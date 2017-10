Politic Show: Misa, criticat de premier pentru taxa de solidaritate; Presedintele Comisiei SRI: Udrea ne-a spus cum se discuta despre anchetarea baronilor PSD; Tariceanu: Ma ingrijoreaza atitudinea unor ambasadori care au fetisuri si vorbesc numai de coruptie

Premierul Mihai Tudose nu e deloc incantat de anuntul despre noua taxa facut de Ionut Misa, care n-ar fi la prima problema de comunicare. Surse apropiate Guvernului spun ca Tudose a avut o discutie cu ministrul Misa, iar seful Guvernului l-a mustrat pe Ministrul de Finante pentru declaratiile referitoare la taxa de solidaritate. Intr-o perioada complicata din punct de vedere fiscal, ministrul de Finante a anuntat o taxa noua, de 2%, asa-zisa taxa de solidaritate. Mihai Tudose a fost nemultumit de modul cum Ionut Misa a prezentat informatiile in interviul in care a anuntat taxa de solidaritate. Se pare ca in ziua precedenta, la Guvern, cei doi au vorbit despre ce urmeaza sa se anunte pentru perioada urmatoare, iar taxa de 2% nu a fost printre subiectele discutate, informeaza Digi24 Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferinta pe tema dezvoltarii IMM-urilor. "Romania are o problema demografica, inclusiv cu numarul nou-nascutilor si cu imbatranirea populatiei. In acelasi timp, avem un numar foarte mare de romani plecati din tara, intre patru si cinci milioane de romani. Sa stiti ca multi dintre ei vor sa se intoarca in Romania. Noi am primit un studiu in acest sens si peste 70% din romanii plecati isi doresc sa se intoarca in urmatorii cinci ani in Romania. 40% din cei plecati s-ar intoarce si mai devreme de trei ani", a sustinut ministrul, relateaza Adevarul Claudiu Manda, presedinte al Comisiei SRI, a declarat joi ca Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltarii, a vorbit in fata comisiei despre intalnirile la care participau oameni din Serviciu, Justitie si mediul politic si cum se puneau la cale anchetarea baronilor PSD. "Ne-a prezentat intalnirile care aveau loc in 2009, 2010 si dupa, intalniri informale care erau precedate de chestiuni oficiale si succedate de intalniri neoficiale, si persoane din conducerea SRI, Justitie, mediul politic Se contura ideea ca PSD e un partid puternic si trebuie "ajutat" sa nu mai ocupe atat spatiu in spectru si solutia ar fi ca baronii locali ai PSD sa fie anchetati si deferiti justitiei. Mai degraba o decizie, nu neaparat o situatie in care ar fi gresit cineva" a declarat Claudiu Manda, directorul Comisiei de Control SRI, anunta Gandul Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca il ingrijoreaza atitudinea unor ambasadori acreditati la Bucuresti care au "fetisuri", "vorbesc numai de coruptie" si nu vad "lipsa unei justitii corecte, echilibrate". "Pe mine ma ingrijoreaza atitudinea presedintelui, a unor ambasadori straini acreditati la Bucuresti care viseaza de dimineata pana seara, au fetisuri din astea pe care nu le mai lasa, ca vorbesc numai de coruptie. Cand tu, ambasador al unei tari libere si democratice, vezi aceste incalcari ale drepturilor fundamentale ale cetatenilor, nu iti pui nicio problema? Stai si continui sa crezi ca intr-o icoana intr-o anumita persoana sau intr-o anumita institutie? Poate oricine, la un moment dat, cineva sa inteleaga ca trebuie sa isi revizuiasca propria atitudine si sa fie mai profund in analiza, si nu in lucrurile superficiale. Si, din pacate, foarte multi din cei care vad ca fac astfel de analize la nivelul societatii romanesti, fie observatori din interior, fie observatori straini, sunt extrem de superficiali si nu vad aceasta racila grava de tot, care este lipsa unei justitii corecte, echilibrate si care sa isi faca pana la urma datoria", a spus joi seara Tariceanu la un post de televiziune, scrie Digi24 Conducerea PNL a stabilit comunicatorii formatiunii, pe aceasta lista fiind prinsi lideri vocali, dar si unii care mai degraba fug de presa, cum sunt prim-vicepresedintii Ilie Bolojan si Mircea Hava. Potrivit unor surse politice, a fost stabilit si noul purtator de cuvant al formatiunii, acesta fiind Ionel Danca, fost jurnalist, care a fost si in echipa lui Dacian Ciolos. Pe lista de membri ai PNL pe care Biroul Executiv i-a agreat pentru a fi principalii comunicatori sunt 80 de persoane. In aceasta lista sunt membri ai Biroului Executiv al formatiunii, simli deputati sau senatori, dar si lideri de filiale. Din Biroul Executiv se afla pe liste persoane prezente des la televiziuni si cu interventii alte tipuri de emisiuni cum sunt Raluca Turcan, Florin Citu, Florin Roman, Vlad Nistor, Ben Oni Ardelean, dar si membri care par mai degraba sa fuga de presa: Ilie Bolojan, Mircea Hava sau Cristian Buican, potrivit Adevarul