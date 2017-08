Politic show: In sapte luni de guvernare, PSD a ridicat la rang de strategie politica numirea rudelor si apropiatilor in functii-cheie ale statului roman; Ce am invatat despre comunism din serialul american cu politisti din Romania; Morala ca argument împotriva formelor "netradiționale" de familie

Primele sapte luni cu PSD la putere se dovedesc benefice pentru clientela partidului. Social--democratii au luat cu asalt institutiile de stat, transformand numirea rudelor si apropiatilor intr-o strategie politica. Ofensiva s-a desfasurat pe doua paliere. Primul palier, de natura generala, a vizat modificarea legislatiei pentru a permite angajarea rudelor si a pilelor. Deputatii majoritatii au diluat legea care pedepseste angajarea rudelor si au legalizat reangajarea celor cu care au lucrat mai mult de cinci ani de zile. Al doilea palier a fost punctual, pentru numirea unor rude sau apropiati in functii de conducere. De altfel, PSD are propria definitie a conflictului de interese. "Daca iti angajezi o ruda proasta in dauna unui tanar care este competent, este un prejudiciu pentru ca ulterior activitatea institutiei merge mai rau. Daca alegi o ruda geniala care a luat Premiul Nobel in dauna unui prostalau care nu e ruda cu tine, evident ca nu e niciun conflict de interese", a declarat, recent, deputatul PSD Eugen Nicolicea, presedintele Comisiei juridice, scrie Romania Libera Dupa vreo doua decenii in care regizorii romani nouazecisti s-au chinuit sa prezinte comunismul prin faianta si ciorbe, in final a aparut un serial despre acea perioada pe care poti sa-l urmaresti fara sa adormi - Comrade Detective (Tovarasul Detectiv). Evident, e facut de americani, respectiv cei de la Amazon Prime. Ei s-au folosit de locatii din Bucuresti si actori precum Florin Piersic Junior ca sa creeze o varianta unica a acelei epoci, un fel de combinatie intre serialele politiste americane si un decor ceausist reprodus la cel mai fin detaliu. Comrade Detective e o parodie care ar vrea sa fie un serial de propaganda ceausist, gasit de americani si dublat de ei din ratiuni antropologice. De-asta in loc sa auzi vocea lui Florin, o s-o auzi pe cea a lui Channing Tatum, care-l dubleaza, si asa mai departe. Totusi, atentia pentru detaliu incredibila si umorul american se imbina ca sa formeze probabil cel mai tare serial despre comunism in aceasta miniserie de sase episoade. Si, pentru c-au inceput deja dezbaterile pe net, daca acest serial de umor prezinta sau nu Romania cum trebuie, l-am analizat episod cu episod ca sa-ti arat ce le-a iesit si ce nu din absurditatea comunismului, potrivit Vice Tot mai des in ultima perioada auzim lucruri rele despre membrii din comunitatea LGBT. Realitatea este ca nu ii cunoastem, nu le stim numarul si nici macar nu stim ce vor, dar suntem alimentati in mod curent cu povesti despre "pericolul" pe care l-ar reprezenta. Se invoca chestiuni precum nevoia de a proteja familia traditionala, morala poporului, ni se reaminteste de Sodoma si Gomora, suntem atentionati cu privire la sciderea natalitatii si pericolul referitor la cresterea copiilor de catre parinti de acelasi sex, iminenta legiferarii pedofiliei sau zoofiliei si ni se aduce ca argument suprem faptul ca o minoritate nu poate dicta unei majoritati. Ei bine, tipul acesta de discurs este specific unei anumite parti a Europei, unde influenta sovietica a fost uriasa. Nu o spun eu, ci Curtea Europeana a Drepturilor Omului, organism judiciar international care aplica si interpreteaza in mod oficial Conventia Europeana a Drepturilor Omului, pe care Romania a semnat-o in anul 1994 si care a devenit lege interna de atunci. Iar Curtea a fost confruntata de mai multe ori cu aceste argumente invocate de tarile in care persoane avand o alta orientare sexuala au fost hartuite sau sanctionate, noteaza Contributors O reforma adoptata in Franta uimeste prin asemanarea ei de fond cu preocupari care au deja in Romania o mica istorie. Franta a adoptat miercuri o lege "a increderii in viata politica" care contine masuri similare cu legile integritatii adoptate in Romania acum un deceniu. O tara despre care se poate spune ca este Europa insasi, daca o privim in ordine istorica, adopta restrictii pentru membrii parlamentului care au fost puse in aplicare mai intai la "periferie". Teoreticienii revolutiilor au identificat mereu un scenariu potrivit caruia noutatea care se manifesta radical in zonele marginale ale societatii ajunge la un moment dat sa cucereasca "centrul". Asistam la un fenomen asemanator? E, intr-o anumita privinta, o revolutie? Sa remarcam deocamdata pudoarea care caracterizeaza legea franceza si care nu se refera explicit la "combaterea coruptiei", sau clientelism, desi despre asta este vorba, care nu vorbeste deschis despre "integritate" (caci ar fi ca o trimitere la lipsa de integritate), referindu-se la doar la recastigarea increderii. Asa se si numeste oficial legea franceza: "lege pentru incredere in viata politica". E un fel elegant de a evita versantul negativ al problemei: distribuire discretionara de fonduri, abuz, conflict de interese etc, conform Deutsche Welle Deputatii moldoveni au amendat Legea cetateniei oferind posibilitate strainilor bogati sa obtina cetatenia Republicii Moldova daca accepta sa imprumute statului 250 de mii de euro pentru o perioada de 5 ani. Societatea civila a aflat post factum si atentioneaza ca prin acest amendament Moldova a fost transformata de catre actuala guvernare intr-un mecanism de legalizare a mijloacelor financiare de origine frauduloasa - un avertisment important avand in vedere ca, in 2014, din sistemul bancar moldovenesc a fost furat, cu acordul tacit al autoritatilor, 1 miliard de dolari. Banii sunt cautati acum de detectivii de la compania americana Kroll. Moldovenii vor restitui inclusiv dobanda camatarilor. Urmare a acestei modificari legislative, contribuabilii - cetatenii moldoveni cu acte in regula - sunt pusi de catre propriii guvernanti in situatia sa-i intoarca strainului camatar (deja cu cetatenie moldoveneasca) intreaga suma si dobanda in cel mult 5 ani, informeaza Euractiv.ro