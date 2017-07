Politic show: Inca un scandal in PSD. Promisiunile lui "Daddy" Dragnea nu se mai indeplinesc. Are probleme si cu Grindeanu si cu Tudose; Cine sunt romanii care au iesit in strada pentru Polonia; Noua lege electorala a Moldovei poate fi fatala pentru partidele pro-vestice

Are probleme si cu Grindeanu si cu Tudose. Vremurile cand cuvantul lui Liviu Dragnea era litera de lege in PSD si in Guvern par sa fi apus. Chiar daca nimeni din partid nu il ataca direct, propunerile sale politice si economice se materializeaza din ce in ce mai rar. Cel mai recent episod s-a petrecut, marti seara, la Timisoara, unde secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a anuntat ca filiala va fi condusa de presedintele executiv Calin Dobra. Neacsu, considerat unul dintre locotenenetii lui Dragnea, nu a reusit sa impuna filialei locale decizia de la centru, dorita seful PSD. Cu cateva zile inainte, Petru Andea, secretar de stat in Ministerul Educatiei, anuntase ca a fost desemnat de conducerea centrala drept coordonator la filialei Timis. El urma sa faca tandem cu Dorel Caprar, presedintele PSD Arad. Dupa intalnirea cu PSD Timis, Neacsu a facut un pas inapoi anuntand ca Dobra va conduce filiala dar decizia finala va apartine unui for national, fie BPN, fie CexN, scrie Romania Libera Din pacate, la mitingul din fata ambasadei din Bucuresti au fost mai multi jandarmi decat protestatari. Cand e vorba de apararea justitiei impotriva politicienilor, romanii ar trebui sa stie cel mai bine cat de mare este pericolul. Cu toate astea, doar vreo 20 de oameni s-au adunat ieri dupa-amiaza in fata Ambasadei Poloniei, in semn de solidaritate cu manifestantii impotriva PiS, partidul de guvernamant din Polonia. Daca nu esti la curent cu evenimentele, de aproape doua saptamani, sute de mii de oameni protesteaza in Varsovia si in alte orase mari din tara ca urmare a unor modificari legislative care, spun partidele de opozitie, societatea civila si Uniunea Europeana, incalca independenta puterii judiciare si statul de drept. Mai exact, partidul conservator de guvernamant, PiS (Partidul Lege si Dreptate), a incercat sa treaca o serie de legi prin care membrii Consiliului National al Magistraturii (echivalentul CSM-ului de la noi) ar fi fost numiti de parlamentari, actualii judecatori ai Curtii Supreme ar fi fost pensionati si inlocuiti de catre ministrul Justitiei, care are si rol de procuror general, potrivit Vice La 20 iulie, Parlamentul Republicii Moldova a modificat Codul Electoral al tarii, pentru alegerile parlamentare din 2018. Noua legislatie - "Legea pentru modificarea si completarea anumitor acte legislative [ Codul Electoral]" - se aplica si viitoarelor alegeri prezidentiale si viitoarelor referendumuri (Moldpres, 20 iulie, 21, Parliament.md, 20 iulie, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21 iulie). Pana acum dezbaterea s-a concentrat pe impactului acestei noi legi asupra procedurilor electorale si asupra sanselor diferitelor partide politice. Majoritatea observatorilor par sa ignore un alt set de implicatii ale legii: pentru prima data in Republica Moldova se instituie un vot etnic si teritorii electorale etno-politice. Modificarile sunt ilustrative pentru cartelul politic informal condus de miliardarul Vladimir Plahotniuc si de seful pro-rus al statului, Igor Dodon, lideri ai Partidului Democrat si, respectiv, Partidului Socialist, noteaza Contributors Daca Polonia nu va renunta la controversata reforma in justitie, UE intentioneaza sa ia masuri drastice. Comisarul european Timmermans ameninta cu o arma redutabila. Potrivit vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, "bomba politica atomica" este pentru moment pastrata in continuare inchisa in rastel. Asa se numeste in jargonul de la Bruxelles procedura de verificare a normelor statului de drept intr-o tara membra a UE potrivit art. 7 al Tratatului de la Lisabona. Saptamana trecuta inca, Timmermans a amenintat, vizibil indispus, guvernul de la Varsovia cu art. 7. "Dar intre timp s-a intamplat ceva in Polonia", a declarat miercuri oficialul UE, pe un ton simtitor mai bland. Timmermans a facut aluzie la blocarea prin veto, de catre presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a doua din cele trei legi contestate privind reforma in justitie. Una din legile blocate, cea referitoare la reorganizarea Curtii Supreme de Justitie, a fost un ghimpe in ochii comisarului european, conform Deutsche Welle Prim-ministrul Mihai Tudose l-a criticat joi pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pentru lipsa vaccinurilor, spunand ca ceea ce se intampla acum in Ministerul Sanatatii ar putea sa faca obiectul unor structuri tot din minister: "psihiatrie". "Nu se poate ca cineva care este la tratament in strainatate sa fie nevoit sa vina in tara ca sa demonstreze dincolo ca e bolnav sau ceva de genul asta. Ce se intampla acum, pe anumite zone in Ministerul Sanatatii, cred ca ar putea sa faca obiectul unor structuri din Ministerul Sanatatii: psihiatrie, chestii de genul asta", i-a spus Mihai Tudose lui Florian Bodog. Ministrul Sanatatii a fost criticat de catre premier in sedinta de Guvern de joi atat pentru lipsa vaccinurilor, cat si pentru birocratia excesiva din cadrul ministerului pe care il conduce, informeaza Euractiv.ro