Politic Show: Cum functioneaza reteaua Firea: pilele si cunostintele sunt rasplatite din banii bucurestenilor; Dragnea nu exclude ca Grindeanu sa preia sefia ANCOM; Rovana Plumb, salvata de procurorii DNA, dupa ce PSD a schimbat geografia tarii

Gabriela Firea a instalat in conducerea celor 22 de firme abia infiintate de Primaria Capitalei oameni de partid sau apropiati ai familiei sale, care vor fi platiti regeste din bani publici. Primarul general Gabriela Firea promitea ca noile companii finantate din banii bucurestenilor vor fi conduse de profesionisti. Realitatea e fix pe dos. Consiliile de Administratie (CA) ale celor 22 de companii sunt impanzite de oameni cu proptele politice sau de tot felul de prieteni, cunostinte si relatii ale Gabrielei Firea. Sa luam Compania pentru Protectie civila si Voluntariat, cu un CA format din 7 oameni. Printre ei: Anca Gherle (foto), fosta consiliera a ex-senatorului PSD Alexandru Cordos, o tanara care s-a remarcat prin pozele din Parlament postate pe Facebook. Alina Nicoleta Barbanta este membru al CA si, totdata, director general al companiei. Barbanta a candidat la alegerile parlamentare din 2016 pe lista PSD Bucuresti pentru Senat, fara a prinde un loc in Legislativ. Totusi, a fost angajata imediat la Secretariatul General al Guvernului. Alina Barbanta este si presedintele Consiliului de Administratie al Aurora Construct, firma Primariei Voluntari, oras condus de Florentin Pandele, sotul Gabrielei Firea, informeaza Adevarul Ce strategie au adoptat pesedistii. Premierul Mihai Tudose nu vrea ca Guvernul sa isi asume legile justitiei, iar liderii coalitiei vor ca pachetul legislativ sa fie preluat de parlamentarii PSD si ALDE. Pachetului ii vor fi aduse mai multe modificari, inclusiv in ceea priveste subiectul prezumtiei de nevinovatie. Coalitia de guvernare pregateste terenul pentru ca legile Justitiei sa fie modificate prin initiativa legislativa asumata de catre parlamentarii PSD - ALDE si sa nu mai astepte ca pachetul sa fie asumat de Guvern si abia apoi trimis Legislativului pentru dezbatere. Scenariul a fost confirmat de seful senatorilor PSD, Serban Nicolae. "E foarte posibil sa fie asumat, exista o comisie comuna a Senatului si Camerei Deputatilor care sa analizeze asemenea proiecte, e foarte posibil sa fie o initiativa parlamentara", a explicat liderul senatorilor PSD, anunta Romania Libera Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus marti, la Parlament, ca este de acord cu schimbarea sefului Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) la doar cinci luni de la numire si nu a negat ca la sefia institutiei ar putea fi numit fostul premier Sorin Grindeanu. Intrebat daca este de acord cu schimbarea presedintelui ANCOM la numai cinci luni de la numirea in functie, Liviu Dragnea a spus ca "raspunsul este da". De asemenea, liderul social-democrat nu a negat ca viitorul presedinte al ANCOM ar putea fi chiar fostul premier Sorin Grindeanu, demis in luna iunie prin motiune de cenzura introdusa si votata de PSD, anunta Digi24 Coalitia PSD-ALDE discuta miercuri despre posibila sesizare a Curtii Constitutionale in cazul Belina, in care, sustine Liviu Dragnea, ar putea fi vorba despre un conflict intre Guvern si DNA. Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti, ca proiectul sesizarii CCR privind existenta unui conflict intre Guvern si DNA, referitor la ancheta emiterii unor HG in speta Belina, este finalizat, o discutie pe aceasta tema urmand a avea loc miercuri, in coalitie. Intrebat daca se va ajunge la CCR cu o sesizare privind conflictul DNA-Guvern si cine o va inainta, Dragnea a raspuns: "Eu cred ca se va ajunge". Intrebat daca a discutat cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in acest sens, Dragnea a spus: "Da. Este facut proiectul si cred ca astazi sau maine e forma finala", potrivit Gandul Cum au votat partidele. Deputatii majoritatii PSD-ALDE au decis, ieri, ca Rovana Plumb nu poate fi anchetata in dosarul Belina. Deputatul PSD Eugen Nicolicea a sustinut ca insula Belina si bratul Pavel ale Dunarii au disparut, deci Rovana Plumb e nevinovata. Plenul Camerei Deputatilor a respins, marti, prin vot secret, solicitarea de aprobare a cererii de incepere a urmaririi penale fata de ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, banuita de procurorii DNA de a complicitate la infractiunea de abuz in serviciu. 184 de deputati au votat "impotriva" cererii DNA, si doar 99 "pentru" solicitare. Mai multe partide si-au aratat sprijinul pentru Plumb, in conditiile in care Dragnea anuntase inainte de plen ca va vota impotriva solicitarii, iar unul dintre liderii ALDE, deputatul Varujan Vosganian, a facut o pledoarie pentru solidarizarea alesilor cu Plumb. Pe langa cei 167 de deputati ai PSD si ALDE, si-au mai adus aportul si reprezentanti ai UDMR, ai minoritatilor sau neafiliati. Pe de alta parte, PMP, PNL si USR au anuntat ca vor vota "pentru" cererea DNA, scrie Adevarul