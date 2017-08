Politic show: Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu: Nu se va da o cota de vanatoare in cazul ursilor, ci numai cota de interventie; Reprezentantul romilor din guvern mi-a explicat de ce nu sunt vaccinati copiii saraci;

Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, joi, ca va fi emis un ordin de ministru privind cota de interventie pe carnivorele mari, pentru 140 de ursi care vor fi recoltati sau relocati, potrivit Medafax. "Trebuie sa se inteleaga foarte clar ca prin acest ordin nu se va da o cota de vanatoare, ci numai cota de interventie. Cu alte cuvinte, in situatii de urgenta, cand ursul ataca direct omul, exemplarul va putea fi recoltat, iar in cazul in care ursul ataca doar gospodaria fara sa atace si persoane, prin aceasta cota pe care o dam, exemplarul va putea fi relocat mai departe de asezarile umane. Am avut practic un vid legislativ, deoarece timp de un an nu au mai fost aprobate aceste cote si cred ca fostul ministru s-a gandit ca este mai bine sa moara omul decat ursul", a declarat Gratiela Gavrilescu, potrivit Romania Libera In ultimii doi ani, 32 de copii au murit din cauza faptului ca nu au fost imunizati impotriva rujeolei. Daca analizam fiecare caz in parte, vom observa ca decesele acelor copii au survenit fie pentru ca sufereau si de alte boli grave, iar rujeola a agravat starea de sanatate a copilului pana la colaps, fie pentru ca acei copii proveneau din medii defavorizate si nu au fost tratati corespunzator. In raportul Ministerului Sanatatii referitor la epidemia de rujeola, publicat recent, statul roman recunoaste ca una dintre cauzele raspandirii ingrijorator de mult a acestei boli este lipsa vaccinarii in mediile vulnerabile, de populatie roma. "Prezenta unor categorii de populatie vulnerabile, fara acces la servicii medicale, neinscrise la medicul de familie, migratorie la nivel national si international, a avut de asemenea o pondere importanta in transmiterea bolii. Este de mentionat ca actuala epidemie a debutat in judetele Cluj si Bistrita la o populatie de etnie roma, cu un genotip izolat in Italia sau in alte tari din vestul Europei", scrie in raportul Ministerului Sanatatii, noteaza Vice Intr-una din universitatile patriei, la doua sectii similare ale unui departament (la care predau aceiasi oameni /aproape/ aceleasi materii) erau - in total - vreo 40 si ceva de studenti. Evident, ne referim la cei inscrisi; promovati pana in anul III sa fie - din nou, impreuna - cam 30. La ore veneau intre 10 si 15. Ei bine, la licenta din iulie s-au prezentat 4 (patru), de la ambele sectii, cumulate. 4 din 40 adica 10 % sau poate mai putin, daca ne uitam cati erau inscrisii peste cei 40 de referinta. De ce n-au mai venit si altii? Dintr-un motiv simplu: nu sunt in stare sa scrie 50 de pagini pe o tema definita. Onest vorbind, cei mai multi dintre cei ce nu s-au prezentat la licenta nu sunt capabili sa scrie doua pagini despre un subiect precizat (din materia de curs sau din bibliografie). Veti intreba: cum se poate sa ajunga studenti - ba inca in anul terminal - oameni care nu pot insaila cateva pagini inteligibile pe un anumit subiect? Raspunsul e deopotriva simplu si complicat. Simplu, dat fiind ca e limpede ca fiecare nivel al studiilor scolare ii paseaza urmatorului problemele pe care nu le-a putut rezolva, scrie Contributors De ce e inspaimantatoare nepedepsirea unor crime precum cea asupra lui Babu Ursu, cele din decembrie 89 si ale mineriadelor? Pentru ca impunitatea, ca si inconsistenta morala, juridica si istorica ne greveaza viitorul. Ion Iliescu n-a fost condamnat inca pentru sangele nevinovat, varsat in decembrie 1989, si pentru victimele mineriadelor. In plus, nepedepsita continua sa fie si una din ilegalitatile sale relativ lesne de probat si greu, daca nu imposibil, de justificat. In speta, executarea Ceausestilor. Care, ei, numai nevinovati n-au fost. Ca aceasta fapta si procesul care a precedat-o nu pot fi totusi calificate decat drept crime ar fi trebuit sa tina, din capul locului, de domeniul evidentei. Departe insa de acest statut, incadrarea lor juridica si morala a generat din capul locului varii controverse si supozitii discutabile. Dar oare de ce? N-ar fi trebuit sa fie clar oricui ca sumarul proces la care a fost supus sinistrul cuplu dictatorial a constituit o farsa judiciara, un proces orchestrat chiar mai stangaci decat cele, monstruoase, de tip stalinist, inscenate in epoca marii terori de dupa 1934?, conform Deutsche Welle Guvernul a elaborat un nou proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea legii pensiilor speciale, document ce prevede ca pensiile sa nu fie mai mari decat salariul avut in activitate iar actualizarea sa faca in functie de rata de inflatie. "Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea si comunicat de Institutul National de Statistica. Daca in urma actualizarii rezulta un cuantum al pensiei mai mic, se pastreaza cuantumul pensiei aflat in plata", este una dintre prevederile noului proiect de OUG prezentat de Federatia Sindicatelor din ANP, scrie Mediafax. De asemenea, "cuantumul net al pensiei militare de stat, nu poate fi mai mare decat media soldelor/salariilor lunare nete corespunzatoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei". Si in cazul magistratilor, "pensia de serviciu se actualizeaza, din oficiu, in fiecare an, cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea, si comunicat de Institutul National de Statistica. informeaza Euractiv.ro