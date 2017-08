Politic show: PSD=PCR (Pile-Cunostinte-Relatii). In sapte luni de guvernare, PSD a ridicat la rang de strategie politica numirea rudelor si apropiatilor in functii-cheie ale statului roman ; "PSD ia de la saraci, prin accize, si da la bogati, prin eliminarea impozitului pe dividende"

Deputatii si senatorii nu s-au inghesuit sa vina, marti, la munca, in singura zi de sesiune extraordinara a Parlamentului, convocat pentru dezbaterea ordonantelor de urgenta adoptate, vineri, de Guvernul Tudose, printre care se numara si cea referitoare la plafonarea pensiilor speciale destinate militarilor, la indemnizatiile pentru mame si cea care vizeaza trecerea Elcen in subordinea Capitalei, intrand in vigoare dupa publicarea lor in MO. Printre social-democratii absenti s-a aflat si liderul lor, Liviu Dragnea, cel care a convocat, de altfel, Camera Deputatilor in sesiune extraordinara, in calitate de presedinte al acestui for, iar in locul sau l-a trimis pe Florin Iordache sa conduca lucrarile. Nici la Senat, nici la Camera Deputatilor nu a fost intrunit cvorumul de sedinta. Asta nu i-a impiedicat, insa, pe deputati sa decida "repartizarea" prin vot a singurului act normativ aflat pe ordinea de zi la comisiile de specialitate, potrivit Gandul Primele sapte luni cu PSD la putere se dovedesc benefice pentru clientela partidului. Social--democratii au luat cu asalt institutiile de stat, transformand numirea rudelor si apropiatilor intr-o strategie politica. Ofensiva s-a desfasurat pe doua paliere. Primul palier, de natura generala, a vizat modificarea legislatiei pentru a permite angajarea rudelor si a pilelor. Deputatii majoritatii au diluat legea care pedepseste angajarea rudelor si au legalizat reangajarea celor cu care au lucrat mai mult de cinci ani de zile. Al doilea palier a fost punctual, pentru numirea unor rude sau apropiati in functii de conducere. De altfel, PSD are propria definitie a conflictului de interese. "Daca iti angajezi o ruda proasta in dauna unui tanar care este competent, este un prejudiciu pentru ca ulterior activitatea institutiei merge mai rau, informeaza Romania Libera Deputatul Victor Ponta a declarat marti, la Parlament, ca nu vrea sa rupa PSD, ci doar vorbeste liber din afara partidului, iar social-democratii, cand vor fi la un metru de prapasie, ar trebui sa il debarce pe Liviu Dragnea si sa franeze masina formatiunii. Intrebat daca a mai discutat cu colegi din PSD, Ponta a raspuns afirmativ, precizand ca nu are nicio suparare pe vreun parlamentar social-democrat. "Am vorbit cu ei, i-am salutat, sunt colegii mei. Eu nu am nicio suparare cu vreun parlamentar. Eu nu vreau sa rup PSD-ul, eu vreau sa vorbesc liber din afara PSD, iar PSD-istii, la un moment dat, cu un metru inainte de prapastie sa il debarce pe Dragnea si sa franeze masina PSD, care este in prapastie", a completat fostul social-democrat, citat de Digi 24 Declaratia zilei apartine lui Gabriel Biris, fost secretar de stat in ministerul de Finante in 2016. El remarca faptul ca Puterea elimina impozitarea dividentelor, deci a actionarilor societatilor comerciale, dar readuce un bir pe capul romanilor. PSD ia de la saraci (motorina este element de cost pentru tot ce ajunge pe masa) ca sa dea la bogati (ca doar nu saracii traiesc din dividende). Sumele sunt comparabile (+ 1,2 mld din accize, -1,3 mld din dividende in 2018). Gabriel Biris a facut comparatie intr-o postare pe Facebook in care arata ca impozitul zero pe dividende ar trebui sa fie zero doar pentru dividende primite de la firme romanesti (si din UE) platitoare de impozit pe profit, pentru restul ar trebui sa fie 16%. Guvernul pregateste introducerea unei supraaccize la combustibil de la 1 septembrie, ceea ce va duce la cresterea pretului benzinei si motorinei, deci, implicit, la toate produsele si serviciile, noteaza EurActiv. Trecerea fostei deputate ecologiste Elke Twestern in tabara crestin-democrata din Saxonia Inferioara a produs nedumerire. Cat de legitima este o astfel de actiune? Si este rentabil pentru persoanele in cauza? "Este cat se poate de legal", afirma pentru DWJorn Ipsen, profesor de drept public la Universitatea Osnabruck si fost presedinte al Curtii de Justitie a landului german Saxonia Inferioara. In constitutia regiunii, articolul 21 ii garanteaza oricarui deputat regional ca poate lua deciziile politice liber, dupa cum ii dicteaza constiinta. Si in privinta deputatilor parlamentului federal, articolul 38 al legii fundamentale spune ca "acestia nu sunt legati de misiunile care li se incredinteaza si de indemnuri. Ei sunt tributari doar propriei constiinte". Mai pe sleau: daca nu le mai place directia politica a unui partid sau refuza sa sprijine anumite decizii politicie, ei sunt liberi oricand sa paraseasca acel partid, conform Deutsche Welle.