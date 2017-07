Politic show: Cum se fac promovarile in Parlament in era Dragnea; Turcan: Guvernul, intr-o mare dificultate financiara. Bani pentru pensii si salarii exista pana aproape de sfarsitul anului; Cum si-a petrecut Liviu Dragnea concediul 

Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, luni, ca sesiunea parlamentara extraordinara este un pretext pentru ca Guvernul sa emita Ordonante de Urgenta, criticand modificarea legilor privind salarizarea si sistemul de pensii publice "pe furis" asa cum s-a intamplat cu OUG 13. Turcan a avertizat faptul ca "bani pentru pensii si salarii exista pana aproape de sfarsitul anului" in conditiile in care liberalii detin informatii ca guvernantii "sunt de fapt intr-o mare dificultate financiara". "In privinta acestei sesiuni extraordinare, anuntate de domnul Liviu Dragnea, dar inca sub auspiciul unei incertitudini, putem remarca de la bun inceput maniera total superficiala si sfidatoare a convocarii acestei sesiuni extraordinare. Jupanul Liviu Dragnea intentioneaza sa isi deschida mosia numita Parlament si sa convoace o sesiune a Camerei Deputatilor. Nu exista ordine de zi, nu exista o motivatie pentru care Liviu Dragnea solicit convocarea in sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor",a declarat prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, citata de Gandul. Claudiu Manda va prelua Comisia SRI, Serban Nicolae va fi seful senatorilor PSD, iar Ioan Munteanu conduce grupul din Camera Deputatilor. Formarea Guvernului Tudose a avut ca efect vacantarea unor posturi in Parlament, dupa ce unii liderii PSD au obtinut functii guvernamentale. Mai multi parlamentari social-democrati au incercat sa ocupe functiile libere, dar Liviu Dragnea a transat lucrurile in favoarea favoritilor sai. Astfel, senatorul PSD Claudiu Manda va prelua presedintia Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, potrivit unor surse din partid. Manda urmeaza sa il inlocuiasca pe Adrian Tutuianu, devenit ministru al Apararii in Guvernul Tudose. Manda este senator de Dolj, vicepresedinte al Senatului si face parte din Comisia de Aparare a Senatului. Potrivit presei tabloide, el are o relatie cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, informeaza Romania Libera. . Guvernul intentioneaza sa limiteze prin ordonanta de urgenta cresterea pensiilor speciale. Ministrul de resort invoca motive bugetare, dar problema este in primul rand de natura etica. Pare foarte greu sa aplici cateva criterii simple de echitate sociala. Pensiile speciale sunt cel mai bun exemplu. Trecem deocamdata peste faptul problematic al existentei lor si observam cat de dificil este sa le limitezi cresterile disproportionate. Se produc mereu presiuni vizibile sau invizibile care stopeaza initiativele din fasa. Armata, politia, serviciile secrete s-au coalizat mereu pentru a stopa o reforma a pensiilor. In ultimii 15 ani s-a discutat periodic despre inegalitatile nejustificate din sistemul de pensii, dar toate tentativele au esuat. Nimeni nu este dipus sa renunte la privilegiile odata castigate, potrivit Deutsche Welle. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus ca si-a petrecut concediul in trei tari, cu mii de romani, si a pescuit. Intrebat daca va pleca in Maldive, Dragnea a raspuns ironic: "Asa aproape?". "Deci nu am fost acolo unde s-a aratat, am vazut niste imagini foarte frumoase la televiziune, mi-as dori sa merg acolo, nu stiu unde sunt. Am fost in trei tari cu mii de romani, la pescuit", a spus liderul PSD, fara sa spuna tarile. Surse politice au declarat pentru "Adevarul" ca Liviu Dragnea a fost plecat in concediu in Grecia. Chestionat daca mai pleaca din tara, Liviu Dragnea a raspuns scurt: "Suntem in vacanta". Un reporter a insistat: "In Maldive?". Dragnea a raspuns: "In Maldive? Asa aproape?". Potrivit unor surse politice, Liviu Dragnea va pleca zilele urmatoare in insulele Maldive, pentru a doua parte a concediului, precizeaza Adevarul. Antonio Andrusceac nu se declara sustinator al Coalitiei pentru Familie, dar crede ca persoanele de acelasi sex nu pot forma o familie. Saptamana trecuta, bula progresista a intrat din nou in fierbere ca urmare a unei boacane comise de un membru USR. De data asta, dusman al poporului a fost declarat Antonio Andrusceac, consilier USR la sectorul 4 care, pe la sfarsitul lui martie, a scris pe Facebook ca... Toate femeile sunt facute sa fie mame si sotii", iar "frustrarile nu se ascund in spatele carierei". Cineva i-a facut screenshot tocmai acum, la sfarsit de iulie, si, in mod inevitabil, asa cum se intampla deseori pe Interneti, domnul Andrusceac a devenit brusc viral, desi pana acum o saptamana n-auzise mai nimeni de existenta domniei sale. A existat la un moment dat o stire despre implicarea sa intr-un dosar disciplinar, dar nu s-a stiut niciodata care a fost obiectul dosarului respectiv, noteaza Vice