care ar accepta sa contribuie la elaborarea programelor sectoriale, furnizarea expertizei", a declarat presedintele PNL, citat de Gandul. Sotia senatorului PSD de Olt Paul Stanescu, Marieta, a fost angajata la Ministerul Educatiei pe postul de consilier. Informatia apare in ultima declaratie de avere a liderului PSD, din luna mai a acestui an. Potrivit documentului, Marieta Stanescu a incasat de la acest minister 8.668 de lei, semn ca angajarea s-a petrecut de curand. In declaratia anterioara de avere, depusa in ianuarie, statutul Marietei Stanescu era unul diferit. Ea apare ca profesoara la clasele I-VIII, in comuna Visina din judetul Olt, unde este domiciliul celor doi. In aceasta calitate ea a obtinut venituri de 28.855 de lei, in cursul anului 2016. Potrivit aceluiasi document, sotia baronului PSD a incasat si 12.088 de lei, sub forma de pensie, informeaza Romania Libera. Judetele controlate de puternicii lideri PSD Niculae Badalau, Paul Stanescu si Marcel Ciolacu au primit cei mai multi bani de Ministerul Dezvoltarii condus de Sevil Shhaideh, unul dintre ministrii fideli lui Liviu Dragnea. Cei trei sunt oamenii din partid in care Dragnea are cea mai mare incredere. Judetele care au primit cei mai multi bani prin Programul National de Dezvoltare Locala, in prima jumatate de an, sunt controlate, formal sau informal, de oamenii de baza ai liderului PSD Liviu Dragnea, care si-au dovedit de-a lungul ultimilor ani loialitatea fata de actualul lider social-democrat. Printre acesti baroni se numara Paul Stanescu, social-democratul care pastoreste judetul Olt, Niculae Badalau, om cu greutate in Giurgiu inca de la inceputul anilor 2000 sau Marcel Ciolacu, actualul vicepremier responsabil de problemele speciale, scrie Adevarul Fondatorul Antenelor a iesit din inchisoare, desi a executat doar trei ani din 10, cat a fost condamnat. Niste judecatori de la Tribunalul Bucuresti tocmai au decis astazi ca fondatorul Antenelor merita sa fie eliberat conditionat din inchisoare. Mai exact, Voiculescu iese din puscarie cu vreo sapte ani mai devreme decat a zis instanta care l-a condamnat in 2014 intr-un dosar penal in care prejudiciul produs statului era de 60 de milioane de euro. Sper sa nu o privesti ca reclama, dar iti recomand ca diseara sa-ti iei floricele si bere si sa te uiti la Antena 3. Sa vezi acolo bucurie, pentru ca dom' profesor a scapat de "sistemul ticalosit si basist"! O sa fie frumos, iti spun, mai ales dupa ce a scris acum Mircea Badea pe Facebook: "Ne-am luat ostaticul inapoi! Incepe apocalipsa pentru javre!", noteaza Vice. Ingrijorare la Kiev, critici ale Berlinului si Parisului, nedumerire in mediile de specialitate. Gestul facut de liderul autoproclamatei republicii separatiste Donetk a luat prin surprindere pe toata lumea. Liderul autoproclamatei republicii separatiste Donetk, Alexandr Zaharcenko a luat prin surprindere pe toata lumea. Acesta propune crearea unui nou stat in estul Ucrainei, denumit ''Mica Rusie''. Zaharcenko a catalogat guvernul ucrainean drept ilegitim si a facut apel la celelalte regiuni, cu exceptia Crimeei anexate de Rusia, sa se alature noului stat cu capitala la Donetk. Mai mult, Alexander Timofeiev, vicepremierul din Donetk, a amenintat ca "Ucraina va disparea". Daca doleantele separatistilor nu vor fi luate in considerare pe cale pasnica, atunci vom alege calea razboiului, a spus el, citat de Deutsche Welle. Puncte cheie: De mai bine de o saptamana, Ucraina da semnale repetate si insistente, la nivel inalt, ca este pregatita sa reia ofensiva politico-diplomatica pentru aderarea la NATO si Uniunea Europeana, ceea ce provoaca reactii diferite, nu numai intre Rusia si Occident, asa cum era previzibil, dar chiar si in cercurile politice occidentale, in special vest-europene, care par surprinse de noua abordare a Kievului; Daca numaram si "revolutia portocalie" a lui Iuscenko si Timosenko din 2004-2005, la care se adauga Summitul NATO de la Bucuresti, din aprilie 2008, si, evident, eroicul EuroMaidan din iarna lui 2013-2014, aceasta ar fi a patra incercare a Ucrainei pro-occidentale de a sparge definitiv, spre Vest, blocada strategica a Rusiei, arata Contributors Mi-a raspuns seful pe Europa de la Fundatia pentru o Societate Deschisa si mi-a zis ca Soros e momentan prins cu Orban. Viktor Orban. Din tot ce zicea Dragnea acum vreo saptamana, eu intelegeam ca George Soros are ceva personal cu el. "Totul pleaca de la George Soros", declama ritos seful condamnat penal al Partidului Social Democrat imediat dupa publicarea investigatiei Rise Project privind relatiile lui Dragnea cu Tel Drum si prezumtiva spalare de bani in Brazilia. Apoi, liderul PSD isi incoroneaza elucubratia: "totul pleaca de la Soros, de la raul pe care vrea sa-l faca in aceasta tara si nu numai in aceasta tara. E simplu. (...) E o certitudine ca e o chestiune foarte organizata", conform Vice