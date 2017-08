Politic show: Parlamentarii romani, "prieteni" buni ai bancilor. Cine sunt alesii cu datorii de sute de mii de euro si din ce venituri le acopera; De ce nu se anunta cand este sesiunea extraordinara a Parlamentului. Liviu Dragnea vrea sa treaca mai multe ordonante, Mihai Tudose ezita; Dragnea: Nu ma simt vanat, chiar sunt

Si-a constrit o casa de 803 metri patrati, dar nu stie de ce. "Asa a fost sa fie", a fost singura replica pe care ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, care este si cel mai bogat ministru din cabinetul Tudose, a avut-o cand a fost intrebat de acest subiect. Cu cea mai consistenta declaratie de avere din Guvern, Ilan Laufer se considera un om care are "ceva". "Am reusit sa construiesc ceva pana la varsta de 33 de ani", a completat el. In acest context, intrebat daca nu este mare casa de 803 mp pe care o detine in Corbeanca, raspunsul sau a fost ca nu mai locuieste in ea si ca nu ar sti sa spuna de ce e asa. "E prea mare, asa a fost sa fie. Daca as fi facut-o acum, nu as fi facut-o asa", a spus el. In ceea ce priveste cele zece apartamente pe care le detine, Ilan Laufer a replicat, intr-o prima faza, ca este vorba de "o poveste mai lunga", noteaza Gandul. Primul-ministru Mihai Tudose l-a numit pe Octav-Dan Paxino in postul de secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Anterior, O. D. Paxino a activat in Ministerul de Afaceri Externe (MAE). Octav-Dan Paxino a obtinut gradul diplomatic de ministru-consilier in Ministerul de Externe si apoi pe cel de ministru plenipotentiar. In 2010 a fost desemnat reprezentant permanent al Romaniei la UN Habitat. Paxino este specialist in comert international, el avand si lucrari publicate in acest domeniu, informeaza Adevarul. Liviu Dragnea vrea sa rezolve in aceasta saptamana soarta pensiilor speciale, a FSDI si a ELCEN. Neintelegerile dintre presedintele Camerei Deputatilor si premier pun sub semnul intrebarii convocarea sesiunii extraordinare. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea (PSD), da inapoi in privinta sesiunii extraordinare care fusese anuntata acum cateva zile. "Aveti o informatie partial gresita. Noi am trimis niste SMS-uri ca este posibil sa se convoace Parlamentul", a afirmat Liviu Dragnea. Insa, anterior, ziaristii acreditati la Camera Deputatilor primisera un comunicat potrivit caruia Biroul Permanent este convocat pentru 2 august, relateaza Romania Libera. Liderul PSD sustine ca este "vanat", mentionand ca sunt institutii de presa care scot "anchete explozive" fara niciun fel de substanta deoarece el este "o piedica in calea micsorarii PSD". Totodata, el a facut referire, din nou, si la multinationale. "Nu e o situatie foarte confortabila. M-a intrebat cineva daca ma simt vanat. Nu ma simt vanat, chiar sunt. In situatia in care o structura de presa, alte institutii de presa au o singura tema, in fiecare zi trebuia sa apara ceva (...) scoteau tot felul de ciorbe reincalzite, asa-zise anchete explozive care, de fapt, nu au niciun fel de substanta, inseamna bani foarte multi sa se intretina o asemenea campanie, avand un obiectiv foarte clar si anume PSD. Eu sunt o piedica in calea micsorarii PSD, care nu este un obiectiv doar de acum. Ca sunt forte externe, ca sunt forte interne, ca sunt institutii din Romania, institutii din alta parte, oameni grei din afara tarii, nu stiu", a declarat marti seara, la Antena 3, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. El a spus ca programul de guvernare deranjeaza, anunta EurActiv. Din ultimele declaratii de avere depuse de senatori si deputati rezulta o lista lunga de datornici la banci, unii avand credite multiple, a caror valoare totala se ridica la sume impresionante. Fruntasii sunt doi social-democrati, Eugen Teodorovici si Rovana Plumb, ambii cu credite de 800.000 de euro. O privire pe declaratiile de avere atat ale senatorilor, cat si ale deputatilor, depuse in luna iunie, ne arata cat de datori sunt unii parlamentari la banci. PSD se poate lauda ca detine primul loc si in lista celor mai datornici alesi nationali, nu doar ca pondere parlamentara, de vreme ce doar doi social-democrati au, impreuna, o datorie de nu mai putin de 1.645.000 de euro. Este vorba de Eugen Teodorovici, pana de curand consilierul onorific al premierul Mihai Tudose, si Rovana Plumb, fostul ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Grindeanu. Eugen Teodorovici are patru credite bancare, din care doua ipotecare, in valoare totala de 845.000 de euro, arata Adevarul