Politic show: Liviu Dragnea despre Sorin Grindeanu: "nu se prea ocupa de guvernare, o spun ministri care erau in Guvern"; Reactiile romanilor suparati ca vaccinul e inventat ca sa le ucida copiii sunt delir pur; Vara europeana: italianul se bate pe taietei cu francezul, francezul se bate pe barci cu italianul, romanul se bate singur

Liviu Dragnea, presedintele PSD, a vorbit la "Sinteza Zilei" despre momentele care au dus la schimbarea guvernului si despre activitatea lui Sorin Grindeanu. Intrebat de gazda emisiunii daca fostul premier "era incompetent sau nu facea treaba", Liviu Dragnea a lasat de inteles ca fostul premier, Sorin Grindeanu, a avut alte preocupari decat conducerea Executivului. "Nu pot sa spun ca a fost sau nu incompetent. Nu am raspuns nici la atacuri, nu suntem pe persoana fizica aici (...) Asa pare, trebuie sa recunosc ca nu aveam elemente care sa ma determine sa spun acest lucru (ca Sorin Grindeanu a fost "deturnat" - n.r.). Sunt oameni care spun ca nu se prea ocupa de guvernare, o spun ministri care erau in Guvern. Cu acesta idee au venit niste prieteni foarte apropiati de-ai lui. Nu stiu daca e adevarat. Daca e, e foarte grav. La un moment dat adevarul va iesi la iveala. Pe noi ne-a interesat ca programul de guvernare sa fie recuperat" a subliniat liderul PSD, scrie Adevarul Subiectul vaccinarii obligatorii s-a reaprins pentru a nu stiu cata oara, iar punctul culminant a fost in momentul in care premierul Tudose a declarat ca atunci "cand condamni copilul la moarte, nu stiu in ce masura mai sunt drepturi parintesti". Au aparut tot felul de reactii de la diversi specialisti care cred ca stiu totul despre medicina, pentru ca au citit un articol obscur. Cea mai vocala replica a venit de la Ani Cretu, o actrita care a avut apogeul carierei acum o gramada de ani, cand interpreta rolul de Urinela, iubita lui Axinte din Vacanta Mare. Ea a ajuns noua voce a anti-vaccinistilor din Romania, in acest caz. Deja este in zadar sa te chinui sa le explici acestor oameni unde gresesc. Au incercat-o destui cu Olivia Steer si, in cele din urma, lumea s-a prins ca nu ai cu cine. Pe scurt, cam toti au inteles ca Steer exista si nu sunt sanse sa o faci sa inteleaga cele mai elementare chestii din medicina. Apoi a aparut in atentia publicului Ani Cretu si internetul colcaie de articole despre unde greseste, care e treaba cu vaccinurile si alea, alea, potrivit Vice Astazi, 1 august, se consuma un episod cu o semnificatie aparte in constructia acelui meniu unic care se cheama noua Europa. Dupa ce saptamana trecuta Franta si-a nationalizat strategic cel mai mare santier naval (STX-Saint Nazaire) doar pentru a nu lasa pachetul majoritar pe mainile constructorului italian concurent Fincantieri, ministrul francez al Economiei se intalneste la Roma cu omologul sau pentru a gasi o solutie impaciuitoare, o mediere europeana intre interesele nationale. Cel mai greu au resimtit italienii acest afront al nationalizarii STX. In milioane de like-uri ale compatriotilor sai, presedintele Macron decide sa ridice detinerea statului de la 33 la 100% la santierul naval de la Saint Nazaire, anuland practic un acord la care se ajunse in ultimele zile ale mandatului predecesorului sau, ca actionar majoritar sa devina (prin detinere directa si indirecta) grupul italian Fincantieri. Mai direct mai pe ocolite, opinia publica franceza rezoneaza emotional la retorica din jurul acestui santier francez glorios cu o istorie care merge pana la 1861, informeaza Contributors Lidera Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, a atentionat partenerii de dezvoltare ai R. Moldova sa nu mai finanteze pseudo-reforma Ministerului de Interne, deoarece banii ar fi folositi impotriva cetatenilor. Apelul Maiei Sandu vine la doua zile dupa protestul masiv al opozitiei impotriva instituirii de catre PDM-PSRM-PPEM a sistemului electoral mixt - protest organizat duminica, 30 iulie. Cu cateva ore inainte de inceperea manifestatiei, in fata Parlamentului si pe strazi in centrul Chisinaului au fost raspandite foi volante cu continut denigrator la adresa liderilor anti-sistem care au organizat manifestatia, iar in Piata Marii Adunari Nationale (in fata Guvernului) au fost montate doua boxe cu scutece insotite de mesaje umilitoare, vulgare la adresa liderului Partidului Platforma Demnitate si Adevar, Andrei Nastase. Luni, Nastase a cerut politiei sa intreprinda masuri pentru ca boxele respective (legate cu lanturi de pilonii de electricitate) sa fie demontate din centrul capitalei, informeaza Deutsche Welle Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat marti, in Bistrita-Nasaud, ca pana acum au fost scose la licitatie lucrari de peste trei miliarde de euro. "Am lansat pana acum proiecte in valoare de peste 3 miliarde de euro. Avem, printre cele mai mari - lotul 1 din autostrada Sibiu - Pitesti, drumul de mare viteza Pitesti - Craiova, ringul cu profil de autostrada de sud al Capitalei, podul de la Braila. Am lansat si sectiunea Suplacu de Barcau - Bors. Am trimis-o catre ANAP. Avem o sectiune de 60 de kilometri din Autostrada Transilvania. Urmeaza sa scoatem pana la sfarsitul anului inca 600 de kilometri de autostrada. In total, in acest an vom scoate 800 de kilometri' a spus Razvan Cuc, potrivit Mediafax, citata de Euractiv.ro