Politic show: Baronul numarul 2 in PSD, Niculae Badalau, socrul lui Victor Ponta, Ilie Sarbu si sotia sociologului Pieleanu, printre cei care supravegheaza cum sunt folosite finantele statului; Cinci lucruri despre clipul USR popular, in care gayii sunt de vina ca moare Romania;

La 26 iunie, presedintele Klaus Iohannis a promulgat o lege prin care si inginerii pot fi membri ai Curtii de Conturi. Initiativa il are in spate pe controversatul presedinte executiv al PSD, Niculae Badalau, care a absolvit o facultate de inginerie si spera ca, in octombrie, sa ajunga presedintele Curtii de Conturi. Badalau, care ar urma sa supravegheze cum sunt folosite resursele statului, a fost cercetat de catre DNA pentru trafic de influenta. Nu ar fi insa singurul personaj dubios promovat de PSD si de aliatii sai in conducerea Curtii de Conturi.PSD, pe vremea cand partidul era condus de Victor Ponta, l-a promovat in functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi pe Ilie Sarbu, desi acesta are studii de teologie si este sub ancheta DNA. Sarbu este socrul lui Ponta. Sarbu a absolvit, in 1998, si o facultate de economie, la Craiova. Totusi, la momentul numirii, el nu indeplinea conditiile de numire la Curtea de Conturi, si anume vechime de zece ani in specialitatea studiilor, scrie Romania Libera USR organizeaza un sondaj intern ca sa afle opinia membrilor sai daca partidul trebuie sau nu sa se pozitioneze fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei, in privinta casatoriei exclusiv intre un barbat si o femeie. In USR sunt trei aripi bine conturate: liberalii, popularii si tabara lui Nicusor Dan, care nu e nici laie, nici balaie, pentru ca vrea ca partidul sa nu se pronunte in privinta referendumului. Li se mai zice si: moderatii. Plebiscitul userist va tine o saptamana, startul fiind dat astazi. M-a lovit, insa, drept in moalele capului, un video de prezentare a platformei USR Popular din care fac parte Clotilde Armand, Mihnea Moroianu, Matei Dobrovie, Silviu Cristian Anton, Andrei Patru (editorul video al materialului) si alti 15 membri. Familia useristilor populari o are in centru pe mama. Tatal este mentionat ocazional, la "si altele". Mama este cea care tine casa, care munceste pe branci si care trebuie sa se transforme intr-o fabrica de facut copii. E onest din partea mea sa spun, totusi, pe aceeasi voce blanda ca a lui Sergiu Moroianu, naratorul: "daca si-l doresc". La probleme familiei romanesti au oferit solutii si oamenii din CpF, daca iti mai aduci aminte, noteaza Vice Vestul ar trebui predea lectii iar Estul ar trebui sa asculte. Gandirea aceasta si-a avut radacina profunda la inceputul anilor 1990, cand natiunile ex-captive s-au grabit sa construiasca (sau, in unele cazuri, sa reconstruiasca) institutiile politice si economice necesare pentru democratie si prosperitate. Chiar si pe atunci, aceasta atitudine tutelara a fost o greseala. Modul in care consilierii occidentali au incercat sa-si transplanteze ideile in fosta lume comunista a fost deseori inutil sau chiar daunator (amintiti-va de privatizarea prin vouchere). In plus, desi modelul occidental economic si politic era cu siguranta mai bun decat amestecul de planificare de stat si autoritarism al imperiului sovietic, nu era perfect. Daca Occidentul ar fi fost mai putin ocupat de tinut lectii, ar fi putut invata multe de la oamenii ce tocmai iesisera din spatele Cortinei de Fier. Oameni de stat, cum ar fi Vaclav Havel, din fosta Cehoslovacie, si Lennart Meri, din Estonia, au aratat o viziune strategica, un fler retoric si o profunzime filosofica ce le lipsea celor mai multi lideri europeni, potrivit Contributors Titulara de la Ministerul de Interne anunta ca va ridica varsta de pensionare pentru unele categorii privilegiate. Totusi propunerea ei nu e decat un mod de a deturna protestele. In Romania s-a petrecut un lucru teribil a carui semnificatie nu pare sa fie pe deplin inteleasa. Aici lumea se comporta, in secret, ca si cum s-ar pregati de o catastrofa. O treime din forta de munca activa 's-a salvat' prin emigrare si mai mult de jumatate din tineretul scolar aspira sa emigreze la randul sau. Demografia este in continua scadere si nu apare niciun semn ca s-ar produce un reviriment. Sistemul de pensii private obligatorii, impus prin lege de un numar de ani, a fost gandit ca o solutie disperata, una care nu va reusi totusi sa acopere complet lipsurile din contributivitate. Or, in acest context, pensiile speciale au devenit un refugiu pentru privilegiatii sistemului de stat, care nu doar ca isi asigura pensii mai mari decat toate celelalte categorii de pensionari, dar le garanteaza prin plata lor direct de la Buget. Nicio criza economica nu le va afecta, statornicite fiind prin lege, conform Deutsche Welle Asa i-ar fi spus lui Relu Fenechiu una dintre judecatoarele care l-a condamnat. Magistratul insa a decedat, astfel ca fostul ministru poate spune orice. La iesirea din penitenciar, Relu Fenechiu a declarat ca a fost vizitat in inchisoare de judecatoarea Sofica Dumitrascu, pentru a-si cere scuze ca l-a condamnat. "A fost una din persoanele care m-au condamnat pe mine, ma refer la doamna judecator Sofica Dumitrascu, care mi-a facut o surpriza incredibila, venind la mine in detentie la Jilava si cerandu-mi iertare. E verificabil acest lucru, documentele sunt publice cu siguranta (...) mi-a spus exact asa: "Relu, te rog, iarta-ma, nu am avut ce face, doamna Stanciu ne-a spus ca trebuie sa fie o decizie luata in unanimitate". Mi-a spus tot atunci ca a rugat-o pe doamna Stanciu sa-i lase in pace macar pe oamenii nevinovati care sunt condamnati alaturi de mine si care chiar nu au nicio vina si a spus ca nu se poate, ca asa trebuie sa se intample", a sustinut Fenechiu, informeaza Euractiv.ro