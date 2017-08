Politic show: Tariceanu: Ostasii au savarsit acte de eroism, pilde inaltatoare de barbatie, la Marasesti. Inamicul voia sa ne prinda intr-un cleste urias; Fotografii cu oameni care infrunta canicula in RATB si fac aer conditionat cu evantai; Traian Basescu nu a fost invitat la ceremonia de la Marasesti: Nu e nicio problema, m-am uitat la televizor

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a elogiat Armata romana din Primul Razboi Mondial, cu ocazia discursului sustin la comemorarea Centenarului Bataliei de la Marasesti, afirmand ca ostasii au savarsit acte de eroism, reprezentand "pilde inaltatoare de barbatie", care vor fi amintite de generatiile urmatoare. "Ostasii romani, in campania din 1917, au savarsit acte marete de eroism individual si colectiv, care au constituit pilde inaltatoare de barbatie, curaj si patriotism cu care se vor mandri ostasii romani din al doilea Razboi Mondial, ne mandrim si noi astazi", a spus el. Tariceanu a prezentat o istorie a luptei de la Marasesti, aratand planul german de a prinde armatele romane si ruse intr-un "cleste" in zona Marasesti. "Asa cum a fost el descris de scriitorii vremii, strategia se compunea din doua brate ale unui cleste urias, care, miscandu-se convergent, unul de-a lungul Siretului, unul de-a lungului Trotusului, trebuiau sa se intalneasca la Adjud, (...) inchizand intre ele Armata a II-a romana si Armata a IV-a rusa", a afirmat el, scrie Adevarul O sa vina si autobuze noi, sau cel putin am speranta, iar candva nu prea departe de iulie anul viitor se vor defecta, pentru ca nimanui nu pare sa-i pese si de mentenanta, doar de achizitii. Oricat optimism as vrea sa am pentru promisiunile primarului, nu pot sa uit c-am mai trait filmul asta o data si s-a ajuns la autobuze care au aer conditionat doar scris deasupra usii, ca-n ele tot nu-l simti decat daca esti foarte norocos. Intre 2006 si 2008, RATB a cumparat 1 000 de autobuze Mercedes pentru care a platit 200 de milioane de euro, potrivit Vice In acest context, Traian Basescu a afirmat ca "mai avem pana la acest nivel la care fostii presedinti sa nu fie tratati ca dusmani ai presedintelui in functie". Peste 4.000 de persoane au fost prezente, duminica seara, la Ceremonia comemorativa a Centenarului bataliei de la Marasesti, care s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, a premierului Mihai Tudose si a mai multor ministri ai Cabinetului, noteaza Romania Libera Asta poate insemna ca vizita se inscrie in categoria acelor reuniuni de la care nu exista asteptari precise. In orice caz, asta inseamna ca partea romaneasca, care a lasat stirea sa circule in presa "pe usa din dos", nu are un interes special in subiectele care vor fi probabil abordate si care ii preocupa mai mult pe francezi. Avem deocamdata un singur indiciu cert oferit de presedintele Emmanuel Macron la inceputul lunii trecute in cuprinsul unui interviu pe care l-a dat unui grup de ziare germane si publicatiei franceze Ouest-France, conform Deutsche Welle Cele mai multe drumuri de pamant sunt in cartierul Veterani, insa o mare parte din acestea se afla pe lista primariei cu modernizarile de strazi programate din 2018, in baza unui acord-cadru de peste 20 de milioane de euro scos recent la licitatie. Pe lista se mai gasesc si strazi din Romanesti sau Facai, alte cartiere cu probleme de acest fel, informeaza Gazeta de Sud