Politic show: Declaratia despre "penali", prin care presedintele a creat rumoare in PSD; Cum a incercat Dragnea sa-l torpileze pe Tudose cu taxa de solidaritate; Ludovic Orban s-a balacarit cu un alt lider PNL la Congresul tinerilor liberali

Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a facut jocurile lui Liviu Dragnea cand a anuntat taxa de solidaritate, au declarat surse politice pentru "Adevarul". Este primul avertisement pe care Dragnea i-l transmite lui Tudose, dupa disputa recent incheiata cu remanieri. Si aceasta este abia inceputul. Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat taxa de solidaritate fara stirea premierului Mihai Tudose, au declarat pentru "Adevarul" surse guvernamentale. Premierul il suspecteaza pe Misa ca i-a facut astfel jocurile lui Liviu Dragnea, proaspatul sau rival politic. Sursele citate sustin ca strategia liderului PSD este sa taxeze Guvernul ori de cate ori are ocazia, iar in momentul in care Executivul va adopte decizii populare, Dragnea le va pune pe seama programului de guvernare. Ionut Misa i-a ramas fidel lui Drganea, dupa ce liderul PSD l-a adus de la Constanta si l-a numit ministru de Finante, potrivit Adevarul Majoritatea parlamentara vrea sa taxeze declaratiile publice in care sunt folosite cuvintele "penali" sau "puscariabili". PSD cere si masuri reparatorii pentru cei catalogati astfel. Argumentul este ca se incalca prezumtia de nevinovatie. Initiativa urmeaza sa fie discutata incepand de saptamana viitoare intr-o comisie speciala condusa de Florin Iordache. Klaus Iohannis - presedintele Romaniei: "Persoanele cu probleme penale nu au ce cauta in primul rand al functiilor statului. Nimic impotriva persoanelor fizice, dar in politica nu functioneaza prezumtia de vinovatie ca in justitie". Ioan Dirzu - deputat PSD: "Declaratia presedintelui Iohannis despre penali si comunicatele anumitor Parchete incalca legislatia europeana. Termenii de "penali" sau "puscariabili" vor trebui sa dispara din discursul politic. Discursul presedintelui pe tema penalilor este un discurs anti-european si ataca frontal drepturile fundamentale ale omului", relateaza Digi24 Presedintele PNL, Ludovic Orban, si prim-vicepresedintele partidului, Iulian Dumitrescu, s-au acuzat reciproc, de la tribuna Congresului TNL, de implicare in favoarea unor candidati. Cei doi au fost in tabere diferite: Iulian Dumitrescu l-a sustinut pe Radu Surugiu, iar Ludovic Orban a facut lobby pentru Mara Mares, care, pana la urma, a si castigat, dupa o lupta foarte stransa. Faptul ca in cursa pentru sefia TNL s-au implicat din rasputeri "batranii" sforari liberali s-a vazut cu ochiul liber la Congres. Iulian Dumitrescu, prim-vicepresedintele PNL, a tinut un discurs plin de patos, in care i-a pus la zid pe cei care au lansat informatii pe surse cum ca Ludovic Orban ar fi orchestrat ca Mara Mares sa iasa presedinte. Insa nu a fost decat o maniera parsiva a lui Dumitrescu de a-i bate obrazul lui Orban pentru ca a facut lobby pentru Mara Mares. Iulian Dumitrescu, desi a fost in tabara lui Orban la Congresul seniorilor din vara, pentru sefia TNL l-a sustinut pe Radu Surugiu, rivalului Marei Mares. In replica, Ludovic Orban l-a pus la zid pe Iulian Dumitrescu chiar de la tribuna Congresului TNL. "S-a pomenit de atatea ori aici numele meu ca ma gandeam ca am ajuns sa candidez si la sefia TNL. Cand am ceva de spus, spun eu, n-am nevoie de un purtator de cuvant. Nu poate sa vorbeasca nimeni in numele meu", a spus Orban, cu trimitere directa la Iulian Dumitrescu, informeaza Adevarul ALDE critica procentul de 2% din taxa de solidaritate si anunta discutii cu PSD. ALDE are "rezerve" in legatura cu procentul de 2% anuntat de Executiv ca taxa de solidaritate, vicepresedintele partidului, Varujan Vosganian, precizand ca vor fi discutii in coalitia de guvernare la inceputul saptamanii viitoare. Acesta a transmis ca nu au avut loc inca discutii in coalitie pe aceasta tema si ca, probabil, asta se va intampla luni. Vicepresedintele ALDE a vorbit deste "decalajele de atitudine si nepotrivire cu PSD" pe mai multe teme - impozitul pe gospodarie, taxa de solidaritate si impozitul pe cifra de afaceri - , sustinand ca partidul sau a fost cel care a dus la abandonarea acestor masuri, anunta Gandul Tara este condusa de "o galerie de ministri tristi si incompetenti", care sunt dovada ca "orice smecher care stie sa-si serveasca seful de partid in PSD poate ajunge in Romania secretar de stat sau ministru", a declarat duminica presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi. "Poate un lucru cel putin la fel de grav cu minciuna pensiilor si salariilor care a dezvoltat-o PSD, este ideea ca orice politruc din judetul de bastina a unui lider PSD, orice baron local, orice smecher care stie sa-si serveasca seful de partid in PSD poate ajunge in Romania secretar de stat sau ministru. Iar acesta este un alt lucru descurajant pentru tinerii acestei tari, pentru ca nu mai inteleg unde este locul meritocratiei si competentei in politica", a mai spus Cristian Busoi, potrivit Romania Libera Victor Ponta l-a atacat din nou pe seful PSD, Liviu Dragnea. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook fostul premier spune ca, in prezent, PSD a fost confiscat de Cartelul de la TelDrum, iar nota de plata o sa vina cu siguranta tocmai din partea milioanelor de oameni cinstiti si de buna-credinta care au votat PSD si acum isi vad votul batjocorit fara rusine. "Ca om care am facut politica doar in PSD ( de unde am fost dat afara de PD-istul Dragnea) nu pot decat sa regret profund ceea ce se intampla azi cu cei care mi-au fost colegi si prieteni timp de 15 ani / o sa ma consider mereu mandru si recunoscator pentru toate momentele traite impreuna/ acum insa PSD a fost confiscat de 'Cartelul de la Teldrum' si nota de plata o sa vina, cu siguranta, tocmai din partea acelor milioane de oameni cinstiti si de buna-credinta care au votat PSD chiar si in 2016 si acum isi vad votul batjocorit fara rusine!", a precizat Victor Ponta, relateaza Romania Libera