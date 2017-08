Politic show: Se rupe USR? Incotro va merge partidul dupa referendumul care l-a trimis acasa pe Nicusor Dan; Victor Ponta, despre partidul pe care urmeaza sa-l lanseze: "Va fi un proiect de buna-credinta, de succes"; Mara Calista (PNL), despre Guvernul Tudose

. USR a decis sa aiba o pozitionare clara fata de initiativa cetateneasca privind revizuirea Constitutiei, votul majoritar fiind pentru pastrarea actualei definitii a casatoriei din legea fundamentala. "Adevarul" a vorbit cu mai multi specialisti despre posibila evolutie a USR si despre decizia lui Nicusor Dan de a nu se intoarce in partid. Peste jumatate dintre membrii USR, adica 52.7%, au votat pentru pozitionarea partidului fata de initiativa de modificare a Constitutiei pentru redefinirea familiei, votul impotriva redefinirii familiei fiind majoritar. 864 de membri au votat "impotrivia" sustinerii initiativei cetatenesti, in timp ce doar 184 au fost "pentru", relateaza Adevarul. Social-democratii germani sunt socati de posibilitatea ca fostul cancelar SPD, Gerhard Schroder, sa lucreze pentru concernul petrolier rus Rosneft. Nicio afirmatie facuta de ex-cancelarul social-democrat Gerhard Schroder nu a ramas intiparita in memoria germanilor ca aceea referitoare la prietenul sau, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care il califica drept "democrat desavarsit". Se intampla in 2004 si chiar si atunci se faceau des auzite critici la adresa liderului de la Kremlin, care nu lua prea in serios principiile de baza ale democratiei in tara sa. Dar prietenia s-a mentinut pana astazi. Acum exista banuiala ca Schroder va fi ales la finele lui septembrie in Consiliul de administratie al celui mai mare concern petrolier rus, Rosneft. Sa nu uitam ca Rosneft se afla pe lista de sanctiuni a Uniunii Europene, sanctiuni adoptate de Bruxelles dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, informeaza Deutsche Welle . Duminica noapte, cand tu probabil o ardeai relaxat prin cluburi, membrii USR numarau voturile de la referendumul intern din partid pe tema initiativei Coalitiei pentru familie pentru modificarea Constitutiei. Vestea buna e ca membrii partidului au decis, in proportie covarsitoare, sa se ia la tranta cu cei care vor sa interzica pentru totdeauna casatoriile gay in Romania. Vestea proasta e ca taberele pierzatoare nu par a accepta rezultatul acestei consultari interne, iar framantarile in USR vor continua. Totusi trebuie sa retii un lucru important: USR e primul partid care se pozitioneaza ferm impotriva Coalitiei pentru familie, iar asta este ceva nemaivazut intr-o tara cu politicieni atat de duplicitari cum este Romania, noteaza Vice. Victor Ponta a anuntat, printr-un comentariu pe pagina sa de Facebook, ca partidul pe care urmeaza sa-l lanseze va fi unul de centru-stanga. De asemenea, el spune ca va incerca "sa aplice toate lucrurile bune din perioada in care era premier". "Eu voi lansa acest nou proiect politic de centru stanga - si voi incerca sa aplic toate lucrurile bune pe care le-am realizat in anii de guvernare dar mai ales sa nu mai repet greselile facute! Am incredere ca va fi un proiect de buna credinta; de succes, o sa vedem", a raspuns fostul premier la o intrebare pusa pe pagina sa de Facebook, potrivit Digi 24. Deputata Mara Calista, presedinta a Comisiei de Munca, Familie si Protectie Sociala a PNL, a afirmat luni ca actuala guvernare asupreste mediul privat din Romania, aratand ca, prin recentele masuri adoptate, Cabinetul Tudose incearca sa puna mana pe banii din mediul privat. "Toate masurile au fost adoptate cu caracter de urgenta, pentru ca doar asa ne-am obisnuit sa rezolvam lucrurile, pe repede inainte. Doar ca aceste masuri sunt un joc de lumini si umbre economice. (...) Ce se intampla acum este o scuza pentru actuala coalitie de guvernare sa ia din mediul privat si mai multi bani", a declarat Mara Calista, citata de Agerpres, la o conferinta de presa sustinuta luni, precizeaza Adevarul.