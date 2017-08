​Politic show: Ce spune Mircea Geoana despre o posibila candidatura a lui Liviu Dragnea la alegerile prezidentiale; Doamna Maria, din strainatate, ii cere lui Tudose un loc de munca pentru ea si sotul ei, in Bucuresti. Ce i-a raspuns premierul Romaniei; Deputatii cumpara becuri de 350.000 de lei

>", a relatat premierul Mihai Tudose, pe Facebook, potrivit

Premierul Mihai Tudose a declarat, duminica, intrebat de o romanca plecata la munca in strainatate daca ar avea perspective de angajare, daca s-ar intoarce in tara, ca romanii plecati peste hotare au de ce sa se intoarca, afirmand ca somajul este la un minim istoric si firme straine investesc in tara. "Doamna Maria Palliu are o intrebare foarte buna si cred ca intereseaza pe multi romani care au ales sau au fost nevoiti sa munceasca in strainatate. Ma intreaba: Deutsche Welle. UDMR Constanta a castigat un post de deputat la alegerile din 2016, desi a obtinut 398 de voturi din totalul celor 257.000 de alegatori care au votat in acest judet. Legea electorala are un sistem de redistribuire a mandatelor la nivel national, care permite partidelor sa aiba un numar de parlamentari direct proportional cu numarul de voturi. Potrivit legii electorale, pentru fiecare partid politic care depaseste pragul de 5% se imparte numarul voturilor neutilizate si al celor inferioare coeficientului electoral de circumscriptie, din fiecare circumscriptie electorala, la numarul total al voturilor valabil exprimate pentru acel partid politic avut in vedere la repartizarea mandatelor nationale. Rezultatul astfel obtinut pentru fiecare circumscriptie se inmulteste cu numarul de mandate cuvenite partidului, iar datele obtinute se ordoneaza descrescator la nivelul tarii si, separat, descrescator in cadrul fiecarei circumscriptii, noteaza Romania Libera. Fostul presedinte al PSD, Mircea Geoana, sustine ca Liviu Dragnea va fi fortat de partid sa isi asume o candidatura la prezidentialele din 2019. "Ceea ce ce se intampla in spectrul politic il impinge pe liderul oricarui partid puternic sa candideze la cele mai importante functii. Orice lider important, care castiga alegeri este fortat de partid, de colegi si este indreptatit sa tinteasca la cele mai inalte functii in statul roman, la varful administratiei", a spus Mircea Geoana, la Antena 3. Liviu Dragnea a declarat saptamana trecuta ca este prematur sa discute despre o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale din anul 2019, precizeaza Adevarul. Camera Deputatilor vrea sa cumpere produse de iluminat in valoare de aproximativ 353.000 de lei, fara TVA. Potrivit unui anunt publicat pe e-licitatie.ro, Camera Deputatilor doreste achizitionarea mai multor produse de iluminat, becuri si lampi fluorescente, in valoare totala de 353.592 de lei, fara TVA, informeaza Agerpres.ro. Produsele de iluminat pe care urmeaza sa le cumpere institutia sunt: becuri led maxim 16 W, becuri led maxim 10 W, becuri led lumanare maxim 8 W (in total 297.000 de lei), spoturi led, tuburi fluorescente si startere, lampi cu halogen si lampi cu halogenura metalica si balast electronic. Criteriul de atribuire pentru aceste produse este pretul cel mai scazut, iar data limita de depunere a ofertelor este 21 august, scrie Digi 24