Politic show: De ce s-a suparat seful PSD pe premier: Mihai Tudose i-a suflat de sub nas sefia serviciului secret al Internelor; Cine sunt oamenii dubiosi care o ajuta pe Firea sa transforme Bucurestiul in Voluntari; Vara domnului Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost deranjat de faptul ca premierul Mihai Tudose l-a numit pe noul director al DGPI fara a astepta intrarea in vigoare a legii prin care seful institutiei sa fie numit de ministrul de Interne, Carmen Dan. Premierul Mihai Tudose a semnat, recent, decizia privind numirea colonelului Mihai-Cristian Marculescu in functia de director general al Directiei Generale de Protectie Interna (DGPI) din subordinea MAI. Acesta fusese imputernicit in 2016 sa conduca DGPI de catre fostul premier Dacian Ciolos. Marculescu a lucrat in DIPI, transformata ulterior in DGPI, din 2001. Potrivit unor surse din PSD, aceasta miscare a lui Tudose a avut darul de a-l irita pe seful social-democratilor, Liviu Dragnea. Liderul PSD pregatea un alt nume pentru aceasta functie, pe care l-a tinut secret fata de restul membrilor de partid, care stiau ca va proveni din interiorul institutiei, dar nu va fi Marculescu, potrivit Romania Libera Gabriela Firea este probabil primarul Capitalei care mimeaza cel mai bine competenta si grija reala fata de bucuresteni. Stiu, ti-am mai zis asta, dar am simtit nevoia sa intaresc. O vezi tot timpul la televizor, in timp ce se lauda cu ideile ei sau cu proiecte inaugurate inainte de fi terminate. E drept ca si problemele acestui oras sunt ale dracului de complicate, deci nu pot fi rezolvate de pe o zi pe alta. Ce mi se pare insa tragic este faptul ca, in ciuda mediatizarii excesive, Firea ma face sa ma intristez cand ma gandesc la anii urmatori. Iar acum o sa-ti mai arat un motiv pentru care viitorul nu suna deloc bine: oamenii din jurul primaritei. Nu prea poti sa gasesti, in acest moment, profesionisti veritabili in imediata apropiere a Gabrielei Firea. Stii cum e vorba aia, ca poti sa cunosti omul si dupa cei din jurul sau. Si e chiar amuzant sa vezi cat amatorism, nepotism si chiar ticalosie s-au adunat langa primarita, cea care spunea recent ca este o admiratoare a modelului vienez de administrare a unui oras, scrie Vice Liviu Dragnea poate fi multumit de Romania pe care o stapaneste. Sub apasarea caldurii, anesteziata de televiziunile dedicate interesului national, unul care se confunda, inevitabil,cu cel al PSD, Romania are aerul placid al Teleormanului stramosesc. Sub domnia doamnei Firea, atat de atenta la armonia existentei, Bucurestiul insusi se confunda cu un imens, ordonat, prosper Voluntari. Spre a relua o formula clasicizata, totul merge spre bine in cea mai buna dintre lumile posibile. Regimul Dragnea poseda aceasta arta, remarcabila, de a tine o intreaga natiune si un intreg stat in captivitatea sa. Accidentul Grindeanu, o istorie clasica in care unealta-complice isi uita menirea, este deja trecut. Cabinetul Tudose, cu disciplina sa ferma, cu competenta sa remarcabila, este imaginea noului elan cu care PSD se pregateste sa conduca Romania. Liviu Dragnea este, in aceasta vara a lui 2017, un om multumit, asemeni unui gospodar destoinic care isi admira, calm si impacat, turmele de porci de pe mosia sa. Incrucisare, memorabila, de Tanase Scatiu si de secretar de partid, domnul Dragnea este proprietarul unei plantatii agricole care are intinderea Romaniei insesi, noteaza Contributors In ultima saptamana, strazile din Varsovia, dar si din alte orase mari din Polonia, au fost luate cu asalt de sute de mii de protestatari care incercau sa stopeze proiectul de lege care desfiinta independenta justitiei. Mai precis, Partidul Lege si Justitie, ce ironie, o formatiune de centru-dreapta, a trecut atat prin Senat cat si prin Camera inferioara a Parlamentului o lege prin care, in linii mari, ministrul Justitiei era abilitat sa numeasca si sa controleze atat procurorii cat si judecatorii. In cazul unui proces, guvernul ar fi avut posibilitatea sa aleaga cine sa judece o cauza sau alta in functie de interese subiective. Ultima reduta de aparare impotriva acestei legi a fost presedintele Andrzej Duda, sustinut de Partidul Lege si Justitie. In urma protestelor masive, acesta a anuntat ca-si va exercita dreptul de veto asupra legii, practic, anuland-o. Vocea strazii a reusit la Bucuresti, dar si la Varsovia, informeaza Ziare.com ONG-urile si finantatorii lor sunt adesea vizati de actiunile de dezinformare pro-Kremlin. O tinta predilecta e George Soros, fondatorul Fundatiei pentru o Societate Deschisa, cea care sustine democratia si drepturile omului in circa 100 de tari. Site-ul EU vs Disinformation, parte a unei comunicari strategice a UE in vederea contracararii propagandei ruse, trece in revista o serie de evenimente care au fost puse in carca miliardarului american de origine maghiara. Astfel, George Soros a fost acuzat ca: se afla in spatele dezvaluirilor din Panama Papers, care au avut scopul de a-l ataca pe presedintele rus, Vladimir Putin; a complotat la distrugerea statelor din Europa si la invadarea continentului de catre refugiati, scrie un site din Cehia. acuzatia potrivit caruia Soros este creierul din spatele afluxului de refugiati din Europa este lansata si de un site din Franta;a organizat Maidanul ucrainean si ar fi dorit un scenariu asemanator pentru Rusia si Bulgaria, conform Euractiv.ro