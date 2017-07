Politic show: Cum si-a executat Liviu Dragnea dusmanii si de pe plaja; Vosganian ii cere procurorului general sa spuna cati ministri au fost cercetati pentru coruptie din 2012 pana in prezent; Ei sunt ministrii din guvern cu cele mai mari sanse sa fie schimbati

PSD a consfintit excluderile lui Victor Ponta si Catalin Ivan din partid, rivalii lui Liviu Dragnea, intr-o sedinta convocata chiar de Liviu Dragnea, dar de la care liderul PSD a absentat, pentru ca e in concediu. Biroul Permanent National (BPN) al PSD, conducerea restransa a partidului - fara baronii locali- s-a reunit ieri pentru prima data dupa 10 luni, desi, potrivit statutului, ar fi trebuit sa se intruneasca in fiecare saptamana. Sedinta a fost convocata de Liviu Dragnea in plina vacanta parlamentara mai degraba ca un raspuns pentru Sorin Grindeanu si Victor Ponta, cei care l-au acuzat in repetate randuri pe liderul PSD ca evita dezbaterile din BPN, preferand sa conduca dictatorial partidul. Faptul ca sedinta s-a desfasurat fara Liviu Dragnea, aflat in concediu de odihna in Grecia, arata ca n-a existat vreo miza importanta pusa in discutie, informeaza Adevarul. Evenimentele care au loc in Republica Moldova tradeaza un scenariu rusesc prin care se urmareste migrarea puterii politice de la PDM si Vlad Plahotniuc catre PSRM si pro-rusul Igor Dodon. Cel care, aparent, are acum rol de "coordonator" in politica moldoveneasca pare sa fi acceptat acest targ in schimbul unor garantii personale de securitate, de care ar urma sa beneficieze dupa alegerile parlamentare din 2018. Avertismentele si conditionalitatile institutiilor europene si americane nu mai functioneaza in Republica Moldova. Autoritatile pretins "pro-europene" au schimbat sistemul electoral contrar avertismentelor mai multor inalti oficiali europeni si americani si contrar avizului negativ al Comisiei de la Venetia. Nici sistarea finantarii externe nu-i mai sperie pe guvernanti. Ei au o solutie provizorie care va mentine economia tarii pe linia de plutire pana la sfarsitul anului 2017 - imprumuturi de la bancile comerciale locale, relateaza Deutsche Welle "In ultima perioada, o campanie insistenta si, adesea, agresiva incearca sa prezinte Europei imaginea unei Romanii profund corupte, in care acest flagel ia tot mai multa amploare. Pentru ca o tara sa fie profund corupta, exista o conditie obligatorie, si anume aceea ca Guvernul sa fie, la randul lui, corupt. Pentru a vedea care este actualitatea, in ce priveste tendintele coruptiei la nivel guvernamental, va propun sa ne reamintim de obsesivele interogatii de acum aproape trei decenii: 'Ce ati facut in ultimii cinci ani?' si sa evaluam activitatea Guvernelor succesive din 2012 incoace. S-au perindat, de atunci, pe la Palatul Victoria cinci prim-ministri (Mihai Razvan Ungureanu, Victor Ponta, Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose) si un numar de circa o suta de ministri. Pentru a constata profunzimea si amploarea coruptiei, e necesar sa vedem ce fapte de coruptie au savarsit cei peste o suta de demnitari in timpul mandatelor lor, din 2012 incoace. Parchetul General este institutia cea mai indreptatita sa ne furnizeze informatii in aceasta privinta", arata Varujan Vosganian in scrisoarea postata pe Facebook, potrivit Adevarul. Centrul pentru promovarea Participarii si Democratiei (CPD), din cadrul SNSPA, a lansat recent o analiza din care reiese ca Sanatatea si Transporturile, unde s-au succedat 25 de ministri in 27 de ani, sunt domeniile unde se inregistreaza cea mai mare instabilitate ministeriala din Romania. "Cea mai mare instabilitate ministeriala se inregistreaza la Sanatate si la Transporturi, unde s-au succedat 25 de ministri in 27 de ani. Urmeaza Educatia si Afacerile Interne, fiecare cu cate 24 de ministri", conform studiului. Analiza a sintetizat date publice din noua state din Uniunea Europeana, respectiv Romania, Germania, Marea Britanie, Franta, Italia, Spania, Bulgaria, Polonia si Ungaria. Studiul a fost facut in legatura" cu guvernul central/federal si cu sase ministere centrale/federale (Educatie, Sanatate, Aparare, Afaceri Externe, Afaceri Interne, Transporturi). Scopul analizei este sa" verifice nivelul de incertitudine si de instabilitate ministeriala", masurabil prin numarul de persoane care au ocupat postul de prim-ministru, respectiv de ministru pentru un domeniu, conform CPD, anunta Gandul. Reactia europarlamentarului vine dupa ce secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat luni ca Victor Ponta si Catalin Ivan nu mai figureaza in baza de date a partidului. "La PSD se intampla lucruri demne de Dosarele X. Fie Neacsu a fost neglijent si a dat parola de la baza de date a partidului unor secretare care au inceput sa stearga membrii de partid, platite fiind de opozitia care vrea sa distruga majoritatea parlamentara, fie a platit Soros niste hackeri, dar cert este ca ce nu apuca Dragnea sa dea afara dintre membrii incomozi, dispar ei singuri din evidentele partidului", a scris Ivan pe Facebook. El i-a cerut secretarului general al PSD sa faca publica baza de date sau sa dea acces tuturor celor peste cinci sute de mii de membri, "pentru ca fiecare ar dori sa verifice daca mai este sau nu" membru PSD: "Cine stie cati am mai disparut?!!", noteaza EurActiv