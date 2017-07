Politic show: Deputat USR, sageti catre Nicusor Dan: USR nu e partidul unui singur om si al capriciilor sale. A sarit mult sange la dezbaterile pe tema familiei traditionale; Florin Citu ii cere lui Klaus Iohannis sa demareze "Pactul pentru Dezvoltarea Infrastructurii Romaniei"

Pentru ca tara sa a primit din partea Comisiei Europene "scrisoarea de anunt formal" privind legea asupra ONG-urilor straine, adoptata pe 13 iunie, prima etapa a procedurii de infringement lansata acum impotriva Ungariei. Datele problemei Legea votata in Ungaria, se spune in comunicatul Comisiei Europene, introduce noi obligatii pentru anumite categorii de ONG-uri, cele care primesc fonduri din strainatate in valoare anuala de peste 7,2 milioane de forinti (aprox 24.000 de euro), acestea fiind obligate sa se inregistreze si sa marcheze toate publicatiile, site-urile web si materialele de presa cu mentiunea "organizatii sprijinite din strainatate" si sa prezinte autoritatilor ungare informatii specifice privind fondurile primite. Nerespectarea acestor obligatii este sanctionata in termenii respectivei legi. Esenta pozitiei Comisiei Europene a fost sintetizata de prim vice-presedintele Frans Timmermans, potrivit Adevarul Declaratiile de avere releva datoriile pe care le au la banci senatorii din Parlamentul Romaniei. Pe lista celor mai mari datornici din Senat se numara fostul consilier onorific al premierului Mihai Tudose, Eugen Teodorovici, senatorul PSD Serban Nicolae si senatorul PNL Florin Citu. Senatorii si-au actualizat, in luna iunie, declaratiile de avere si cele de interese si le-au inregistrat pe pagina de internet a institutiei. Conform documentelor depuse, cei mai multi datornici la banci sunt in grupul Partidului Social Democrat, care este si majoritar in Parlament. Cea mai mare suma de bani datorata bancilor o are de achitat senatorul PSD Eugen Teodorovici, cel care este si presedinte al Comisiei de buget, finante si banci din Senat. Pana in anul 2045, acesta are de returnat bancilor datorii in suma totala de 845.000 euro. Senatorul are patru credite, dintre care doua ipotecare. Daca ar plati din salariul de parlamentar, senatorul PSD ar trebui sa-l vireze pe tot in contul bancilor, vreme de 25 de ani, informeaza Gandul. Deputatul USR Tudor Pop, care face parte din aripa liberala a partidului, alaturi de Cristian Ghinea, a povestit, pe Facebook, ca la dezbaterile interne pe teme familiei traditionale "a curs multa cerneala si a sarit mult sange pe pereti". "Dragi membri USR, sustinatori, dragi prieteni, Ne aflam intr-unul din acele momente care vor modela viitorul partidului din care fac parte, partid la care pun umarul din octombrie trecut incoace. Un moment delicat, e adevarat, si greu de gestionat pe alocuri, dar, pe de alta parte, firesc in procesul de crestere si maturizare pe care il traversam. Avem un fost presedinte fondator care si-a dat demisia, impotriva unei decizii altfel statutare si impotriva careia avea si alte instrumente de lucru. Avem foarte multi membri derutati si dezamagiti de acest gest, dar si un nucleu convins ca orice este permis si justificabil atunci cand vine de la fostul presedinte. Avem oameni, atat in interior cat si in exterior, care sunt deranjati atunci cand ducem dezbaterea interna in public. Avem extreme, dar avem si un centru stabil si tolerant. Un centru majoritar", scrie Tudor Pop pe Facebook, anunta Adevarul. . E fatal ca autocratii, obisnuiti ca insolentele si agresiunile lor sa intimideze lumea inconjuratoare, sa-si supraaprecieze forta si sa exagereze apasarea pe accelerator, riscand astfel sa-si propulseze tara catre pomi. Dispretuind cronic puterea si capacitatea de reactie a Vestului si mai cu seama a Berlinului, Turcia a intins coarda nu doar in arbitrariul masurilor interne demontand statul de drept, ci si in relatiile cu nemtii. Era fatal ca, la un moment dat, legaturile bilaterale sa se fisureze. Ruptura s-a produs, asa cum era de asteptat, din cauza campaniei electorale precedand alegerile legislative germane din toamna. A umplut paharul arestarea probabil total abuziva a militantului german pentru apararea drepturilor omului, Peter Steudtner, de la Amnesty International. Realizand cat de populara ar fi o atitudine mai ferma si mai demna fata de Ankara decat toleranta fata de intoleranta manifestata de germani, spre paguba proprie, in ultimul deceniu, demnitarul social-democrat Sigmar Gabriel si-a intrerupt cu mult tam-tam concediul si a schimbat in fine macazul, precizeaza Deutsche Welle Vicepresedintele PNL Florin Citu i-a trasmis, sambata, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care ii "solicita respectuos"sa faca demersurile necesare pentru a demara proiectul privind Pactul National pentru Dezvoltarea Infrastructurii Romaniei (PNDIR), precizand ca tara are nevoie urgenta de un proiect national pentru infrastructura, "desfasurat sub auspiciile"sefului statului. "Este momentul ca noi toti sa constientizam ca Romania are nevoie urgenta de un proiect national pentru infrastructura desfasurat sub auspiciile dumneavoastra. Economia Romaniei a depasit de mult timp momentul in care se mai poate dezvolta fara un asemenea proiect", se arata in scrisoarea deschisa a senatorului liberal. Florin Citu a precizat ca experienta celor 27 de ani de politica romaneasca, in care toate partidele s-au succedat la putere, "ne-a adus in situatia in care suntem astazi", sustinand ca fiecare program de guvernare a vorbit mult despre acest subiect, dar nu s-a facut aproape nimic, noteaza Adevarul