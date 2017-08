Politic show: Cum s-au facut de ras politicienii in prima sesiune parlamentara; Ce initiative au avut parlamentarii aflati la primul mandat; Ghinea, critici la adresa lui Mihail Neamtu

Politicienii romani au aratat in prima sesiune parlamentara ca au un "vocabular bogat", in diferite momente apeland la cuvinte deloc potrivit pentru institutia pe care o reprezinta. In central atentiei au fost senatori si deputati ca Traian Basescu, Serban Nicolae, Corneliu Bichinet sau Nicolae Bacalbasa. Primul episod al folosirii limbajului colorat in Camera Deputatilor a avut loc odata cu o sedinta de plen din martie cand, pe ordinea de zi, figura problema "gaurii" de 10 miliarde de euro produsa la buget de guvernul Ciolos. Fostul presedinte Traian Basescu si seful Camerei Deputatilor s-au intrecut intr-un schimb de replici dure. Basescu a declarat atunci ca, in locul unei comisii de ancheta privind paguba de la buget, mai bine s-ar infiinta o comisie pentru ferma de porci de la Tel-Drum, trimitere la afacerea pe care fiul lui Liviu Dragnea o detinea la acel timp in Teleorman, noteaza Adevarul. Unii dintre cei mai mediatizati candidati pentru un post de parlamentar si care au si castigat primul lor mandat au initiat, in primele 6 luni ale acestei legislaturi, propuneri legislative care vizeaza domenii diverse, unele dintre ele fiind inedite, informeaza Mediafax. De exemplu, Mara Mares (PNL), este, la 25 de ani, cel mai tanar deputat din actuala legislatura, fapt care i-a atras atat mediatizarea, cat si notorietatea. In primele 6 luni ale mandatului sau, Mara Mares a initiat nu mai putin de 18 propuneri legislative. Printre domeniile sale de interes s-au numarat modificarea Statutului functionarilor publici, modificarea Statutului alesilor locali, organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici si sistemul unitar de pensii publice, scrie Romania Libera. La peste sase luni de la trecerea sa la carma, nu e bine nimic din ce spune sau face Trump. A omis sa condamne explicit rasismul? E rau. Il condamna dupa 48 de ore dur? Pare tardiv. Ar fi fost bine, desigur, ca presedintele sa se delimiteze clar, din capul locului, de orice forma de rasism, neonazism si extremism de dreapta dupa asasinatul atroce de la Charlottesville. E regretabil ca n-a facut-o. Dar nu l-a ajutat sa-si rectifice eroarea. Caci i s-au reprosat instantaneu ezitarea si faptul ca a reactionat prea tarziu. Iar daca dupa orgia de violente revine, asa cum a facut, asupra declaratiei initiale si o apara, criticand si stanga antifascista, din care o parte s-a dedat realmente la violente, chiar daca n-au atins la Charlottesville nivelul oribil al terorismului neonazist? Va parea chiar mai revoltator, potrivit Deutsche Welle . Deputatul USR Cristian Ghinea a declarat, miercuri, la Adevarul Live, faptul ca liberalul Mihail Neamtu a avut o atitudine nepotrivita fata de decizia USR de a se pozitiona pe tema referendumului si ca l-a facut "sexo-marxist", dand dovada de un "un conservatorism bezmetic". "PNL nu mai e un partid liberal in adevaratul sens al cuvantului. Daca ma uit, vad ca au fost niste reactii absolut halucinante dinspre Mihail Neamtu. Pe Mihail Neamtu eu l-am aparat public cand a fost facut fascist. I s-a zis ca a spus o poezie de Radu Gyr, ceea ce-l face fascist. Eu am spus in mod public: a avut o idee nefericita sa recite din Radu Gyr, dar asta nu-l face nici legionar, nici fascist. Acum, Mihail Neamtu ma face pe mine si pe cei care am militat pentru pozitionarea USR sexo-marxisti, neomarxisti", a afirmat Cristian Ghinea, citat de Adevarul. . Dupa 100 de zile de presedintie, doar un francez din trei se mai declara multumit de Emmanuel Macron. Dar aceste sondaje nu sunt prea relevante, este de parere Christoph Hasselbach. Dupa succesul sau spectaculos la prezidentialele franceze, Emmanuel Macron a aparut umbland pe apa pe coperta saptamanalului britanic "The Economist". De fapt, in toata Europa, Macron a fost sarbatorit ca un fel de Mesia. El ar fi eliberat Franta si Europa de cosmarul reprezentat de o presedintie Marine Le Pen. Mai mult chiar, el a parut sa reaprinda entuziasmul pentru proiectul european si sa-i uneasca pe conationalii sai francezi. Tanarul politician de 39 de ani a fost o gura de aer proaspat in peisajul politic al Frantei, conform Deutsche Welle