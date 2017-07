Politic show: Care este ultima carte pe care a citit-o Mihai Tudose. Cum raspunde premierul la intrebarea: De ce sunteti asa incruntat?; Intalnire la Guvern luni privind situatia romanilor exploatati la munca in Spania; Ovidiu Raetchi: daca Tudose si Tutuianu vor sa taie pensiile militare, trebuie sa demisioneze

Adoptarea Codului Administrativ se afla pe lista proiectelor care vor fi adoptate de Parlamentul Romaniei in urmatoarea sesiune parlamentara, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la sediul ALDE din Bistrita, ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. "Codul Administrativ a fost adoptat intr-o prima lectura in Guvernul Romaniei si, de asemenea, este cuprins in lista prioritatilor legislative pentru sesiunea din toamna. Acest Cod Administrativ a fost gandit ca o prelungire a actului guvernamental in teritoriu. Atata timp cat prefectii sunt numiti de catre premier, in sedinta de guvern, la propunerea ministrului Afacerilor Interne si atata timp cat ei sunt reprezentantii Guvernului in teritoriu, un guvern politic, mie personal sa pare logic sa ne mai fardam si sa nu ne mai dam apolitici, cand majoritatea prefectilor provin din structurile partidelor politice", a declarat Viorel Ilie, citat de Gandul. Premierul Mihai Tudose a acordat un interviu "pe fuga" pentru Antena 3 in care a vorbit despre carti, muzica, dans, vacanta, Star Trek, Liviu Dragnea si Victor Ponta. Antena 3: Mamaia sau Vama veche? Tudose: Mai degraba singur pe-o plaja. Care plaja? Liniste, vreau liniste. Cea mai mare dorinta a dumneavostra cand vorbim de implementarea unei masuri din programul de guvernare. Mai bine pentru cetateni, mai bine pentru oameni. Ultima carte citita? O sa radeti, am recitit Groapa. Groapa, Eugen Barbu? De ce, ati recitit-o acum, de cand sunteti premier? Practic am terminat-o de cand eram premier, o sa radeti, tata e bucurestean, jumatate din familie e din Bucuresti, am trecut prin niste locuri ale copilariei bunicilor, e o zona de acolo si am recitit cu mare drag. E si o realitate crunta, relateaza Adevarul. Vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi (PNL), a declarat ca daca premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, vor taia pensiile militare prin ordonanta de urgenta, asa cum se vehiculeaza in spatiul public, atunci trebuie sa demisioneze. Ovidiu Raetchi avertizeaza Guvernul sa nu modifice legislatia privind pensiile din sectorul apararii si ordinii publice. "Daca informatia este una adevarata, in contextul in care atat ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, dar si premierul Mihai Tudose au dat asigurari publice ca aceast lucru nu este adevarat, atunci cei doi dau dovada de o iresponsabilitate de neconceput si in mod clar trebuie sa demisioneze. Prin neseriozitatea de care dau dovada sunt un pericol pentru Romania. Isi incalca cuvantul, uita sa il invite pe presedintele Romaniei la ceremonii oficiale la care are dreptul sa participe in functia sa de comandant suprem al Armatei, mint in legatura cu o tema delicata precum pensiile militare de stat, cum sa ii credem ca pot conduce intr-o situatie de criza?", se arata intr-un comunicat dat publicitatii duminica de deputatul PNL, scrie Romania Libera. O institutie europeana noua ar trebui sa documenteze incalcarile drepturilor omului din Rusia, considera fostul diplomat Ernst-Jorg von Studnitz. Un model ar fi institutia pentru clarificarea abuzurilor din fosta RDG. Intr-o perioada in care legaturile dintre Rusia si Vest sunt foarte precare, o initiativa pe care Moscova ar putea s-o considere drept amestec in treburile interne pare sa fie o miscare gresita. Insa tocmai acest lucru este dorit de fostul ambasador german la Moscova si presedinte de onoare al Forumului Germano-Rus, Ernst-Jorg von Studnitz, care a explicat, intr-un editorial publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, cum ar trebui documentate incalcarile drepturilor omului in Rusia. Fostul Registru Central al Administratiei Judiciare din orasul german Salzgitter este propus drept model in acest sens de Studnitz. Modelul german: registrul din Saxonia Inferioara a fost infiintat in 1961. Printre altele, avocatii au colectat dovezi privind ordinele de folosire a armelor de foc la granita cu Germania de Vest, cazuri de persecutie politica si rele tratamente in puscariile din Germania de Est, arata Deutsche Welle Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a declarat pentru Medifax ca luni va avea loc o intalnire la Guvern privind situatia unor romani care ar fi fost exploatati prin munca in Spania. La discutii ar putea participa si ambasadorul Spaniei la Bucuresti. "Exista o misiune diplomatica in Spania. Acolo avem o operatiune comuna a Ministerului de Interne spaniol cu reprezentantii nostri. Sunt in legatura cu premierul, iar luni vom avea o intalnire la Guvern, posibil cu ambasadorul Spaniei, pentru ca inteleg ca acesta nu este in Romania", a declarat pentru Mediafax ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac. Doi cetateni spanioli au fost arestati preventiv joi, in nordul Spaniei, in cadrul unei operatiuni a Garzii Civile in cursul careia au fost depistati 24 de imigranti romani care desfasurau ilegal activitati in agricultura si erau cazati in conditii insalubre. Romanii au fost gasiti de autoritati in ferme de usturoi situate in apropierea oraselului Cuellar (provincia Segovia), la circa 130 de kilometri nord de Madrid, potrivit Gandul